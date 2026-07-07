핵심 시스템 인프라 개편의 복잡성을 해결하기 위해 단계적인 사이징과 유연한 가상화 플랫폼을 결합하여 서비스 중단을 최소화하면서 정보 시스템 인프라 마이그레이션을 완료했습니다.
Shikoku Electric Power Co., Inc.는 회계 및 자재 관리, 원자력 발전소 유지보수, 영업 등 세 가지 업무 영역에서 SAP ECC 6.0을 기반으로 업무 시스템을 구축·운영해 왔습니다. 특히 회계 및 자재 관리 시스템(Enterprise Resource Planning, 이하 'ERP 시스템')은 오랫동안 운영되어 왔으며, 그룹사 13곳에서 사용하고 있습니다.
이러한 상황에서 ECC 6.0에 대한 유지보수 지원 종료는 중요한 과제가 되었습니다. 이 시스템은 핵심 업무를 지원하는 중요한 시스템인 만큼, 장기적인 안정적 운영을 위해서는 S/4HANA로의 마이그레이션이 불가피했습니다. 대규모 데이터 마이그레이션 작업은 물론, 마이그레이션 과정에서 발생하는 시스템 중단에 대비한 업무 연속성 확보 방안과 운영 중 문제가 발생할 경우를 대비한 롤백 절차까지 신중하게 검토해야 했습니다. 특히 ERP 시스템의 초기 S/4HANA 마이그레이션 프로젝트에서는 초기 단계에서 서버 규모를 정확하게 산정하기 어려웠고, 기존 시스템의 방대한 데이터를 S/4HANA의 인메모리 데이터베이스(HANA DB)로 이전한 후에도 안정적으로 운영될 수 있을지 확신하기 어려웠습니다. 그 결과, IT 인프라의 리소스가 부족할 경우 전체 마이그레이션 계획에 영향을 미칠 수 있다는 위험이 있었습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 Shikoku Electric Power는 리소스를 단계적으로 조정하는 접근 방식을 채택했습니다. 먼저 기존 IBM® Power9(E950) 서버에 메모리를 추가해 개발 서버를 구축하고, S/4HANA에 실제로 필요한 용량을 정확하게 산정했습니다. 이를 바탕으로 품질 보증(QA) 서버부터 운영 서버까지 단계적으로 부하와 요구 사항을 검증하면서 시스템 규모를 적정 수준으로 산정하고, 각 단계에서 필요한 메모리와 기타 리소스를 추가하는 방식으로 구축을 진행했습니다.
한편 ERP 시스템의 S/4HANA 마이그레이션 프로젝트를 추진하는 과정에서 CIS Power 8(S824)의 유지보수 지원 종료에도 대응해야 했습니다.
이를 위해 Power9(E950)의 안정적인 운영을 보장하고 운영 서버의 메모리를 증설하기 위한 계획을 검토했으며, CIS Power8(S824) 교체 시점에 맞춰 ERP 시스템을 지원할 수 있는 기반으로 최신 IBM® Power10(E1050)을 도입했습니다. IBM Power10은 뛰어난 처리 성능과 대용량 메모리뿐 아니라 IBM® PowerVM 가상화 플랫폼과 Shared Processor Pool을 통한 CPU 리소스 공유를 지원합니다. 이를 통해 S/4HANA, ECC 6.0 및 기타 애플리케이션이 동시에 실행되는 환경에서도 리소스를 안정적으로 할당할 수 있으며, 갑작스러운 워크로드 증가에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
또한 마이그레이션 이후의 운영까지 고려해 물리 코어를 신속하게 활성화할 수 있는 구성을 도입함으로써, 향후 S/4HANA 성능 향상과 개발 환경 구축에도 유연하게 대응할 수 있도록 했습니다. 그 결과, 향후 업무 운영의 변화에도 신속하게 대응할 수 있는 유연한 IT 인프라를 구축했습니다.
CIS Power10(E1050)으로 마이그레이션하는 과정에서는 서비스 중단을 최소화하기 위해 IBM® Storage 시스템(V7000에서 FS7200으로) 간의 고속 데이터 복제 방식을 적용했습니다. 이를 통해 서버 마이그레이션 절차를 크게 단축하여 운영에 미치는 영향을 최소화했으며, 새로운 서버로의 마이그레이션을 단 하루 만에 완료할 수 있었습니다.
