자동화를 통한 복리 효과 창출

Riverty가 민감한 데이터를 보호하면서 단일 자동화 프로비저닝 워크플로를 구현한 방법
5,000개 이상의 온라인 쇼핑몰에서 수백만 명이 Riverty의 디지털 결제 솔루션을 사용하고 있기 때문에 가용성과 속도는 매우 중요합니다. Riverty의 엔지니어들은 끊김 없는 상시 접근을 제공하기 위해 고가용성 API를 구축하고 유지합니다. 그러나 이들은 중앙 팀이 모든 서비스를 제공하는 IT 전략 아래에서 운영되고 있었습니다. 환경 프로비저닝부터 비밀 정보 및 인증서 업데이트에 이르는 인프라 요청이 계속 누적되었습니다. 엔지니어들은 티켓 해결을 위해 며칠씩 기다려야 했으며 이는 전달 지연과 업무 마찰을 초래했습니다.
“우리의 작은 팀이 빠르게 성장하는 조직의 병목이 되어서는 안 됩니다.”라고 Riverty의 Pay 및 Credit 부문 기술 유닛 리드 Stephan Kürpick은 말합니다. 비밀 정보 관리도 추가적인 부담을 초래했습니다. 중앙 팀이 Azure Key Vault에서 비밀 정보를 수동으로 관리하면서 백로그가 발생했습니다. 이러한 수동 방식은 비밀 정보 확산, 자격 증명 만료, 업데이트 누락 위험을 높여 규정 준수 및 감사 측면에서 문제를 야기했습니다.
Riverty는 모든 것을 처음부터 구축하지 않고도 개발자 기대를 충족하면서 인프라와 보안 관리를 간소화할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다. 이들은 IBM 회사인 HashiCorp에서 그 해답을 찾았습니다. 구현 속도도 중요한 요소였습니다. “이 인프라 플랫폼을 구축하고 맞춤화하는 데 많은 시간을 쓰기보다 빠르게 도입하고 싶었습니다.”라고 Ozerov는 말합니다.
HashiCorp를 통해 Riverty는 클라우드 전환과 DevOps 모델 도입을 가속화했으며 엔지니어들이 더 독립적으로 작업할 수 있도록 하면서 위험을 줄였습니다. Azure와 Kubernetes를 아우르는 글로벌 멀티 클라우드 환경에서 일관성이 중요했기 때문에 Riverty는 HashiCorp Cloud Platform의 IBM Terraform을 도입해 인프라를 코드로 표준화하고 프로비저닝을 자동화했습니다. 이제 팀은 재사용 가능한 셀프 서비스 템플릿을 활용해 필요할 때 즉시 인프라를 배포합니다.
규정 준수를 강화하기 위해 Riverty는 IBM Vault를 도입하여 민감한 데이터를 보호하고 대규모 비밀 정보 관리를 수행하며 역할 기반 액세스 제어를 통해 엄격한 감사 및 규제 요구사항을 지원합니다.
지속적으로 개선되는 인프라를 기반으로 Riverty는 유연한 금융 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 새로운 금융 기술 시대를 이끄는 혁신을 추진할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다. HashiCorp Cloud Platform은 Riverty의 핵심 애플리케이션을 지원하면서 엔지니어가 더 빠르고 안전하게 시장에 진입할 수 있도록 합니다.
그 결과 Riverty는 셀프 서비스 IaC를 통해 인프라 프로비저닝 시간을 수일에서 수시간으로 단축하고 PR 기반 워크플로를 통해 배포 주기를 당일로 줄였으며 승인 속도를 80% 향상시켰습니다. 또한 Riverty는 멀티 클라우드 환경을 지원하는 최적의 오픈소스 솔루션으로 표준화를 달성했습니다. 이 솔루션은 수백 개의 서비스와 수천 개의 노드 전반에서 자동 서비스 디스커버리와 비밀 정보 관리를 가능하게 했으며 로드 밸런싱 구성 시간을 30분에서 1분 미만으로 단축했습니다.
Riverty는 고객의 금융 니즈와 우려를 최우선으로 고려한 혁신을 통해 개인과 기업에 새로운 금융 자유의 시대를 제공합니다. 유럽과 북미 전역에 4,000명 이상의 직원을 보유한 이 핀테크 기업은 기술, 데이터, 프로세스 최적화를 결합해 전 세계 수천 개의 상점과 2,800만 명 이상의 소비자에게 차세대 금융 솔루션을 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월
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