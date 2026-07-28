차고에서 시작해 AI 기반 정밀성을 갖추기까지

Savage Precision Fabrication은 AI 기반 자동화를 견적, 계획 및 조달 워크플로 전반에 적용하여 품질과 고객 대응력을 유지하면서 운영 역량을 크게 높였습니다. 견적 처리 시간은 수 시간에서 수 분으로 단축되었고, 계획 워크플로는 크게 빨라졌으며, 전체 인력 생산성은 약 4~10배 향상되었습니다.



“이 기술을 사용하면 동일한 인력으로 더 적은 노력으로 4~10배의 업무를 처리할 수 있게 됩니다. 바로 제가 원하던 것이었죠.”라고 스콧 가드너는 말합니다.

Savage Precision Fabrication은 고객이 가장 중요하게 생각하는 가격, 품질 및 정시 납품 측면에서 성과를 강화하는 동시에 지속적인 성장을 위한 기반을 마련했습니다.



“우리의 주요 목표는 정시 납품입니다. 제시간에 납품하면 고객은 더 많은 비용을 지불합니다. 지금까지 DAI와 IBM이 제공한 것이 바로 이것입니다.” 라고 스콧 가드너는 설명합니다.



스콧 가드너는 성장, 속도 및 운영 우수성을 지원하기 위해 AI를 도입함으로써 부모님이 1974년에 마련한 기반을 이어가고 있습니다. 도구는 차고 작업장에서 AI 기반 자동화로 발전했지만, 회사의 사명은 변하지 않았습니다. 바로 고품질 부품을 정시에 납품하고, 고객의 신뢰를 얻으며, W.T. 가드너와 조앤 가드너가 처음부터 Savage Precision Fabrication에 심어 놓은 가치를 계승하는 것입니다.