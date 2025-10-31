철도 산업 전반에 걸쳐 승객들은 여행을 계획하고 티켓을 예약하기 위해 온라인 서비스에 점점 더 의존하고 있습니다. 세르비아의 국영 여객 철도 회사인 Srbijavoz는 여행을 그 어느 때보다 편리하게 만들기 위해 맞춤형 사내 발권 시스템을 개발했습니다. 고객은 Srbijavoz의 웹사이트 또는 모바일 앱을 통해 국내 및 국제 노선의 기차표를 구매하고 실시간 여정 업데이트를 받을 수 있습니다.

이러한 다양한 기능을 지원하기 위해 시스템은 대규모의 복잡한 서버 및 데이터베이스 네트워크로 운영됩니다. 세르비아의 철도 인프라가 확장되고 새로운 고속철도 노선이 개통되면서, Srbijavoz의 고객 수는 불과 2년 만에 260만 명에서 700만 명 이상으로 급증했습니다. 이러한 급격한 성장으로 인해 발권 시스템에 극심한 부담이 발생했고 장시간의 서비스 중단을 초래하여 고객 불만을 야기할 위험이 도사리고 있었습니다.

"티켓을 판매하지 않으면 수익을 잃게 되므로 티켓팅 시스템은 24시간 연중무휴로 운영되어야 합니다."라고 Srbijavoz의 IT 프로젝트 매니저인 Zoran Stevanovic은 말합니다. Stevanovic는 이전 시스템의 함정에 대해 설명합니다. "프로덕션에서 최대 5시간의 다운타임이 정기적으로 발생하곤 했습니다. 이렇게 거대하고 역동적인 시스템으로 인해 저희 팀은 솔루션 작업을 시작하기도 전에 문제의 근원을 찾는 데 몇 시간을 소비해야 했습니다."

Srbijavoz는 IT 팀이 문제의 원인에 더 빨리 도달하여 티켓팅 시스템을 연중무휴로 사용할 수 있도록 지원하는 애플리케이션 모니터링 솔루션을 찾았습니다.