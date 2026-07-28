확신을 바탕으로 AI 기반 혁신 가속화

타이완 비즈니스 은행은 운영을 현대화하고 복원력을 강화하며 신뢰할 수 있는 AI 거버넌스를 구축합니다.
한 세기가 넘는 기간 동안 타이완 비즈니스 은행(Taiwan Business Bank, TBB)은 중소기업에 서비스를 제공하며 대만 경제를 뒷받침해 왔습니다. 그러나 고객의 기대가 변화하고 디지털 뱅킹 도입이 가속화되면서 은행은 커져 가는 과제에 직면했습니다. 고도로 규제된 업계에서 요구되는 안정성, 보안 및 규정 준수를 유지하면서 금융 기관은 어떻게 더 빠르게 혁신할 수 있을까요?
팬데믹 기간에 활성 고객 수가 크게 증가하고 거래량이 50% 이상 늘었으며 모바일 결제 활동이 급증하면서 압박은 더욱 커졌습니다. 동시에 규제 기관은 운영 복원력, 클라우드 준비 상태 및 AI 거버넌스에 관한 새로운 요건을 도입했습니다. 이에 발맞추기 위해 TBB는 핵심 뱅킹 시스템을 현대화하고 고객 인사이트에 대한 액세스를 개선하며 재해 복구 역량을 강화하는 동시에 책임 있는 AI 도입을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 구축해야 했습니다. 혁신하지 않을 경우, 은행은 혁신 속도가 늦어지고 운영 복잡성이 증가하며 고객에게 원활한 디지털 경험을 제공하는 역량이 제한될 위험이 있었습니다.
타이완 비즈니스 은행은 IBM과 협력하여 디지털 뱅킹 기반을 현대화하고 미래 혁신을 위한 확장 가능한 프레임워크를 구축했습니다. 오랜 협력 관계를 바탕으로, 이 은행은 IBM의 기술과 전문성을 활용해 운영 효율성을 개선하고 복원력을 강화하며 책임 있는 AI 도입을 지원했습니다.
이 혁신에는 핵심 뱅킹 인프라 현대화가 포함되어 플랫폼 전반에서 중요 데이터의 실시간 동기화를 지원하고 고객 정보에 대한 액세스를 크게 개선했습니다. 또한 TBB는 IBM Cloud 기반 백업 기능을 배포하여 재해 복구를 강화하고 운영 복원력에 관한 규제 요건을 충족했습니다.
AI 도입이 가속화되면서 은행은 조직 전반에서 AI를 책임 있게 확장할 수 있도록 전사적 AI 거버넌스 프레임워크를 구축했습니다. 은행은 IBM watsonx.ai, watsonx.data 및 watsonx.governance를 사용하여 신뢰할 수 있는 데이터 준비와 AI 모델 개발부터 거버넌스, 규정 준수 및 감독에 이르는 AI 수명 주기를 강화했습니다. 신뢰할 수 있는 고객 데이터에 대한 향상된 액세스는 더 빠른 의사 결정, 더욱 신속한 서비스 및 은행의 전사적 AI 프레임워크에 따라 거버넌스가 적용되는 미래 AI 사용 사례를 위한 더욱 강력한 기반을 마련했습니다. 구현 전반에서 IBM Expert Labs는 TBB 팀과 긴밀히 협력하여 사용 사례를 검증하고, 거버넌스 제어를 구현하며, 플랫폼의 성공적인 도입을 지원했습니다.
장기적인 혁신을 지원하기 위해 은행은 IBM의 ESSO 및 ACP 프레임워크도 도입했습니다. 이를 통해 소프트웨어, 기술 전문성 및 최신 기술에 예측 가능하게 액세스하는 동시에 조달 및 운영 계획을 간소화할 수 있었습니다.
타이완 비즈니스 은행은 IBM과 함께 선도적인 금융 기관에 요구되는 안정성과 규정 준수를 유지하면서 혁신을 추진하는 역량을 크게 강화했습니다. 이전에는 하루가 걸리던 고객 기여도 데이터 액세스를 이제 수 초 만에 완료할 수 있어, 더욱 신속한 의사 결정과 고객 대응이 가능해졌습니다.
은행은 디지털 채널 전반의 운영 복원력을 강화하여 2025년 내내 핵심 뱅킹 시스템, 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹 및 ATM 서비스에서 중단이 없을 것으로 예상됩니다. 재해 복구 및 비즈니스 연속성을 강화한 클라우드 기반 백업 기능을 통해 규제 준비 상태도 개선되었습니다.
AI 기반 프로세스 개선을 통해 조직 전반에서 측정 가능한 효율성이 실현되었습니다. Enjoy e-Loan 서비스의 대출 심사 처리 시간은 40% 단축되었고, 디지털 계좌 개설은 최소 6분 만에 완료할 수 있게 되었으며, 마케팅 콘텐츠 제작 시간은 2~4시간에서 1분 미만으로 줄었습니다.
현재 TBB는 신뢰, 복원력 및 규제 대응에 대한 확신을 유지하면서 조직이 더 빠르게 혁신하고, 거버넌스를 강화하며, 고객에게 향상된 경험을 제공하도록 지원하는 확장 가능한 디지털 및 AI 기반을 구축했습니다. 은행이 혁신 여정을 이어가는 가운데 IBM은 복원력 있는 인프라, AI 거버넌스 및 지속적인 혁신을 통해 미래 성장을 지원하는 전략적 기술 파트너로서 함께하고 있습니다.
타이완 비즈니스 은행(TBB)은 1915년에 설립되어 타이완에 본사를 둔 선도적인 금융 기관입니다. 한 세기가 넘는 기간 동안 중소기업에 서비스를 제공해 왔으며, 타이완 전역의 소비자와 기업으로 서비스를 확장했습니다. TBB는 광범위한 뱅킹, 대출, 결제 및 금융 서비스를 제공하며, 고객이 신뢰할 수 있는 금융 솔루션과 디지털 혁신을 통해 성장할 수 있도록 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 7월.
IBM, IBM Cloud, IBM watsonx, watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서는 최초 발행일 기준 최신 문서로, IBM은 언제든지 해당 내용을 변경할 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
고객 사례는 해당 고객이 IBM 제품을 사용한 방법과 달성한 결과에 대한 예시로서 제공됩니다. 다른 운영 환경에서는 실제 성능, 비용, 절감 또는 그 외 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.