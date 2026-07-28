차고에서 시작해 AI 기반 정밀성을 갖추기까지

Savage Precision은 IBM watsonx Orchestrate로 항공우주 제조를 확장합니다.
Savage Precision Fabrication은 1974년 W.T. 가드너(W.T. Gardner)와 조앤 가드너(JoAnn Gardner)가 설립한 가족 소유의 항공우주 및 방위 산업 제조업체입니다. 이 회사는 품질, 속도 및 신뢰성을 바탕으로 명성을 쌓아 왔습니다. 차고에서 시작해 군용 항공기 프로그램의 신뢰할 수 있는 공급업체로 성장하기까지, 정밀도와 적시성이라는 핵심 과제는 변하지 않았습니다.
현재 이들의 아들인 스콧 가드너(Scott Gardner)가 이끄는 회사는 더욱 복잡하고 미션 크리티컬한 기준 아래에서도 정밀도, 품질 및 정시 납품에 대한 타협 없는 기준을 계속 지키고 있습니다. 고객 수요가 증가하면서 견적, 계획 및 조달 전반의 수동 프로세스는 확장성을 저해할 수 있는 운영 병목 현상이 되었습니다.
Savage Precision Fabrication은 운영을 현대화하고 성장에 대비하기 위해 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너인 DAI Source와 협력하여 IBM watsonx Orchestrate를 배포했습니다. 이 협업은 명확히 정의된 비즈니스 목표와 Savage Precision Fabrication, DAI Source 및 IBM 간의 긴밀한 협업을 바탕으로 시작되었습니다.
"성공한 AI 프로젝트는 모두 비즈니스 및 사용 사례 설명에 따라 추진됩니다. 스콧과 함께한 프로젝트가 바로 그랬습니다. AI를 어떻게 적용할지에 대한 그의 생각을 파악할 수 있게 되자마자, 즉시 개발 팀을 참여시키고 직접 보여 주며 검증할 수 있는 것을 구축하는 데 투자했습니다.”라고 DAI Source의 사장 겸 CEO인 빌 드스페인(Bill DeSpain)은 말합니다.
이 솔루션은 사람의 감독을 유지하면서 견적, 계획 및 조달 워크플로를 혁신했습니다. AI는 과거 작업, 수익성 및 생산 데이터를 분석해 견적 초안을 생성하며, 이전에는 수 시간이 걸리던 계획 프로세스를 이제 수 분 내에 완료할 수 있습니다.
“Savage Precision Fabrication은 데이터를 준비해 두었고 부서도 준비되어 있었습니다. 저희는 담당자들과 대화할 수 있었습니다. 저희가 업무를 방해하지 않았을 뿐 아니라, 제조 현장까지 포함해 환경에 참여하는 것을 환영해 주었습니다. 이는 매우 드문 일입니다.”라고 DAI Source의 기술 이사인 마크 루센트(Mark Lucente)는 설명합니다.
루센트는 watsonx Orchestrate가 안전하고 효율적인 확장에 필요한 기반을 제공했다고 말했습니다. “이 플랫폼에는 보안, 데이터 스토리지, 데이터베이스 등 AI 시스템을 처음부터 끝까지 구축하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.”
Savage Precision Fabrication은 AI 기반 자동화를 견적, 계획 및 조달 워크플로 전반에 적용하여 품질과 고객 대응력을 유지하면서 운영 역량을 크게 높였습니다. 견적 처리 시간은 수 시간에서 수 분으로 단축되었고, 계획 워크플로는 크게 빨라졌으며, 전체 인력 생산성은 약 4~10배 향상되었습니다.
“이 기술을 사용하면 동일한 인력으로 더 적은 노력으로 4~10배의 업무를 처리할 수 있게 됩니다. 바로 제가 원하던 것이었죠.”라고 스콧 가드너는 말합니다.
Savage Precision Fabrication은 고객이 가장 중요하게 생각하는 가격, 품질 및 정시 납품 측면에서 성과를 강화하는 동시에 지속적인 성장을 위한 기반을 마련했습니다.
“우리의 주요 목표는 정시 납품입니다. 제시간에 납품하면 고객은 더 많은 비용을 지불합니다. 지금까지 DAI와 IBM이 제공한 것이 바로 이것입니다.” 라고 스콧 가드너는 설명합니다.
스콧 가드너는 성장, 속도 및 운영 우수성을 지원하기 위해 AI를 도입함으로써 부모님이 1974년에 마련한 기반을 이어가고 있습니다. 도구는 차고 작업장에서 AI 기반 자동화로 발전했지만, 회사의 사명은 변하지 않았습니다. 바로 고품질 부품을 정시에 납품하고, 고객의 신뢰를 얻으며, W.T. 가드너와 조앤 가드너가 처음부터 Savage Precision Fabrication에 심어 놓은 가치를 계승하는 것입니다.
1975년에 설립된 Savage Precision Fabrication은 항공우주 및 방위 산업에 서비스를 제공하는 가족 소유의 CNC 기계 가공 및 금속 가공 기업입니다. 텍사스에 본사를 두고 항공기 프로그램을 위한 고정밀 부품을 전문으로 하며, 품질, 신뢰성 및 혁신을 향한 헌신으로 잘 알려져 있습니다.
DAI Source는 텍사스주 어빙에 소재한 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너입니다. 미국의 의료, 생명 과학, 소매, 하이테크, 통신, 제조, 비영리 조직, 자동차, 보험, 금융 서비스 및 고등교육 고객을 대상으로 30년 이상의 컨설팅 경험을 보유하고 있습니다. 분석, 데이터 관리, 통합 미들웨어, DevOps, AIOps, 하이브리드 클라우드 및 보안 솔루션을 전문으로 합니다.
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