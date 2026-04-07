수십억 달러 규모의 글로벌 리테일 기업이 Terraform을 활용한 셀프 서비스와 자동화를 통해 업계 입지를 강화합니다.
Skechers USA, Inc.에서 신발은 단순한 기능을 넘어 기술 혁신과 개인 정체성이 결합된 결과물입니다. Comfort Technology Company의 라이프스타일 및 퍼포먼스 신발, 의류, 액세서리 제품군은 전 세계 180개 국가와 지역에서 온라인과 오프라인 매장을 통해 제공됩니다. 미래 지향적이고 혁신적이며 항상 트렌드를 선도하는 Skechers는 전 세계 수백만 고객이 집과 직장에서 스타일과 편안함을 동시에 표현할 수 있는 브랜드로 자리 잡았습니다.
Skechers의 혁신에 대한 노력은 IT 조직 전반에도 동일하게 반영되어 있습니다. 경쟁에서 앞서 나가고 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 클라우드 플랫폼 팀은 사내 데이터 센터에서 벗어나 인프라를 현대화하고자 했습니다. 하지만 워크로드가 Amazon Web Services(AWS), Google Cloud, Oracle Cloud 등 여러 클라우드 서비스 제공업체에 분산되어 있어 클라우드 전환은 복잡한 과제가 되었습니다. 목표를 달성하기 위해서는 보다 셀프 서비스 중심의 자동화된 접근 방식이 필요했습니다.
“우리는 수년 동안 클라우드로의 전환을 진행해 왔습니다. 이미 상당한 워크로드가 클라우드에서 실행되고 있지만 비즈니스와 기술 관점에서 가장 큰 과제 중 하나는 이를 어떻게 가속화할 것인가였습니다.”라고 Skechers의 수석 클라우드 플랫폼 엔지니어 Ramon Borunda는 말합니다.
회사의 클라우드 혁신을 이끄는 Skechers의 클라우드 플랫폼 팀은 이해관계자들이 인프라를 재평가하고 재설계할 수 있도록 최선을 다해 지원하고 있었습니다. 그러나 몇 가지 중요한 장애물이 이를 가로막고 있었습니다.
우선 개방형 질문으로 구성된 간단한 ServiceNow 양식을 통해 제출된 리소스 요청은 해석의 여지를 남겨 요구사항을 명확히 하고 승인을 확인하기 위해 여러 차례 커뮤니케이션이 필요했습니다. 그 결과 리드 타임이 길어졌고 이 문제는 최우선 과제로 떠올랐습니다.
이들의 목표는 사용자가 ServiceNow를 통해 요청을 제출하면 전체 프로세스가 매끄럽게 진행되도록 하는 것이었습니다. 일부 승인 절차에는 검토가 필요했지만 궁극적으로는 요청이 백엔드 작업을 자동으로 실행하고 수작업 단계를 제거하는 완전 자동화된 셀프 서비스 모델을 구현하는 것이 목표였습니다.
이러한 리소스 요청 병목을 해결하는 것뿐만 아니라 클라우드 프로비저닝 초기 단계부터 보안을 선제적으로 적용할 필요가 있었습니다. 당시 플랫폼 엔지니어들은 자유롭게 리소스를 구축하고 배포할 수 있었으며 이로 인해 동일한 유형의 리소스 간에도 불일치가 발생하고 인적 오류 가능성이 높아졌습니다. 그 결과 잘못 구성된 클라우드 리소스로 인한 보안 위험이 크게 증가했습니다.
마지막으로 팀은 비용과 예산에 대한 예측 가능성을 높이기 위해 FinOps를 프로세스에 통합하는 장기적인 목표를 해결하고자 했습니다.
Borunda는 해결책을 찾았다고 확신했습니다. “저는 수년 동안 Terraform Community Edition을 적극적으로 사용해 왔기 때문에 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 사용하는 것은 매우 합리적인 선택이었습니다. Terraform을 도입한 이유는 코드는 계속 작성하면서도 관리 작업에 대한 부담은 줄일 수 있기 때문입니다.”라고 그는 말합니다.
