에이전틱 AI와 오케스트레이션이 데이터와 스케줄링을 통합하여 더 스마트한 제조 운영을 구현합니다.
제조 규모가 확대되고 디지털 시스템이 확장됨에 따라 기업들은 운영 관리를 위해 제조 실행 시스템(MES), 전사적 자원 관리(ERP), 고급 계획 및 스케줄링(APS)과 같은 플랫폼에 점점 더 의존하고 있습니다. 하지만 이러한 시스템이 서로 연동되지 않으면 어떻게 될까요?
Suzhou Universal은 복잡성이 증가함에 따라 운영에 상당한 어려움을 겪었습니다. 데이터는 여러 시스템에 분산되어 있었고, 품질 분석은 수작업에 크게 의존했으며, 스케줄 조정은 느리고 오류가 발생하기 쉬웠습니다. 단순한 시스템 간 조회에도 최대 30분이 소요되었고, 생산 문제는 실시간으로 파악하기 어려웠습니다.
통합된 데이터 레이어가 없고 자동화가 제한적인 상황에서 의사 결정은 생산 요구를 따라가지 못했습니다. 변화가 없을 경우, 조직은 비효율, 품질 격차, 그리고 변화하는 생산 수요에 신속히 대응하지 못할 위험에 직면해 있었습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 Suzhou Universal은 X-POWER와 협력해 IBM® watsonx Orchestrate를 기반으로 한 에이전틱 AI 플랫폼을 구축했습니다. 목표는 단순히 AI 에이전트를 도입하는 것이 아니라 데이터, 워크플로, 시스템을 통합적으로 오케스트레이션하여 생산 전반에서 지능적이고 일관된 의사 결정을 가능하게 하는 것이었습니다.
이 플랫폼은 MES, ERP, APS, 품질 시스템 등 핵심 엔터프라이즈 시스템을 하나의 통합된 데이터 기반으로 연결합니다. 사용자는 자연어 인터페이스를 통해 시스템을 오갈 필요 없이 인사이트를 확인하고, 생산 품질을 분석하며, 스케줄을 관리할 수 있습니다.
이 솔루션의 핵심은 오케스트레이션입니다. 이 플랫폼은 시스템 간 데이터를 연결하고 에이전트가 동일한 컨텍스트를 기반으로 작동하도록 함으로써, 보다 정확하고 일관되며 확장 가능한 결과를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 기업이 개별적인 자동화를 넘어, 전사적으로 연결된 지능형 운영으로 나아갈 수 있도록 합니다.
즉각적인 가치를 창출하기 위해 다음과 같은 두 가지 핵심 시나리오가 적용되었습니다.
Suzhou Universal은 데이터, 에이전트, 워크플로를 오케스트레이션함으로써 분산된 프로세스를 하나의 통합되고 지능적인 생산 시스템으로 전환했습니다.
Suzhou Universal은 에이전틱 AI 플랫폼을 통해 운영 효율성과 의사 결정 속도를 크게 향상시켰습니다. 기존에 최대 30분이 걸리던 시스템 간 조회는 이제 몇 초 만에 완료되며, 자동 분석을 통해 처리 시간도 30분에서 1분 이내로 단축되었습니다.
지능형 품질 조회 에이전트는 생산 문제를 더 빠르게 식별할 수 있도록 하며, 근본 원인 분석 정확도를 60% 향상시키고 팀이 선제적으로 대응할 수 있도록 합니다. 동시에 생산 스케줄링 에이전트는 민첩성을 높여 스케줄링 효율을 30% 이상 향상시키고, 내장된 검증 워크플로를 통해 수작업 오류를 70% 줄입니다.
Suzhou Universal은 데이터 사일로를 해소하고 실시간 오케스트레이션 기반 인사이트를 활용함으로써, 이제 더 빠르고 정확하며 높은 신뢰를 바탕으로 운영할 수 있게 되었습니다. 이 플랫폼은 향후 혁신을 위한 확장 가능한 기반을 제공하며, 지능형 데이터 기반 제조의 지속적인 발전을 지원합니다.
Suzhou Universal은 산업 체인 및 정밀 부품 생산을 전문으로 하는 중국 기반 제조 기업입니다. 쑤저우에 본사를 두고 있으며, 자동차 및 산업 분야 전반의 글로벌 고객을 대상으로 첨단 생산 및 품질 시스템을 기반으로 한 고품질의 확장 가능한 제조 솔루션을 제공합니다.
X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd.는 2018년에 설립된 중국 쑤저우 기반 기업으로, 지능형 제조 소프트웨어와 통합 디지털 솔루션을 개발합니다. Suzhou Global Technology의 지원을 바탕으로 중소 제조업체를 대상으로 서비스를 제공하며, 효율성, 품질, 유연성 향상을 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 5월.
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.