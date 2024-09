최고 정보 책임자(CIO) 조직은 IBM의 내부 IT 전략을 이끌며 IBM 직원, 고객 및 파트너가 매일 업무를 수행하는 데 사용하는 IT 솔루션을 제공, 보안, 현대화 및 지원하는 업무를 담당합니다. CIO 조직의 전략은 전사적으로 IT에 더 쉽게 접근하고 문제 해결을 가속화하며 비즈니스 성장을 촉진하는 IBM의 혁신 엔진 역할을 하는 적응형 IT 플랫폼을 구축하는 것을 포함합니다.