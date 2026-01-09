병원 자산 관리를 혁신하는 Simora의 IBM Maximo 기반 CAPAM 시스템
의료 분야에서는 매 순간이 환자의 생존에 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 의료 전문가는 복잡한 IT 시스템을 탐색하거나, 적합한 장비를 검색하거나, 수리 요청서를 작성하는 데 일상적으로 귀중한 시간을 소비합니다. 이러한 문제를 해결하고 폴란드 전역에서 환자 치료 결과를 개선하기 위해 폴란드 정부는 병원 디지털화 이니셔티브에 대한 자금 지원을 늘렸습니다.
폴란드의 선도적인 IBM Business Partner인 Simora는 의료 워크플로에 맞게 CAPAM 자산 관리 솔루션을 적용할 기회를 포착했습니다. IBM Maximo Application Suite를 기반으로 하는 CAPAM은 병원 시스템과 원활하게 통합되어 AI로 강화된 중앙 집중식 지식 저장소 및 자산 추적 시스템을 생성합니다.
"병동에 주입 펌프가 고장난다고 상상해 보세요."라고 Simora의 AI 기술 전문가인 Julia Czernek은 설명합니다. "일반적으로 의료진은 기술 부서에 전화를 걸거나 장비 재고를 검색하여 가장 가까운 곳에서 작동하는 펌프를 찾아야 합니다. CAPAM의 지능형 자산 관리 시스템을 병원에 적용함으로써 이러한 수작업을 없애고 병원이 변화에 더 빠르게 대응하여 궁극적으로 환자 치료에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다."
CAPAM이 처음 개발되었을 때 Simora는 IBM Maximo를 선택했습니다. IBM 솔루션은 강력하고 확장 가능한 프레임워크를 제공하여 처음부터 솔루션을 설계하는 것에 비해 개발 시간을 수개월 단축할 수 있었습니다. 이 접근 방식을 통해 무궁무진한 사용 사례와 타의 추종을 불허하는 통합 기능이 가능해졌습니다.
"Maximo API를 사용하면 CAPAM을 병원 ERP 플랫폼 및 데이터베이스와 빠르고 원활하게 연결하여 작업자가 서로 다른 시스템 간에 전환하지 않고도 액세스할 수 있는 중앙 집중식 지식 기반을 구축할 수 있습니다."라고 Czernek은 말합니다.
Simora는 원래 산업 부문을 위해 만들어졌던 CAPAM을 특정 병원 프로세스에 맞는 다양한 모듈을 만들어 맞춤화했습니다. 의료 전문가는 Passport 모듈을 사용하여 기술 사양 및 유지보수 내역을 포함하여 각 장비에 대한 완전한 디지털 여권을 만들 수 있습니다. 이 모듈은 병원 전체의 자산 인벤토리 프로세스도 지원합니다. 또한 무선 주파수 식별(RFID) 장비 태그와 환자 ID 손목 밴드를 사용하도록 확장할 수 있어 직원이 물품을 스캔하거나 개인이 실시간 정보에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 직원은 이 정보를 통해 긴급 상황 발생 시 교체 장비를 신속하게 찾을 수 있습니다. CAPAM에는 직원이 수리 요청을 기록하고 기술 관련 질문을 하는 데 사용할 수 있는 헬프 데스크 모듈도 포함되어 있습니다.
CAPAM 인증 모듈은 직원이 시스템에서 직접 사고를 보고하고 문서화할 수 있도록 지원함으로써 병원이 유해 사례를 관리할 수 있도록 지원합니다. AI 어시스턴트의 지원을 받아 포괄적인 인시던트 보고서를 생성할 수 있도록 지원하여, 근본 원인 분석을 용이하게 하고 인증 표준을 준수하기 위한 시정 조치를 장려합니다.
또한 식별 모듈은 Maximo Mobile 기반의 모바일 앱을 제공하여 병원의 여러 영역에서 작업자와 환자에게 잠재적인 교차 감염 위험을 알려줍니다.
현재 소스노비에츠의 St. Barbara Provincial Specialist Hospital No. 5를 포함하여 폴란드 전역의 5개 병원에 배포된 혁신적인 CAPAM 시스템은 의료 시설이 차량부터 의료 기기, 인력에 이르기까지 모든 자원의 관리를 간소화하는 데 도움이 됩니다. IBM Maximo를 핵심으로 하는 CAPAM은 장비의 수명을 평균 17% 연장하고 평균 수리 시간을 57% 개선할 수 있습니다.
CAPAM을 도입한 후 병원은 관리 시간이 45% 단축되었다고 보고했습니다. 또한 Maximo 솔루션을 도입한 조직은 계획되지 않은 장비 또는 사이트 다운타임 이벤트가 평균 47% 감소하고 연간 미화 1,390만 달러의 이익을 얻었다고 보고했습니다.
Simora는 IBM Maximo 플랫폼을 사용하여 ERP 및 물류와 같은 외부 데이터 리소스를 CAPAM과 통합합니다. Simora는 이러한 리소스를 활용하여 Simon AI로 알려진 AI 기반 어시스턴트가 일반적인 쿼리에 응답할 수 있도록 했습니다.
Czernek은 이렇게 설명합니다. “의료 전문가는 기술팀의 관심을 분산시키거나 절차 문서를 샅샅이 뒤지는 대신 동료와 대화하는 것처럼 Simon AI와 대화할 수 있습니다. 어시스턴트는 백그라운드에서 작동하며 병원 지식 기반에 안전하게 액세스하고 신속하게 답변을 제공합니다."
이제 의료 전문가는 중앙 집중식 AI 지원 지식 기반을 통해 데이터 기반 의사 결정을 내리고 표준 관행을 개선하여 궁극적으로 환자 복지를 향상할 수 있습니다. 동시에 Simon AI가 저장소를 사용하여 반복적인 쿼리에 응답하기 때문에 팀은 더 가치 있는 작업에 자유롭게 집중할 수 있습니다.
"CAPAM과 Maximo는 떼려야 뗄 수 없습니다. Maximo의 '엔진'이 없었다면 CAPAM과 Simon AI가 불가능했을 것입니다."라고 Czernek은 결론을 내립니다. “IBM과 계속 협력하여 CAPAM을 발전시키고 병원이 효율적이고 안전하며 규정을 준수할 수 있도록 지원할 수 있기를 기대합니다.”
폴란드 카토비체에 본사를 둔 Simora의 구성원들은 관리 및 보안 프로세스 간소화에 중점을 둔 종합적인 IT 솔루션을 제공하는 데 15년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. Simora의 CAPAM 솔루션은 여러 부문에 대한 통합 서비스 관리, 품질 관리 및 자산 관리 능력을 제공합니다.
IBM Maximo를 사용하여 직관적인 대시보드, 자동화된 워크플로, 예측 분석을 통해 고객을 위한 포괄적인 솔루션을 만들 수 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.