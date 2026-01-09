Social Security Scotland

Social Security Scotland는 업무상 과제를 해결하기 위해 IBM Consulting 및 IBM 계열사인 Nordcloud와 협력하여 포괄적인 FinOps 전환 계획을 수립하고 구현을 지원하는 데 투자하기로 결정했습니다. 클라우드 지출에 대한 즉각적인 가시성을 제공하고 실행 가능한 비용 최적화 기회를 제시하는 선도적인 FinOps 툴인 IBM Cloudability 플랫폼의 배포로 구현이 시작되었습니다.

파트너십의 한쪽에서는 IBM Consulting과 Social Security Scotland의 엔지니어링 리더십 및 최고 디지털 책임자(CDO)가 긴밀히 협력하여 클라우드 사용의 재정적 영향을 평가하고 혁신을 위한 로드맵을 정의했습니다. 이 전략적 자문 작업은 IBM Cloud Platform Engineering Services 및 IBM Cloud and Technology Strategy를 통해 이루어졌으며, Social Security Scotland의 고유한 공공 부문 환경에 맞는 솔루션을 설계하는 데 도움이 되었습니다.

Social Security Scotland는 풀매니지드 서비스가 아니라 Nordcloud를 구현하기로 결정했으며 전략, 운영 모델을 정의하고 필요한 엔지니어링 노력과 전반적인 변화를 지원했습니다. 예를 들어, 어떤 팀이 클라우드 리소스를 소비하고 있는지, 얼마나 지출하고 있는지 보여주는 쇼백 보고서를 제공합니다. 이를 통해 Social Security Scotland는 정확한 비용 귀속을 수행하고 새로운 책임 문화를 조성할 수 있었습니다. 또한 IBM Consulting 팀은 맞춤형 분석과 반자동 엔지니어링 솔루션을 활용하여 낭비를 식별하고 제거했습니다.

보안은 전환 과정 내내 최우선 순위로 유지되었습니다. IBM, Nordcloud, Social Security Scotland는 설계에 보안 및 규정 준수를 내장하여 AWS의 애플리케이션을 재구성했습니다. 여기에는 기관의 내부 보안 기준에 부합하는 '코드형 준수' 관행을 도입하는 것이 포함되었으며, 이전에 제어가 부족했던 공백을 메웠습니다. 또한 팀은 라이선스 비용을 절감하기 위해 엔터프라이즈급 오픈 소스 기술을 사용하는 방법을 도입했습니다. 또한 자동화, 수동 분석 및 전략적 컨설팅을 결합한 맞춤형 FinOps 프레임워크를 만들었습니다.

그 결과 지출을 최적화할 뿐만 아니라 디지털 서비스 제공 및 운영 복원력을 강화하는 더 스마트하고 투명한 클라우드 전략이 탄생했습니다. Social Security Scotland는 현재 영국 공공 부문에서 FinOps 역량의 최전선에 서 있으며 다른 조직이 납세자에게 최고의 가치를 제공하기 위해 본보기로 삼을 수 있는 모델입니다.