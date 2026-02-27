ROX Hi-Tech와 IBM은 IBM Power Virtual Server에서 안전하고 확장 가능한 재해 복구를 제공합니다
미션 크리티컬 SAP HANA 워크로드를 운영하던 한 글로벌 제조 기업은 장기간의 온프레미스 프로덕션 장애를 겪으며 운영이 중단되고 비즈니스 연속성에 대한 심각한 우려가 제기되었습니다. 다운타임이 생산성, 수익 및 고객 약속에 직접적인 영향을 미치는 산업 환경에서, 경영진은 재해 복구(DR) 역량을 강화할 필요성을 인식했습니다.
신뢰 회복을 넘어, 이 조직은 업계 표준을 준수하고 위험을 최소화하며 비용이 많이 드는 재플랫폼화나 아키텍처 변경을 피할 수 있는 DR 솔루션이 필요했습니다. 기존 방식은 자본 집약적이고 구축 속도가 느렸으며, 미래 성장을 지원하는 데 필요한 유연성이 부족했습니다. 과제는 분명했습니다. 비용을 통제하고 장기적인 확장성을 보장하면서 SAP HANA의 복원력과 복구 속도를 개선하는 것이었습니다.
IBM은 ROX Hi-Tech Ltd와 협력하여 IBM Power 및 스토리지 솔루션을 결합한 아키텍처를 설계하고 배포함으로써, 신뢰할 수 있는 페일오버를 통해 비즈니스 연속성을 강화하고 기존 환경을 재플랫폼화하거나 재설계하지 않고도 재해 복구 위험을 줄였습니다.
ROX Hi-Tech는 인프라, SAP 애플리케이션 및 보안을 아우르는 체계적이고 심층적인 기술 워크숍을 통해 전환을 주도했으며, 이를 통해 이해관계자 간의 강력한 정렬과 복구 목표에 대한 신뢰를 확보했습니다. IBM Power Virtual Server에서 진행된 개념 검증과 상세한 기능 시연을 통해 플랫폼의 복원력, 성능 및 원활한 통합 준비 상태가 검증되었습니다. 동시에 ROX Hi-Tech는 이기종 환경을 위한 PowerVS 기반의 견고한 SAP HANA 재해 복구 아키텍처를 설계했으며, 핵심 ERP 프로세스와의 완전한 정렬을 보장하기 위해 SAP 분야 전문가를 초기 단계부터 적극적으로 참여시켰습니다.
이 솔루션은 IBM Power Virtual Server에 복원력 있는 인프라를 배포하고 SAP HANA 네이티브 복제를 구현함으로써, 환경 전반에서 지속적인 데이터 동기화와 신속한 복구를 가능하게 하여 고객의 재해 복구 방식을 현대화했습니다.
IBM® Cloud Object Storage는 백업 및 복구 데이터를 위한 안전하고 확장 가능한 저장소로 통합되어 데이터 보호를 강화하고 재해 상황에서의 신뢰할 수 있는 복원을 지원했습니다. 또한 재해 복구 프레임워크는 PowerVS에서 호스팅되는 SAP 시스템과 원활하게 통합되어 표준에 부합하는 견고한 비즈니스 연속성 기반을 마련했습니다.
이번 전환을 통해 자본 집약적 인프라에서 OpEx 기반 클라우드 모델로의 전환이 가능해졌으며, 250개 이상의 IBM Cloud 서비스에 접근할 수 있게 되어 향후 확장성과 혁신을 지원하게 되었습니다. 이 협력 파트너십을 통해 IBM과 ROX Hi-Tech는 대안 클라우드 플랫폼과 차별화되는 안전하고 미래 지향적인 재해 복구 솔루션을 제공했습니다.
전환 이후 이 조직은 미션 크리티컬 워크로드에 대한 비즈니스 연속성과 재해 복구 역량을 크게 강화했습니다. 현대화된 환경은 다운타임 위험을 최대 80%까지 줄이고 시스템 성능을 30% 향상시켜, 중단 상황에서도 더 안정적인 운영과 신속한 복구를 가능하게 했습니다.
복원력과 성능을 넘어, 이 솔루션은 장기적인 성장을 지원하는 확장 가능하고 안전하며 미래 지향적인 IT 기반을 구축했습니다. IBM Power Virtual Server에서 OpEx 기반 클라우드 모델을 도입함으로써, 이 조직은 비용 유연성을 개선하는 동시에 광범위한 IBM Cloud 서비스 에코시스템에 접근할 수 있게 되었습니다. 자동화된 복구, 향상된 거버넌스 및 엔터프라이즈급 신뢰성이 구축된 현재, 고객은 IBM과 ROX Hi-Tech의 지속적인 파트너십 지원 아래 변화하는 비즈니스 요구에 유연하게 대응하고 자신 있게 확장할 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다.
ROX Hi-Tech Ltd.는 인프라, SAP, 클라우드, 네트워크 및 보안 솔루션을 전문으로 하는 전략적 IT 솔루션 제공업체입니다. 인도에서 설립된 이 회사는 IBM과 SAP의 업계 선도 기술을 활용하여 다양한 산업의 글로벌 기업과 협력해 복원력 있고 미래 지향적인 IT 환경을 설계, 구축 및 운영합니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 2월. IBM, IBM 로고, Power Virtual Server, IBM Cloud Object Storage 및 IBM Cloud Gateway Appliance는 미국 및/또는 기타 국가에서 IBM Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서는 최초 발행일을 기준으로 최신 상태로 업데이트된 문서로, 내용은 언제든지 IBM에 의해 변경될 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
고객 사례는 해당 고객이 IBM 제품을 사용한 방법과 달성한 결과에 대한 예시로서 제공됩니다. 다른 운영 환경에서는 실제 성능, 비용, 절감 또는 그 외 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.