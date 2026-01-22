우즈베키스탄 관세위원회의 속도, 정확성 및 규정 준수 역량을 개선하는 AI 기반 API
글로벌 무역이 가속화되고 다양해짐에 따라 세관 당국은 프로세스를 현대화하고 발전시키기 위한 방안을 모색하고 있습니다. 우즈베키스탄 관세위원회 직원들이 상품에 대한 복잡한 텍스트 설명을 포함하여 신고서 물량이 끊임없이 증가하는 상황을 맞게 되자, 이를 해석하는 데 많은 시간이 소요되고 인적 오류의 위험이 높아지게 되었습니다. 이에 위원회는 노동 집약적인 기존의 전통적 신고 처리 절차를 현대화해야 할 필요성을 인식하게 되었습니다.
위원회는 대통령령으로 정의된 국가 현대화 우선순위에 따라 세관 행정에 지능적이고 자동화된 솔루션을 도입하는 과제를 설정했습니다. 기존 프로세스가 작동은 하고 있었으나, 효율성과 정확성, 그리고 위험 식별의 품질 측면에서 개선의 여지가 매우 컸습니다.
A. Yu. 마블로노프(A. Yu. Mavlonov) 관세위원장의 주도하에, 위원회 전문가들은 상품을 정확하게 분류할 수 있는 지능형 시스템 구축에 매진했습니다. 이를 통해 직원들이 반복적인 일상 업무에서 벗어나 보다 복잡한 업무에 집중할 수 있도록 하고자 했습니다.
이러한 솔루션 구현은 데이터 분석의 새로운 가능성을 열어 주었으며, 글로벌 무역의 미래 과제에 대응할 수 있도록 시스템의 준비성을 개선했습니다.
최고위층의 지원을 받아 팀은 대규모 혁신을 구현하기 시작했습니다.
우즈베키스탄 관세위원회는 현대화 목표를 달성하기 위해 IBM® Expert Labs 및 IBM® Client Engineering의 전문 팀과 협력했습니다. 이들은 함께 IBM® Enterprise 디자인 사고 방법론을 적용하여 AI 사용 사례를 분석했습니다.
IBM® watsonx.ai 및 AI 스튜디오를 사용해 팀은 첨단 생성형 AI와 머신 러닝 기술이 적용된 MVP를 공동 개발했습니다. 효율적인 데이터 접근과 분석을 보장하기 위해, 이 솔루션은 IBM® watsonx.data 데이터 저장소를 통합해 분산된 데이터 소스 전반에서 최적의 성능 대 비용 비율로 AI 워크로드를 확장합니다.
이 솔루션은 텍스트 필드에서 구조화된 데이터를 추출하고 제품을 정확하게 분류하기 위해 Llama 3.3 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하는 강력한 API를 기반으로 구축되었습니다. 이 기능은 수동 작업을 자동화하여 신고를 더 빠르고 정확하며 일관되게 처리할 수 있도록 돕습니다.
이 솔루션은 기존의 완전한 디지털 세관 인프라에 쉽게 통합되며 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있어 직원들 사이에서 폭넓은 도입과 활용이 용이합니다. MVP에 확장성을 구축함으로써 솔루션은 향후 AI 사용 사례를 위한 기반을 마련했습니다.
IBM 팀은 개발부터 구현에 이르기까지 솔루션이 기술 요구 사항뿐만 아니라 운영 목표도 충족할 수 있도록 실질적인 지원을 제공하여 우즈베키스탄에서 더욱 지능적이고 유연한 세관 관리 시스템을 위한 기반을 마련했습니다.
앞으로 IBM은 관세위원회와의 기술 협력을 확대하여 국제적인 AI 적용 경험을 공유하고 세관 관리 및 통관 분야의 첨단 기술을 탐색하며 효율성을 높이기 위해 솔루션을 지속적으로 개선할 계획입니다.
새로운 AI 기반 통관 시스템은 신고 처리를 완전히 자동화하여 이전에는 2~3시간이 걸리던 처리 시간을 단 몇 초로 단축했습니다. 2024년 한 해에만 미화 50억 달러에 달하는 8만 건 이상이 신고가 직원의 참여 없이 완료되었습니다.
운송 비용의 예측 분류 및 계산을 위한 지능형 모듈은 이미 산업 현장에서 사용되고 있습니다. 이 파일럿 프로젝트는 LLM과 데이터 처리를 사용한 추가 AI 통합을 위한 토대를 마련했습니다.
위원회는 다음과 같은 상당한 성과를 거두었습니다.
운영상의 이점 외에도 위원회와 IBM의 협력은 AI와 확장가능한 기술을 사용하는 공공 부문 혁신의 국가적 사례가 되었습니다. 이 프로젝트의 성공은 디지털 혁신에 대한 우즈베키스탄의 의지를 공고히 했으며 공공 서비스 전반에 걸쳐 AI 도입을 확대할 수 있는 토대를 마련했습니다.
우즈베키스탄 공화국 관세위원회는 국가의 세관 활동을 규제하고 통제하는 정부 기관입니다. 타슈켄트에 위치한 이 위원회는 국제 무역을 촉진하여 기업과 개인의 국경 보안 및 세관 규정 준수를 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
최근 몇 년 동안 관세위원회는 세관 통제 및 통관 프로세스의 디지털화를 우선 관제로 삼아왔습니다. 지난 3년 동안 시행된 이니셔티브 덕분에 위원회는 산업 부문 디지털 성숙도 측면에서 정부 기관 중 1위를 차지했습니다.
조직이 안정감 있게 AI 솔루션을 구축, 배포 및 확장하여 중요 운영 전반의 효율성, 정확성 및 혁신을 촉진하는 데 watsonx.ai가 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, IBM 로고, watsonx.ai, 및 watsonx.data는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.