Shikoku Electric Power는 3년에 걸친 장기 프로젝트를 계획대로 추진하여 2025년 골든위크 기간에 S/4HANA로의 전면 전환을 완료했습니다. 이후에도 성능이나 안정성 문제 없이 시스템을 안정적으로 운영하고 있습니다.
또한 IBM Storage의 원격 복제(Remote Copy) 기능을 활용하여 기존에 약 5일이 걸리던 서버 마이그레이션을 단 하루 만에 완료했습니다. 서비스 중단 시간이 크게 줄어든 덕분에 업무 영향이 큰 시기를 피해 마이그레이션을 진행할 수 있었으며, 이는 비즈니스 연속성 확보에 크게 기여했습니다.
또한 IBM® Power 가상화 기술을 활용해 리소스를 최적화함으로써 서버 소프트웨어 비용을 약 5,400만 엔 절감했습니다. Shared Processor Pool이 제공하는 유연한 CPU 할당 기능 덕분에 개발 및 테스트 단계에서 여러 서버를 동시에 운영하는 환경에서도 안정성을 확보할 수 있었으며, 마이그레이션 기간의 위험을 크게 줄일 수 있었습니다.
이번 프로젝트를 통해 얻은 경험은 2026회계연도에 예정된 EAM 마이그레이션에도 유용하게 활용될 것으로 기대됩니다. 단계적인 사이징, 스토리지 기능을 활용해 서비스 중단을 최소화하는 마이그레이션 방식, 그리고 시스템이 공존하는 환경에서도 안정적인 운영을 보장하는 리소스 설계는 향후 유사한 대규모 핵심 시스템 개편에도 효과적으로 적용될 수 있습니다.
운영, 검증 및 개발 환경을 포함한 ERP 시스템을 통합 운영함으로써 유지보수성과 운영 효율성을 높일 수 있을 뿐 아니라, IBM Power의 IaaS 서비스인 Power Virtual Server는 SAP의 Cloud ERP(RISE with SAP)도 지원합니다. 이를 통해 앞으로 클라우드 환경으로의 마이그레이션에도 더욱 유연하게 대응할 수 있습니다. 이러한 성과는 소프트웨어 라이선스 비용과 서버 수, 랙 공간을 줄이는 과제를 해결하는 데에도 도움이 될 것으로 기대됩니다.
Shikoku Electric Power 정보시스템부 인프라 개발 및 최적화 그룹장(2026년 3월 기준)인 Teruyuki Hamagami는 다음과 같이 말합니다. "저희는 오랫동안 IBM Power를 사용해 왔습니다. 매우 뛰어나고 견고한 플랫폼이며, 지금까지 인프라 장애를 한 번도 겪은 적이 없습니다. 고가용성이 요구되는 핵심 시스템의 기반으로 IBM Power를 매우 신뢰하고 있습니다. 또한 코어당 성능도 크게 향상되었으며, 앞으로는 시스템 통합이 더욱 확대되기를 기대하고 있습니다.
시코쿠 지역의 전력 공급을 책임지는 기업인 Shikoku Electric Power는 디지털 기술을 활용한 비즈니스 혁신을 추진하는 동시에 안정적인 전력 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 미래 성장의 새로운 동력이 될 가치를 창출하기 위해 종합 에너지, 정보통신, 비즈니스 및 생활 지원 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다. Shikoku Electric Power Group은 오랜 기간 축적한 기술과 전문성을 바탕으로 시코쿠 지역의 산업 특성을 반영하고 고객의 요구를 충족하는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
법적 고지
© Copyright IBM Corporation 2026. IBM 및 IBM 로고는 전 세계 여러 국가에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다. 이 문서에는 최초 발행일 기준의 최신 정보가 포함되어 있으며, IBM은 사전 통지 없이 내용을 변경할 수 있습니다. 일부 제품은 IBM이 사업을 운영하는 모든 국가 또는 지역에서 제공되지 않을 수 있습니다.
여기에 소개된 모든 사례는 일부 고객이 IBM 제품을 사용하여 달성한 결과를 예시로 제시한 것입니다. 실제 성능, 비용, 절감 효과 및 기타 결과는 운영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.