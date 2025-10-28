SOMPO Holdings, IBM®WebSphere Liberty를 통해 현대화
130년 역사를 자랑하는 일본의 보험 대기업 SOMPO Holdings는 수년에 걸친 기술 부채 코드 변경과 합병을 통한 유기적 성장으로 인해 메인프레임 시스템의 부하가 가중되고 비용이 증가하면서 점점 더 많은 어려움에 직면했습니다. CPU 코어 소비량 증가로 비용이 상승했으며, 시스템 복잡성으로 인해 직원의 업무 속도가 느려지고 고객은 느린 응답 시간과 제한된 기능으로 인해 불만을 느끼게 되었다. 현대화하지 않으면 비용 증가, 경쟁력 저하, 고객 충성도 하락의 위험이 있었습니다. SOMPO는 결단을 내렸습니다. 핵심 사용량을 줄이고 생산성을 높이며 장기적인 디지털 혁신을 위한 입지를 다지는 것을 목표로 했습니다.
빠르게 변화하는 보험 업계에서 경쟁력을 유지하기 위해 SOMPO는 IBM과 파트너십을 맺고 레거시 COBOL 시스템을 현대화했습니다. Java 기반 플랫폼으로 전환하면서 IBM Jsphere Suite for Java의 일부인 IBM WebSphere Liberty를 사용하여 Java 기반 플랫폼으로 전환했습니다. 이러한 애플리케이션 현대화 노력을 통해 인프라 관리가 간소화되고 개발자 생산성이 향상되었으며 비용이 절감되었습니다.
Liberty를 도입하기로 결정한 데에는 다음 세 가지 주요 요인이 작용했습니다.
선임 엔지니어 Hiroshi Kato는 "Liberty는 최소한의 인력으로 100대 이상의 서버와 365일 24시간 온라인 서비스를 제공하는 시스템을 유지 관리할 수 있는 최고의 방법입니다."라고 말합니다.
또한 이러한 공동 노력을 통해 확장 가능하고 효율적인 플랫폼이 구축되었으며 SOMPO와 IBM 및 더 광범위한 Java 에코시스템 간의 협력이 더욱 강화되었습니다.
SOMPO는 전환 후 효율성이 크게 향상되었습니다. 새로운 SOMPO-MIRAI 시스템은 최소한의 인력으로 100대 이상의 서버와 7개 환경의 관리를 간소화했습니다. 그 결과 CPU 코어가 54% 감소하고 메모리 사용량이 33% 감소하여 상당한 비용 절감 효과를 거두었습니다. SOMPO는 IBM과 지속적으로 협력하고 있습니다. 이 파트너십은 현장 중심의 피드백을 통해 IBM WebSphere Liberty의 로드맵에도 영향을 미쳤으며, 지속적인 협력자로서 IBM의 역할을 강화했습니다.
SOMPO Holdings Group은 일본에 본사를 두고 있으며 130년 이상의 역사를 자랑하는 선도적인 보험 및 금융 서비스 회사입니다. 손해보험, 해외보험, 생명보험, 간병 솔루션을 제공합니다. SOMPO는 사람들을 위험으로부터 보호하고 더욱 건강하고 연결된 미래를 만들어 나가는 데 최선을 다하고 있습니다.
