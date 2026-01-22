글로벌 무역이 가속화되고 다양해짐에 따라 세관 당국은 프로세스를 현대화하고 발전시키기 위한 방안을 모색하고 있습니다. 우즈베키스탄 관세위원회 직원들이 상품에 대한 복잡한 텍스트 설명을 포함하여 신고서 물량이 끊임없이 증가하는 상황을 맞게 되자, 이를 해석하는 데 많은 시간이 소요되고 인적 오류의 위험이 높아지게 되었습니다. 이에 위원회는 노동 집약적인 기존의 전통적 신고 처리 절차를 현대화해야 할 필요성을 인식하게 되었습니다.

위원회는 대통령령으로 정의된 국가 현대화 우선순위에 따라 세관 행정에 지능적이고 자동화된 솔루션을 도입하는 과제를 설정했습니다. 기존 프로세스가 작동은 하고 있었으나, 효율성과 정확성, 그리고 위험 식별의 품질 측면에서 개선의 여지가 매우 컸습니다.

A. Yu. 마블로노프(A. Yu. Mavlonov) 관세위원장의 주도하에, 위원회 전문가들은 상품을 정확하게 분류할 수 있는 지능형 시스템 구축에 매진했습니다. 이를 통해 직원들이 반복적인 일상 업무에서 벗어나 보다 복잡한 업무에 집중할 수 있도록 하고자 했습니다.

이러한 솔루션 구현은 데이터 분석의 새로운 가능성을 열어 주었으며, 글로벌 무역의 미래 과제에 대응할 수 있도록 시스템의 준비성을 개선했습니다.

최고위층의 지원을 받아 팀은 대규모 혁신을 구현하기 시작했습니다.