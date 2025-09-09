Target Group, IBM Power 플랫폼으로 성능, 안정성 및 보안 강화
Target Group은 금융 서비스, 정부, 보험 및 기타 부문의 고객에게 서비스를 제공하는 선도적인 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 제공업체입니다. 회사의 고객 기반이 성장하고 워크로드가 증가함에 따라 레거시 IT 인프라에 부담의 징후가 보이기 시작했습니다. 시스템은 증가하는 성능 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪었고 다운타임, 처리 속도 저하, 잠재적인 보안 취약성의 위험이 높아졌습니다.
안전한 상시 가동 서비스 제공에 명성이 달려 있는 기업에게 이 문제는 심각한 위협이 되었습니다. Target Group은 지속적인 운영을 중단하지 않으면서 증가하는 수요를 처리하고, 고가용성을 보장하며, 엄격한 보안 요구 사항을 충족할 수 있는 확장가능한 최신 인프라가 필요했습니다.
이전 인프라 대비 시스템 성능 향상
일괄 처리 시간을 단축하여 서비스 제공 가속화
Target Group은 인프라를 현대화하기 위해 IBM® Business Partner 인 Recarta IT와 파트너십을 맺고 프라이빗 클라우드 구성으로 IBM Power10 플랫폼을 구현했습니다. IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity 솔루션은 실시간 작업 부하 수요에 따라 동적으로 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 클러스터링된 IBM® FlashSystem 7300 스토리지와 IBM® SAN Volume Controller를 포함하여 고가용성과 원활한 데이터 관리를 보장합니다.
마이그레이션은 혼란을 최소화할 수 있도록 세심하게 계획되었으며, 새 환경은 이전 시스템보다 거의 3배 높은 성능을 제공하고 배치 처리 시간이 40% 단축되는 등 결과가 즉각적으로 나타났습니다. 이 솔루션은 내장된 이중화, 보안 부팅 및 암호화를 통해 Target Group이 미션 크리티컬 워크로드를 자신 있게 지원하는 데 필요한 탄력성과 보안을 제공했습니다.
이제 Target Group은 업그레이드된 인프라를 통해 성능, 가동 시간, 보안이 크게 개선된 상태로 운영되고 있습니다. IBM Power 플랫폼의 '99.9999%'에 달하는 가용성( 가동 시간)1은 지속적인 운영에 의존하는 고객사에 필수적인 중단 없는 서비스 제공을 보장합니다.
결과적으로 Target Group에서 얻은 이점은 다음과 같습니다.
"이 비즈니스 크리티컬 프로젝트에서 Target과 협력함으로써 Target과의 파트너십이 얼마나 강력한지 입증했습니다. 이 프로젝트를 예산 범위 내에서 비즈니스 중단을 최소화하면서 제시간에 완료하게 되어 매우 기쁩니다." – Phil Hyams, 글로벌 영업 담당 이사, Recarta IT
Target Group은 IBM Power10 플랫폼을 성공적으로 구축한 후, IBM과 함께 3가지 새로운 개념 증명(POC) 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브의 목표는 초기 혁신의 추진력을 바탕으로 성능, 확장성, 서비스 제공을 최적화할 수 있는 새로운 기회를 모색하는 것입니다. 이번 협력은 Target Group이 IBM을 장기적인 혁신 파트너로 신뢰한다는 것을 보여줍니다.
Target Group은 Tech Mahindra의 자회사로, 30개 이상의 주요 금융 서비스 회사 및 공공 부문 조직에 서비스를 제공하는 영국 기반 BPO 및 디지털 혁신 전문 기업입니다. Target Group은 170억 파운드(GBP)의 자산과 1,900만 개의 고객 계정에 서비스를 제공합니다. 45년 이상의 경험을 바탕으로 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 금융행위감독청(Financial Conduct Authority) 규제 솔루션을 제공합니다.
Recarta IT는 엔터프라이즈 서버 및 스토리지 환경의 설계, 배포 및 관리를 전문으로 하며 수상 경력에 빛나는 IBM Business Partner입니다. Recarta IT는 금융 서비스, 제조, 공공 부문, 소매업 등 300개 이상의 조직에 걸친 글로벌 고객 기반을 보유하고 있으며 복원력, 규정 준수, 성능에 중점을 둔 비즈니스 크리티컬 인프라 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 하이브리드 클라우드 및 AI 워크로드에 대한 심층적인 전문성을 인정받고 있으며 다양한 규제 및 지리적 환경에서 운영되는 고객을 지원합니다.
1. Power11 프로세서 기반 시스템 RAS에서 계산된 단일 Power E1180 시스템의 계획되지 않은 가동 중지 시간을 기준으로 합니다(섹션 참조: 99.9999% 가동 시간)https://www.ibm.com/downloads/documents/kr-ko/10a99803d9afd776
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM FlashSystem 및 Power는 미국 및/또는 다른 국가에서 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.