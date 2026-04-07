Skechers USA, Inc.에서 신발은 단순한 기능을 넘어 기술 혁신과 개인 정체성이 결합된 결과물입니다. Comfort Technology Company의 라이프스타일 및 퍼포먼스 신발, 의류, 액세서리 제품군은 전 세계 180개 국가와 지역에서 온라인과 오프라인 매장을 통해 제공됩니다. 미래 지향적이고 혁신적이며 항상 트렌드를 선도하는 Skechers는 전 세계 수백만 고객이 집과 직장에서 스타일과 편안함을 동시에 표현할 수 있는 브랜드로 자리 잡았습니다.

Skechers의 혁신에 대한 노력은 IT 조직 전반에도 동일하게 반영되어 있습니다. 경쟁에서 앞서 나가고 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 클라우드 플랫폼 팀은 사내 데이터 센터에서 벗어나 인프라를 현대화하고자 했습니다. 하지만 워크로드가 Amazon Web Services(AWS), Google Cloud, Oracle Cloud 등 여러 클라우드 서비스 제공업체에 분산되어 있어 클라우드 전환은 복잡한 과제가 되었습니다. 목표를 달성하기 위해서는 보다 셀프 서비스 중심의 자동화된 접근 방식이 필요했습니다.

“우리는 수년 동안 클라우드로의 전환을 진행해 왔습니다. 이미 상당한 워크로드가 클라우드에서 실행되고 있지만 비즈니스와 기술 관점에서 가장 큰 과제 중 하나는 이를 어떻게 가속화할 것인가였습니다.”라고 Skechers의 수석 클라우드 플랫폼 엔지니어 Ramon Borunda는 말합니다.