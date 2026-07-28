확신을 바탕으로 AI 기반 혁신 가속화

타이완 비즈니스 은행은 IBM과 협력하여 디지털 뱅킹 기반을 현대화하고 미래 혁신을 위한 확장 가능한 프레임워크를 구축했습니다. 오랜 협력 관계를 바탕으로, 이 은행은 IBM의 기술과 전문성을 활용해 운영 효율성을 개선하고 복원력을 강화하며 책임 있는 AI 도입을 지원했습니다.

이 혁신에는 핵심 뱅킹 인프라 현대화가 포함되어 플랫폼 전반에서 중요 데이터의 실시간 동기화를 지원하고 고객 정보에 대한 액세스를 크게 개선했습니다. 또한 TBB는 IBM Cloud 기반 백업 기능을 배포하여 재해 복구를 강화하고 운영 복원력에 관한 규제 요건을 충족했습니다.

AI 도입이 가속화되면서 은행은 조직 전반에서 AI를 책임 있게 확장할 수 있도록 전사적 AI 거버넌스 프레임워크를 구축했습니다. 은행은 IBM watsonx.ai, watsonx.data 및 watsonx.governance를 사용하여 신뢰할 수 있는 데이터 준비와 AI 모델 개발부터 거버넌스, 규정 준수 및 감독에 이르는 AI 수명 주기를 강화했습니다. 신뢰할 수 있는 고객 데이터에 대한 향상된 액세스는 더 빠른 의사 결정, 더욱 신속한 서비스 및 은행의 전사적 AI 프레임워크에 따라 거버넌스가 적용되는 미래 AI 사용 사례를 위한 더욱 강력한 기반을 마련했습니다. 구현 전반에서 IBM Expert Labs는 TBB 팀과 긴밀히 협력하여 사용 사례를 검증하고, 거버넌스 제어를 구현하며, 플랫폼의 성공적인 도입을 지원했습니다.

장기적인 혁신을 지원하기 위해 은행은 IBM의 ESSO 및 ACP 프레임워크도 도입했습니다. 이를 통해 소프트웨어, 기술 전문성 및 최신 기술에 예측 가능하게 액세스하는 동시에 조달 및 운영 계획을 간소화할 수 있었습니다.