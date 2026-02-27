IBM은 ROX Hi-Tech Ltd와 협력하여 IBM Power 및 스토리지 솔루션을 결합한 아키텍처를 설계하고 배포함으로써, 신뢰할 수 있는 페일오버를 통해 비즈니스 연속성을 강화하고 기존 환경을 재플랫폼화하거나 재설계하지 않고도 재해 복구 위험을 줄였습니다.

ROX Hi-Tech는 인프라, SAP 애플리케이션 및 보안을 아우르는 체계적이고 심층적인 기술 워크숍을 통해 전환을 주도했으며, 이를 통해 이해관계자 간의 강력한 정렬과 복구 목표에 대한 신뢰를 확보했습니다. IBM Power Virtual Server에서 진행된 개념 검증과 상세한 기능 시연을 통해 플랫폼의 복원력, 성능 및 원활한 통합 준비 상태가 검증되었습니다. 동시에 ROX Hi-Tech는 이기종 환경을 위한 PowerVS 기반의 견고한 SAP HANA 재해 복구 아키텍처를 설계했으며, 핵심 ERP 프로세스와의 완전한 정렬을 보장하기 위해 SAP 분야 전문가를 초기 단계부터 적극적으로 참여시켰습니다.

이 솔루션은 IBM Power Virtual Server에 복원력 있는 인프라를 배포하고 SAP HANA 네이티브 복제를 구현함으로써, 환경 전반에서 지속적인 데이터 동기화와 신속한 복구를 가능하게 하여 고객의 재해 복구 방식을 현대화했습니다.

IBM® Cloud Object Storage는 백업 및 복구 데이터를 위한 안전하고 확장 가능한 저장소로 통합되어 데이터 보호를 강화하고 재해 상황에서의 신뢰할 수 있는 복원을 지원했습니다. 또한 재해 복구 프레임워크는 PowerVS에서 호스팅되는 SAP 시스템과 원활하게 통합되어 표준에 부합하는 견고한 비즈니스 연속성 기반을 마련했습니다.

이번 전환을 통해 자본 집약적 인프라에서 OpEx 기반 클라우드 모델로의 전환이 가능해졌으며, 250개 이상의 IBM Cloud 서비스에 접근할 수 있게 되어 향후 확장성과 혁신을 지원하게 되었습니다. 이 협력 파트너십을 통해 IBM과 ROX Hi-Tech는 대안 클라우드 플랫폼과 차별화되는 안전하고 미래 지향적인 재해 복구 솔루션을 제공했습니다.