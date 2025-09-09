이제 Target Group은 업그레이드된 인프라를 통해 성능, 가동 시간, 보안이 크게 개선된 상태로 운영되고 있습니다. IBM Power 플랫폼의 '99.9999%'에 달하는 가용성( 가동 시간)1은 지속적인 운영에 의존하는 고객사에 필수적인 중단 없는 서비스 제공을 보장합니다.

결과적으로 Target Group에서 얻은 이점은 다음과 같습니다.

일관된 워크로드 가용성을 통한 고객 만족도 향상

확장된 서비스 제공 및 자신 있게 신규 고객 유치

고급 보안 기능으로 100% 위협 완화 달성

일괄 처리 시간 40% 단축

전체 시스템 성능 대략 3배 향상

"이 비즈니스 크리티컬 프로젝트에서 Target과 협력함으로써 Target과의 파트너십이 얼마나 강력한지 입증했습니다. 이 프로젝트를 예산 범위 내에서 비즈니스 중단을 최소화하면서 제시간에 완료하게 되어 매우 기쁩니다." – Phil Hyams, 글로벌 영업 담당 이사, Recarta IT

Target Group은 IBM Power10 플랫폼을 성공적으로 구축한 후, IBM과 함께 3가지 새로운 개념 증명(POC) 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브의 목표는 초기 혁신의 추진력을 바탕으로 성능, 확장성, 서비스 제공을 최적화할 수 있는 새로운 기회를 모색하는 것입니다. 이번 협력은 Target Group이 IBM을 장기적인 혁신 파트너로 신뢰한다는 것을 보여줍니다.