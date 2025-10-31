글로벌 에너지 선도 기업 SOCOMEC, 하이브리드 통합으로 360° 워크플로우 가시성과 자율성 확보
100년이 넘는 기간 동안 SOCOMEC은 독립적인 저전압 에너지 분배 분야를 선도해 왔습니다. 전기 장치 및 서비스는 중요한 시간과 중요한 시간에 중요한 환경에 전력을 공급하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 주목받지는 않지만 저전압 에너지는 데이터 센터와 병원부터 모듈형 전력망과 재생에너지 저장 장치에 이르기까지 모든 것을 유지하는 데 사용됩니다. 이는 생명을 구하는 치료를 가능하게 하고, 데이터 센터에 불을 밝히며, 전력망이 압박을 받을 때조차 재생에너지가 흐르도록 하는 보이지 않는 힘입니다.
새로운 거시경제적 역풍과 지정학적 혼란 속에서 저전압 시스템의 보안성, 효율성 및 확장 준비 상태를 유지하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이러한 과제에 대처하기 위해 SOCOMEC은 통합 및 자동화에 대해 근본적으로 새로운 접근 방식을 취했습니다. 팀 전체 구성원이 활용할 수 있는 종단간 솔루션을 모색하던 중, IBM® webMethods® Hybrid Integration 플랫폼을 구현하기로 결정했습니다.
IBM과 파트너십을 맺기 전에 SOCOMEC은 최신 요구 사항을 충족하기 위해 너무 많은 앱과 수정 사항이 필요한 문서 워크플로 엔진에 의존해 왔습니다. 통합은 지점간 통합이 이루어졌으며 시스템 전반에 대한 가시성이 제한적이었습니다. SOCOMEC의 IT 관리자인 Michael Kister는 "우리는 내부 및 외부에서 애플리케이션 전반의 워크플로를 오케스트레이션할 수 있는 무언가가 필요했습니다."라고 말합니다. "Salesforce 및 기타 클라우드 도구의 사용을 확대하고 있었고 이를 따라잡을 수 있는 플랫폼이 필요했습니다."
IBM webMethods Hybrid Integration은 실시간 통합, 중앙 집중식 워크플로우 오케스트레이션 및 보안 API 관리를 지원합니다. 이를 통해 SOCOMEC은 레거시 시스템과 현대적인 SaaS(서비스형 소프트웨어) 애플리케이션을 유연하게 연결하여 부서와 파트너 간 원활한 데이터 교환을 가능하게 했습니다. 이 솔루션의 하이브리드 기능을 활용하여 회사는 이제 성능이나 보안 저하 없이 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에 걸쳐 확장할 수 있습니다.
플랫폼의 내장형 분석 기능은 시스템 성능에 대한 심층적인 가시성을 제공하여 SOCOMEC이 운영을 지속적으로 개선할 수 있게 합니다. 강화된 보안 기능은 모든 접점에서 민감한 데이터를 보호하여 신뢰성과 안정성을 강화합니다. 이러한 기능들은 SOCOMEC이 안정적이고 안전한 IT 기반을 유지하면서 더 빠르게 혁신할 수 있는 기반을 마련했습니다.
SOCOMEC의 기업 자원 계획(ERP) 마이그레이션에는 주문 관리, 청구서 발행, 재고 관리 및 구매 통합이 포함되었습니다. IBM webMethods Hybrid Integration을 활용하여 65개 비즈니스 프로세스를 재설계하고 100개 이상의 애플리케이션을 통합했습니다. 현재 11개 자회사가 완전한 360° 데이터 가시성으로 운영되고 있으며, 이 시스템은 이제 하루에 10,000개 이상의 인터페이스를 조정하며 새로운 프로세스가 추가될 때마다 지속적으로 적응합니다.
새로운 시스템을 통해 SOCOMEC 고객, 파트너 및 유통업체는 IT 부서의 개입 없이도 Salesforce 커뮤니티를 통해 견적, 송장, 배송 및 주문 현황을 확인할 수 있습니다. Kister는 "webMethods는 모든 것을 중앙 집중식으로 볼 수 있도록 합니다. 한 가지를 변경하고 싶다면, 그것이 다른 영역에 어떤 영향을 미치는지 즉시 볼 수 있습니다."
SOCOMEC은 또한 복잡한 프록시 및 방화벽 아키텍처를 단일 API 게이트웨이로 대체함으로써 내부 인프라 노출을 제거했습니다. IBM webMethods Hybrid Integration은 고급 위협 보호, 역할 기반 접근 제어 및 암호화된 데이터 흐름 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 기능들로 인해 시스템이 클라우드 및 온프레미스 환경 전반으로 확장되더라도 모든 통합 지점에서의 보안 및 규정 준수를 관리할 수 있습니다. 클라우드 기반 서비스로의 전환은 처리 비용 절감, 확장성 향상 및 지속 가능성 목표 지원을 가능하게 합니다.
이제 SOCOMEC의 비즈니스 팀은 더 스마트한 자동화를 통해 주문 이행과 같은 대부분의 워크플로 예외를 직접 해결할 수 있습니다. 금융 차단, 재고 부족 또는 잘못된 제품 발송으로 인해 오류가 발생하면 팀에 즉시 통보됩니다. 콘솔 내에서 전체 워크플로에 액세스하고 볼 수 있으며 몇 번의 클릭만으로 오류를 수정할 수 있습니다. "과거에는 며칠 또는 몇 주 후까지 아무도 오류가 발생했다는 사실을 알 수 없었습니다"라고 Kister는 말합니다. "그럼에도 불구하고 IT는 이메일을 통해 전화를 걸어 문제에 업데이트, SQL 변경 또는 실제로 필요하지 않은 기타 기술 개입이 필요하다고 가정했습니다. 이제 비즈니스 직원은 대부분의 예외를 스스로 해결할 수 있으며 IT는 기술적인 이유로만 관여합니다."
앞으로 SOCOMEC은 400명 이상의 숙련된 기술자를 지원하기 위해 유사한 도구와 워크플로를 출시할 계획입니다. 또한 IBM webMethods Hybrid Integration을 통해 구축된 기반을 통해 더욱 쉽게 추진할 수 있는 microservices와 DevOps를 도입할 계획입니다.
SOCOMEC이 만나는 모든 삶의 기반은 신뢰성입니다. 클라우드, API 및 하이브리드 통합의 힘을 결합함으로써 SOCOMEC은 더 큰 가시성, 강화된 보안 및 원활한 연결성을 확보했습니다. 이러한 발전들은 SOCOMEC이 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 안정적인 전력 공급을 유지하는 데 기여할 것입니다.
SOCOMEC은 저전압 Power 배전을 전문으로 하는 선도적인 전기 제조 및 서비스 회사입니다. 100년 이상의 혁신을 통해 전 세계 전문가 팀은 데이터 센터, 의료 시설 및 중요 인프라를 연중무휴로 운영할 수 있도록 지원합니다. 2022년 Socomec은 독립적인 기업 사회적 책임(CSR) 평가 기관인 EcoVadis로부터 ‘골드’ 등급을 획득하여, 비즈니스 관행과 문화 측면 모두에서 지속가능성 부문 상위 5% 기업에 이름을 올렸습니다.
