TBC는 서로 다른 비즈니스 프로세스에 일정 수준의 자동화를 통합하는 동시에 모든 이질적인 시스템을 서로 연결할 수 있는 방법을 모색했습니다. TBC는 Red Hat OpenShift를 사용하는 IBM Cloud Pak for Integration과 IBM Cloud Pak for Business Automation에서 필요한 기능을 찾았습니다. 그리고 사우디아라비아 최초로 RedHat OpenShift에 IBM Cloud Pak for Business Automation을 배치했습니다.