Bob과 함께 소규모 팀이 개척하는 새로운 AI 우선 개발 방식

TechMind는 전자상거래를 통해 IBM® Bob을 초기에 도입한 기업으로, AI 에이전트를 활용한 새로운 제품 개발 방식을 개척하고 있습니다.
생성형 AI의 발전으로 개인 사업자와 소규모 팀도 고도화된 개발과 업무 자동화를 수행할 수 있게 되었습니다. 한편 AI 툴의 종류가 빠르게 늘어나면서 많은 기업과 개발자는 어떤 AI를 선택하고 업무에 어떻게 효과적으로 적용할지 고민하고 있습니다.
소규모 팀으로 운영되는 조직에서는 한 사람이 여러 역할을 맡는 경우가 일반적입니다. 이 때문에 단순히 업무 효율을 높이는 것을 넘어, AI 우선 접근 방식이 업무 수행 방식 자체를 바꿀 수 있는지가 중요한 과제가 되고 있습니다.
TechMind Co., Ltd.도 IoT 관련 사업과 세미나를 운영하는 과정에서 AI를 '질문에 답하는 툴'이 아니라 '개발 과정의 파트너'로 활용하는 방안을 모색해 왔습니다.
업무에 생성형 AI를 활용할 때는 보안과 거버넌스도 중요한 고려 사항이었습니다. 편의성만으로는 충분하지 않았으며, 장기간 안전하고 안정적으로 사용할 수 있는지도 도입 여부를 결정하는 중요한 요소였습니다.
TechMind에게는 필요한 시점에 IBM Bob을 신속하게 사용할 수 있는 것도 중요한 요구 사항이었습니다. 속도를 중시하는 기업인 만큼 기존 구매 절차처럼 영업 담당자를 거치는 대신 즉시 사용할 수 있는 환경이 무엇보다 중요했습니다.
TechMind의 대표이사인 Shintaroh Shibuya는 IBM Bob의 얼리 액세스 단계부터 관심을 갖고 지켜보고 있었습니다. 다른 기업의 제품은 이미 전자상거래를 통한 구매가 일반화되어 있었기 때문에 IBM Bob도 언젠가는 전자상거래를 통해 구매할 수 있을 것으로 기대했습니다.
IBM Bob이 전자상거래를 통해 구매 가능해지자 TechMind는 출시 첫날 바로 주문했습니다. 영업 담당자를 거치지 않고 필요한 시점에 즉시 솔루션을 도입할 수 있는 셀프서비스 구매 경험을 높이 평가했습니다.
"전자상거래를 이용하면 원하는 사람이 제품을 바로 사용할 수 있습니다. 그래서 저는 Bob이 출시된 첫날 바로 주문했습니다."라고 Shintaroh Shibuya는 말합니다. 구매 과정을 돌아보며 그는 "일반 신용카드만으로도 구매를 간편하게 완료할 수 있었습니다. 체험판을 사용하기 위해 신용카드를 등록할 필요가 없었다는 점도 마음에 들었습니다."라고 덧붙였습니다.
TechMind는 사용자들이 IBM 기술 활용 사례와 최신 기술 인사이트를 공유하는 IBM 주최 행사인 "TechXchange" 등을 통해 IBM과의 협력을 더욱 확대해 왔습니다. 이를 계기로 IBM Bob 관련 행사에서 발표할 기회도 얻게 되었습니다. 사람 중심 개발에서 IBM Bob 중심 개발 방식으로 전환한 다른 사용자들의 인사이트와 활용 사례를 접하면서 TechMind의 IBM Bob 활용 방식도 더욱 다양해졌습니다.
특히 AI를 업무에 안전하게 활용할 수 있는지에 대한 신뢰는 IBM의 거버넌스와 보안 역량을 바탕으로 TechMind가 지속적으로 기술을 활용하는 중요한 이유가 되고 있습니다. Shintaroh Shibuya는 "IBM이 제공하는 서비스이기 때문에 보안은 믿고 사용할 수 있습니다."라고 말합니다.
TechMind는 IBM Bob을 활용해 AI를 단순한 지원 툴이 아닌 '개발 파트너'로 업무에 통합하는 새로운 업무 방식을 구축해 나가고 있습니다. 기존에 1주가 걸리던 센서 조사와 프로토타입 준비는 30분으로 단축되었고, 전체 작업 시간도 20분의 1 수준으로 줄었습니다. 이렇게 확보된 시간을 새로운 아이디어를 실험하는 데 활용하고 있습니다.
현재 TechMind는 개발 과정 전반에서 여러 AI 에이전트가 서로의 결과를 검토하도록 하여 코드 품질과 결과의 정확도를 높이고 있습니다. AI를 지속적으로 활용함으로써 소규모 팀도 개발 속도를 높이고 검증 작업의 효율성을 향상시키고 있습니다.
TechMind는 기존에 수작업으로 수행하던 검토 및 평가 업무의 역할 분담도 AI를 워크플로우에 처음부터 포함하는 방식으로 새롭게 설계하고 있습니다. 단순히 효율성을 높이는 데 그치지 않고, '사람이 고민해야 할 일'과 'AI에 맡겨야 할 일'을 명확히 구분함으로써 소규모 팀도 지속적으로 가치를 창출할 수 있는 개발 방식을 모색하고 있습니다.
또한 각종 행사와 커뮤니티 활동을 통해 AI에 전달하는 지시와 정의 문서를 작성하는 방법도 지속적으로 개선하고 있습니다. TechMind의 개발 방식은 AI를 단순히 '사용하는 것'에서 'AI와 협업하는 것'을 전제로 하는 방향으로 변화하고 있습니다.
"IBM Bob은 기업에서만 활용할 수 있는 솔루션이라고 생각하지 않습니다. 개인 사업자와 높은 전문성을 갖춘 소규모 애자일 개발팀에도 매우 효과적입니다. 하드웨어와 소프트웨어 간의 의존성이 높은 엣지 IoT 프로젝트에도 IBM Bob은 매우 적합합니다. 앞으로는 정확도도 더욱 향상될 것으로 기대합니다."라고 말한 Shintaroh Shibuya는 이미 엣지 IoT 프로젝트로 활용 범위를 확대할 계획을 세우고 있습니다. TechMind는 AI 우선 제품 개발과 비즈니스 설계를 지속적으로 실험하며 소규모 조직이 AI를 활용하는 새로운 방식을 제시하고 있습니다.
TechMind Co., Ltd. '기술의 힘을 더해 기업에 활력을 불어넣는다'는 미션 아래 고객의 신뢰받는 파트너로 함께하고 있습니다. 신규 솔루션 출시 지원과 판매 채널 확대부터 비즈니스 혁신 및 성장 컨설팅까지 고객이 성과를 달성할 때까지 함께합니다. 또한 최신 LLM, Raspberry Pi 및 엣지 디바이스를 활용한 기술 검증, 기술 콘텐츠 작성 및 세미나 활동도 활발히 수행하고 있습니다.
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