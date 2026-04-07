자동화를 통한 복리 효과 창출

5,000개 이상의 온라인 쇼핑몰에서 수백만 명이 Riverty의 디지털 결제 솔루션을 사용하고 있기 때문에 가용성과 속도는 매우 중요합니다. Riverty의 엔지니어들은 끊김 없는 상시 접근을 제공하기 위해 고가용성 API를 구축하고 유지합니다. 그러나 이들은 중앙 팀이 모든 서비스를 제공하는 IT 전략 아래에서 운영되고 있었습니다. 환경 프로비저닝부터 비밀 정보 및 인증서 업데이트에 이르는 인프라 요청이 계속 누적되었습니다. 엔지니어들은 티켓 해결을 위해 며칠씩 기다려야 했으며 이는 전달 지연과 업무 마찰을 초래했습니다.

“우리의 작은 팀이 빠르게 성장하는 조직의 병목이 되어서는 안 됩니다.”라고 Riverty의 Pay 및 Credit 부문 기술 유닛 리드 Stephan Kürpick은 말합니다. 비밀 정보 관리도 추가적인 부담을 초래했습니다. 중앙 팀이 Azure Key Vault에서 비밀 정보를 수동으로 관리하면서 백로그가 발생했습니다. 이러한 수동 방식은 비밀 정보 확산, 자격 증명 만료, 업데이트 누락 위험을 높여 규정 준수 및 감사 측면에서 문제를 야기했습니다.