빠르게 변화하는 보험 업계에서 경쟁력을 유지하기 위해 SOMPO는 IBM과 파트너십을 맺고 레거시 COBOL 시스템을 현대화했습니다. Java 기반 플랫폼으로 전환하면서 IBM Jsphere Suite for Java의 일부인 IBM WebSphere Liberty를 사용하여 Java 기반 플랫폼으로 전환했습니다. 이러한 애플리케이션 현대화 노력을 통해 인프라 관리가 간소화되고 개발자 생산성이 향상되었으며 비용이 절감되었습니다.



Liberty를 도입하기로 결정한 데에는 다음 세 가지 주요 요인이 작용했습니다.

인프라 시스템 운영 워크로드 감소

애플리케이션 개발 생산성 향상

전체 비용 절감

선임 엔지니어 Hiroshi Kato는 "Liberty는 최소한의 인력으로 100대 이상의 서버와 365일 24시간 온라인 서비스를 제공하는 시스템을 유지 관리할 수 있는 최고의 방법입니다."라고 말합니다.



또한 이러한 공동 노력을 통해 확장 가능하고 효율적인 플랫폼이 구축되었으며 SOMPO와 IBM 및 더 광범위한 Java 에코시스템 간의 협력이 더욱 강화되었습니다.