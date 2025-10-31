IBM과 파트너십을 맺기 전에 SOCOMEC은 최신 요구 사항을 충족하기 위해 너무 많은 앱과 수정 사항이 필요한 문서 워크플로 엔진에 의존해 왔습니다. 통합은 지점간 통합이 이루어졌으며 시스템 전반에 대한 가시성이 제한적이었습니다. SOCOMEC의 IT 관리자인 Michael Kister는 "우리는 내부 및 외부에서 애플리케이션 전반의 워크플로를 오케스트레이션할 수 있는 무언가가 필요했습니다."라고 말합니다. "Salesforce 및 기타 클라우드 도구의 사용을 확대하고 있었고 이를 따라잡을 수 있는 플랫폼이 필요했습니다."

IBM webMethods Hybrid Integration은 실시간 통합, 중앙 집중식 워크플로우 오케스트레이션 및 보안 API 관리를 지원합니다. 이를 통해 SOCOMEC은 레거시 시스템과 현대적인 SaaS(서비스형 소프트웨어) 애플리케이션을 유연하게 연결하여 부서와 파트너 간 원활한 데이터 교환을 가능하게 했습니다. 이 솔루션의 하이브리드 기능을 활용하여 회사는 이제 성능이나 보안 저하 없이 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에 걸쳐 확장할 수 있습니다.

플랫폼의 내장형 분석 기능은 시스템 성능에 대한 심층적인 가시성을 제공하여 SOCOMEC이 운영을 지속적으로 개선할 수 있게 합니다. 강화된 보안 기능은 모든 접점에서 민감한 데이터를 보호하여 신뢰성과 안정성을 강화합니다. 이러한 기능들은 SOCOMEC이 안정적이고 안전한 IT 기반을 유지하면서 더 빠르게 혁신할 수 있는 기반을 마련했습니다.