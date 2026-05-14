이러한 과제를 해결하기 위해 Suzhou Universal은 X-POWER와 협력해 IBM® watsonx Orchestrate를 기반으로 한 에이전틱 AI 플랫폼을 구축했습니다. 목표는 단순히 AI 에이전트를 도입하는 것이 아니라 데이터, 워크플로, 시스템을 통합적으로 오케스트레이션하여 생산 전반에서 지능적이고 일관된 의사 결정을 가능하게 하는 것이었습니다.

이 플랫폼은 MES, ERP, APS, 품질 시스템 등 핵심 엔터프라이즈 시스템을 하나의 통합된 데이터 기반으로 연결합니다. 사용자는 자연어 인터페이스를 통해 시스템을 오갈 필요 없이 인사이트를 확인하고, 생산 품질을 분석하며, 스케줄을 관리할 수 있습니다.

이 솔루션의 핵심은 오케스트레이션입니다. 이 플랫폼은 시스템 간 데이터를 연결하고 에이전트가 동일한 컨텍스트를 기반으로 작동하도록 함으로써, 보다 정확하고 일관되며 확장 가능한 결과를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 기업이 개별적인 자동화를 넘어, 전사적으로 연결된 지능형 운영으로 나아갈 수 있도록 합니다.

즉각적인 가치를 창출하기 위해 다음과 같은 두 가지 핵심 시나리오가 적용되었습니다.

지능형 품질 조회 에이전트 및 자동 분석:

이 플랫폼은 품질 및 생산 데이터를 통합하여 실시간 모니터링, 자동 결함 분석, 트렌드 파악을 가능하게 합니다. 사용자는 생산 품질을 즉시 조회하고 주요 결함 유형을 파악하며 근본 원인을 분석할 수 있으며, 이를 통해 수동 보고 방식에서 선제적 인사이트 중심으로 전환할 수 있습니다.

생산 스케줄링 에이전트:

스케줄링 팀은 자연어를 사용해 생산 계획을 조회하고 조정하며 최적화할 수 있습니다. 이 플랫폼은 내장된 검증 워크플로를 통해 모든 변경 사항을 먼저 안전한 “초안” 환경에서 테스트하도록 하며, 실행 전에 비교 분석과 위험 점검을 수행함으로써 오류를 줄이고 스케줄링 의사 결정에 대한 신뢰도를 높입니다.

Suzhou Universal은 데이터, 에이전트, 워크플로를 오케스트레이션함으로써 분산된 프로세스를 하나의 통합되고 지능적인 생산 시스템으로 전환했습니다.