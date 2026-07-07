이러한 과제를 해결하기 위해 Shikoku Electric Power는 리소스를 단계적으로 조정하는 접근 방식을 채택했습니다. 먼저 기존 IBM® Power9(E950) 서버에 메모리를 추가해 개발 서버를 구축하고, S/4HANA에 실제로 필요한 용량을 정확하게 산정했습니다. 이를 바탕으로 품질 보증(QA) 서버부터 운영 서버까지 단계적으로 부하와 요구 사항을 검증하면서 시스템 규모를 적정 수준으로 산정하고, 각 단계에서 필요한 메모리와 기타 리소스를 추가하는 방식으로 구축을 진행했습니다.

한편 ERP 시스템의 S/4HANA 마이그레이션 프로젝트를 추진하는 과정에서 CIS Power 8(S824)의 유지보수 지원 종료에도 대응해야 했습니다.

이를 위해 Power9(E950)의 안정적인 운영을 보장하고 운영 서버의 메모리를 증설하기 위한 계획을 검토했으며, CIS Power8(S824) 교체 시점에 맞춰 ERP 시스템을 지원할 수 있는 기반으로 최신 IBM® Power10(E1050)을 도입했습니다. IBM Power10은 뛰어난 처리 성능과 대용량 메모리뿐 아니라 IBM® PowerVM 가상화 플랫폼과 Shared Processor Pool을 통한 CPU 리소스 공유를 지원합니다. 이를 통해 S/4HANA, ECC 6.0 및 기타 애플리케이션이 동시에 실행되는 환경에서도 리소스를 안정적으로 할당할 수 있으며, 갑작스러운 워크로드 증가에도 유연하게 대응할 수 있습니다.

또한 마이그레이션 이후의 운영까지 고려해 물리 코어를 신속하게 활성화할 수 있는 구성을 도입함으로써, 향후 S/4HANA 성능 향상과 개발 환경 구축에도 유연하게 대응할 수 있도록 했습니다. 그 결과, 향후 업무 운영의 변화에도 신속하게 대응할 수 있는 유연한 IT 인프라를 구축했습니다.

CIS Power10(E1050)으로 마이그레이션하는 과정에서는 서비스 중단을 최소화하기 위해 IBM® Storage 시스템(V7000에서 FS7200으로) 간의 고속 데이터 복제 방식을 적용했습니다. 이를 통해 서버 마이그레이션 절차를 크게 단축하여 운영에 미치는 영향을 최소화했으며, 새로운 서버로의 마이그레이션을 단 하루 만에 완료할 수 있었습니다.