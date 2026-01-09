CAPAM이 처음 개발되었을 때 Simora는 IBM Maximo를 선택했습니다. IBM 솔루션은 강력하고 확장 가능한 프레임워크를 제공하여 처음부터 솔루션을 설계하는 것에 비해 개발 시간을 수개월 단축할 수 있었습니다. 이 접근 방식을 통해 무궁무진한 사용 사례와 타의 추종을 불허하는 통합 기능이 가능해졌습니다.

"Maximo API를 사용하면 CAPAM을 병원 ERP 플랫폼 및 데이터베이스와 빠르고 원활하게 연결하여 작업자가 서로 다른 시스템 간에 전환하지 않고도 액세스할 수 있는 중앙 집중식 지식 기반을 구축할 수 있습니다."라고 Czernek은 말합니다.

Simora는 원래 산업 부문을 위해 만들어졌던 CAPAM을 특정 병원 프로세스에 맞는 다양한 모듈을 만들어 맞춤화했습니다. 의료 전문가는 Passport 모듈을 사용하여 기술 사양 및 유지보수 내역을 포함하여 각 장비에 대한 완전한 디지털 여권을 만들 수 있습니다. 이 모듈은 병원 전체의 자산 인벤토리 프로세스도 지원합니다. 또한 무선 주파수 식별(RFID) 장비 태그와 환자 ID 손목 밴드를 사용하도록 확장할 수 있어 직원이 물품을 스캔하거나 개인이 실시간 정보에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 직원은 이 정보를 통해 긴급 상황 발생 시 교체 장비를 신속하게 찾을 수 있습니다. CAPAM에는 직원이 수리 요청을 기록하고 기술 관련 질문을 하는 데 사용할 수 있는 헬프 데스크 모듈도 포함되어 있습니다.

CAPAM 인증 모듈은 직원이 시스템에서 직접 사고를 보고하고 문서화할 수 있도록 지원함으로써 병원이 유해 사례를 관리할 수 있도록 지원합니다. AI 어시스턴트의 지원을 받아 포괄적인 인시던트 보고서를 생성할 수 있도록 지원하여, 근본 원인 분석을 용이하게 하고 인증 표준을 준수하기 위한 시정 조치를 장려합니다.

또한 식별 모듈은 Maximo Mobile 기반의 모바일 앱을 제공하여 병원의 여러 영역에서 작업자와 환자에게 잠재적인 교차 감염 위험을 알려줍니다.