Bob과 함께 소규모 팀이 개척하는 새로운 AI 우선 개발 방식

생성형 AI의 발전으로 개인 사업자와 소규모 팀도 고도화된 개발과 업무 자동화를 수행할 수 있게 되었습니다. 한편 AI 툴의 종류가 빠르게 늘어나면서 많은 기업과 개발자는 어떤 AI를 선택하고 업무에 어떻게 효과적으로 적용할지 고민하고 있습니다.

소규모 팀으로 운영되는 조직에서는 한 사람이 여러 역할을 맡는 경우가 일반적입니다. 이 때문에 단순히 업무 효율을 높이는 것을 넘어, AI 우선 접근 방식이 업무 수행 방식 자체를 바꿀 수 있는지가 중요한 과제가 되고 있습니다.

TechMind Co., Ltd.도 IoT 관련 사업과 세미나를 운영하는 과정에서 AI를 '질문에 답하는 툴'이 아니라 '개발 과정의 파트너'로 활용하는 방안을 모색해 왔습니다.

업무에 생성형 AI를 활용할 때는 보안과 거버넌스도 중요한 고려 사항이었습니다. 편의성만으로는 충분하지 않았으며, 장기간 안전하고 안정적으로 사용할 수 있는지도 도입 여부를 결정하는 중요한 요소였습니다.

TechMind에게는 필요한 시점에 IBM Bob을 신속하게 사용할 수 있는 것도 중요한 요구 사항이었습니다. 속도를 중시하는 기업인 만큼 기존 구매 절차처럼 영업 담당자를 거치는 대신 즉시 사용할 수 있는 환경이 무엇보다 중요했습니다.