HashiCorp Cloud Platform의 IBM® Terraform은 Skechers가 인프라 관리와 운영을 내부부터 현대화할 수 있는 방식을 제공합니다. 리소스별로 특화된 ServiceNow 양식은 구체적이고 폐쇄형 질문을 통해 필요한 모든 정보를 사전에 제공하여 클라우드 플랫폼 팀이 즉시 작업할 수 있도록 합니다. 자동화된 워크플로는 검토와 승인 절차를 간소화하여 프로비저닝 속도를 높이는 동시에 모든 이해관계자가 최신 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
“이 프로세스는 최종 사용자에게 매우 큰 성공을 거두었습니다. 사용자들은 진행 상황을 알 수 없는 상태에 머무르기보다 지속적으로 업데이트를 받는 점을 높이 평가합니다.”라고 Borunda는 말합니다.
일관성 없는 배포 방식과 그로 인한 위험은 이제 과거의 일이 되었습니다. “Terraform과 프라이빗 레지스트리를 활용함으로써 재사용 가능한 모듈을 확보해 이전에는 없던 구축 방식의 일관성을 확보할 수 있게 되었습니다.”라고 Borunda는 말합니다. “재사용 가능한 모듈을 만들 수 있다는 점은 팀, 사용자, 그리고 고객 모두에게 큰 변화를 가져왔습니다.”
Terraform은 실행 라이프사이클에 타사 툴을 통합할 수 있도록 지원하여 비용 예측, 사이버 보안 분석, 정책 가드레일을 제공함으로써 FinOps와 보안 격차를 효과적으로 해소합니다.
Terraform은 Skechers의 클라우드 전환과 비즈니스 성장을 동시에 가속화했습니다. Skechers의 클라우드 플랫폼 수석 매니저 Gabriel Sandoval은 다음과 같이 말합니다. “Terraform으로 전환하면서 여러 문제를 해결할 수 있었습니다. 이것이 없었다면 지금의 위치에 도달하지 못했을 것입니다.”
ServiceNow와 Terraform의 통합을 통해 프로비저닝 워크플로 시간이 며칠 또는 몇 주에서 몇 시간으로 단축되었으며 시장 출시 속도(TTM)와 고객 경험이 개선되었습니다. “이제 사용자들은 티켓만 생성하면 되고 승인을 받으면 약 4분 만에 리소스가 생성되기 때문에 매우 만족하고 있습니다.”라고 Borunda는 말합니다. “고객에게 새로운 기능을 제공하는 속도에 큰 차이를 만들어냅니다.”
Borunda는 Skechers의 혁신에 AWS도 중요한 역할을 했다고 평가합니다. “우리는 AWS에서 진정한 파트너를 찾았습니다. AWS는 서비스를 효과적으로 도입할 수 있도록 다양한 서비스와 가이드를 제공하며 이에 대해 깊이 감사하고 있습니다.”
이러한 모든 개선은 고객이 브랜드와 상호작용하는 방식에 측정 가능한 변화를 가져왔습니다. “고객이 매장에서 신발을 구매할 때 결제 속도가 훨씬 빨라졌습니다. 기존 계산대뿐만 아니라 키오스크나 iPad를 활용할 수 있어 매장 직원과 더 개인적인 상호작용을 할 수 있습니다.”라고 Sandoval은 말합니다.
Terraform 도입 성공 이후 Skechers 팀은 HashiCorp(IBM 회사)의 다른 기술을 현대화 계획에 어떻게 활용할 수 있을지 적극적으로 검토하고 있습니다. 현재 이 회사는 ID 중개 및 비밀 관리용 IBM® Vault와 Terraform 및 기타 HashiCorp 솔루션에서 사용하는 정책 코드 프레임워크 Sentinel 도입을 검토하고 있습니다. “클라우드 전환을 계속 추진하는 동시에 완전 자동화를 실현할 방법을 찾고 있으며 HashiCorp와의 협력을 지속하고 싶습니다.”라고 Borunda는 말합니다.
캘리포니아 남부에 본사를 둔 Fortune 500 기업 Skechers는 30년 이상 전 세계 남성, 여성, 아동이 더 멋지고 편안하게 느낄 수 있도록 지원해 왔습니다. 편안함을 위한 기술 개발은 이들의 핵심이며 합리적인 가격으로 스타일리시하고 혁신적이며 고품질 제품을 제공합니다. 다양한 신발 제품군부터 확장되는 의류 및 액세서리 라인까지 Skechers는 완전한 라이프스타일 브랜드입니다.
© Copyright IBM Corporation. 2025년 3월
IBM, IBM 로고, Terraform 및 Vault는 전 세계 여러 국가에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.