Scotiabank

민첩성은 주로 위험도가 낮은 프로젝트와 관련이 있으며, 일부에서는 비즈니스 뱅킹 결제에 대한 접근 방식을 공격적인 조치로 간주했습니다. 그러나 업계를 선도하는 기술과 문제 해결, 솔루션 지향적인 팀을 결합한 Scotiabank의 Agile for Payments 프로그램은 매우 효과적인 혁신 경로임이 입증되었습니다.

새로운 결제 서비스의 시장 출시 시간 단축을 보여주는 한 가지 예는 Interac e-Transfer 서비스를 기반으로 하는 대량 이메일 송금 제품입니다.

보험 회사와 같은 기업에서는 대량의 일회성 결제를 해야 하는 경우가 많은데, 기존에는 우편으로 수표를 발송하는 방식을 사용했습니다. Interac e-Transfer 서비스는 수취인의 이름, 계좌 번호, 이메일 주소만 알면 대금을 지급할 수 있어 실물 수표 발행에 드는 비용과 수작업을 크게 줄여주므로 간단하게 결제를 처리할 수 있습니다. Scotiabank의 글로벌 거래 뱅킹(GTB) 결제 상품 팀은 Agile for Payments 방법론을 활용하여 개발 백로그의 우선 순위를 신속하게 재지정하고 단 10주 만에 대량 이메일 송금 서비스를 출시할 수 있었으며, 덕분에 Scotiabank는 시장에 가장 먼저 진출할 수 있었습니다.

또 다른 사례로, Scotiabank는 혁신적인 선불 Visa 카드를 시장에 출시하기 위해 신속하게 행동해야 했습니다.

"캐나다의 외딴 지역들은 주요 인구 중심지나 은행 지점에서 멀리 떨어져 있어 매우 고립되어 있습니다."라고 Scotiabank의 글로벌 상업 카드 담당 이사인 Michel Cardinal이 설명합니다. "캐나다 정부는 현금과 실물 수표를 입금하기 위해 먼 거리를 이동해야 하는 국민들의 불편을 줄이고 싶었습니다. 많은 지역사회에서 음식, 의류, 하드웨어, 금융 서비스를 위해 The North West Company[NWC]를 이용하고 있습니다. 이 회사의 WE Financial Visa 선불 카드는 은행 지점에 쉽게 갈 수 없는 사람들에게 인기 있는 선택입니다.

"NWC, 캐나다 오타와 정부 및 Visa와 협력하여 정부 지원금을 WE Financial Visa 선불 카드에 직접 입금하는 빠르고 원활하며 안전한 결제 솔루션을 신속하게 개발하여 외딴 지역 거주자들이 수표를 현금화하기 위해 수십 킬로미터를 운전하지 않고도 자금을 즉시 이용할 수 있도록 했습니다.”

Scotiabank는 지불을 회수, 취소 및 추적할 수 있는 유연성과 투명성을 고객에게 제공하기 위한 주요 GTB 이니셔티브를 진행하고 있었습니다. 이니셔티브가 진행되는 도중에 비즈니스 이해관계자들은 고객의 요구와 시장 상황으로 인해 우선순위가 변경되었음을 확인했습니다. 기존 제공 방법론의 일부였다면 작업이 보류되고, 비즈니스 가치를 실현할 수 없었을 것입니다.

하지만 팀이 애자일 업무 분해 방법론을 받아들인 덕분에 Scotiabank는 백로그의 우선 순위를 재조정하는 동시에, 이미 개발된 비즈니스 가치를 프로덕션에 전달하여 작업이 낭비되지 않도록 할 수 있었습니다. 그 결과 원래 승인된 프로젝트 자금의 50%가 다른 고부가가치 작업 패키지에 순 재할당되었습니다. 완성된 패키지는 프로덕션에 성공적으로 배포되었고 팀은 즉시 새로운 우선순위 작업 백로그로 이동했습니다. '작업 분해' 방법론과 FTM의 점진적 배포 기능은 프로젝트 성공에 핵심적인 역할을 했습니다.

점점 더 많은 기업 고객이 Scotiabank의 통합 결제 서비스 제공을 경쟁력으로 여기게 되었고, 따라서 은행의 결제 처리량이 크게 증가하기 시작했습니다. 예상되는 거래량 증가에 대비하여 최신 버전의 FTM으로 업그레이드해야 했으며, 증가된 수요를 충족하기 위해 핵심 인프라를 확장해야 했습니다.

목표는 비즈니스 가치 및/또는 위험이 높은 결제 흐름에 대해 철저한 엔드투엔드 검증을 보장하는 방식으로 상세하고 가시적이며 위험 우선순위가 지정된 백로그를 생성하는 것이었습니다. 은행이 기존의 테스트 및 제공 방법론을 선택했다면 팀은 사일로에서 작업을 실행해야 했을 것입니다. 컨텍스트와 검증에 대한 이해 없이 추상적인 사용 사례 백로그에 대해 작업했다면 결함 위험이 크게 증가했을 것입니다. 대신 이 은행은 실제 프로덕션 트래픽을 에뮬레이트하는 테스트 프로세스를 사용했으며, 이것이 테스트 및 프로덕션 클라이언트 구성 간의 미묘한 불일치를 해결하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

이 은행은 Agile for Payments 방법론을 활용하고 IBM Global Business Services와 파트너십을 맺음으로써 위험을 크게 줄일 수 있었습니다. 13가지 결제 유형에 대한 50개 이상의 결제 사양 변환 맵과 워크플로가 포함된 전체 FTM 플랫폼은 600개 이상의 테스트 사례 시나리오까지 갖췄습니다. 플랫폼은 단 한 번의 사소한 생산 결함만으로 성공적으로 업그레이드되었으며, 이 결함 역시 단 한 시간 만에 해결되었습니다.

Scotiabank는 FTM 플랫폼이 제공하는 투명성, 유연성, 간편한 관리성을 기반으로 전체 결제 라이프사이클에 걸쳐 엔드투엔드 투명성을 구현할 계획입니다.

Scotiabank는 거래량 측면에서 대부분의 결제를 시스템 간 파일 전송을 통해 이체합니다. 파일 수신부터 결제 정산에 이르기까지 결제 파일과 그에 따른 승인 응답을 추적하고 추적해야 하므로 엔드투엔드 라이프사이클을 하나의 통합된 실시간 보기로 집계하는 솔루션이 필요합니다. 이것은 Scotiabank 결제 현대화 프로그램의 다음 단계의 목표이며, 이 은행은 IBM Sterling File Transfer Service와 IBM Control Center를 함께 배포하여 이러한 기능을 제공할 수 있게 될 것입니다.

Greg Lahn은 이렇게 결론지었습니다. "최고의 기술을 선택하는 것은 목표를 달성하기 위한 첫 번째 단계일 뿐입니다. 기술을 활용하고 실질적인 비즈니스 이점을 실현하려면 잘 구성된 팀을 구성하고 프로젝트 방법론을 최적화해야 합니다."