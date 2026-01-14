Rinnai Australia는 IBM® Planning Analytics로 AI 도입을 위한 기반을 마련했습니다.
난방, 냉방, 온수 시스템의 선도적인 제조 및 유통 기업인 Rinnai Australia는 유기적 성장과 인수를 통해 큰 성장을 경험했습니다. 그러나 재무 기능은 이러한 성장 속도를 따라가기 어려웠습니다.
회사의 재무 시스템은 점점 더 복잡해졌습니다. IBM® Cognos, IBM® TM1, Oracle Essbase, Oracle Analytics Cloud 등 여러 툴에 대한 과도한 의존과 수작업 프로세스, 수많은 스프레드시트가 결합되면서 사일로와 중복이 발생했습니다. 이로 인해 자회사 월말 마감에 수주가 소요되고, 예산 편성 프로세스는 3개월 이상 걸리는 등 보고 주기가 길어졌습니다.
“수작업 프로세스를 계속 유지하는 것이 더 이상 지속 가능하지 않은 시점에 이르렀습니다.”라고 Rinnai Australia의 CFO인 Dilend Chawda는 회상합니다. “위험과 오류를 줄이기 위해서뿐만 아니라, 더 나은 협업과 의사결정을 가능하게 하는 단일한 기준 데이터가 필요했습니다.”
Rinnai에는 성장을 지원하고 민첩성을 높이며 AI 도입을 가능하게 하는 현대적이고 확장 가능한 재무 플랫폼이 필요했습니다. 이에 재무 기능을 현대화하기 위한 솔루션을 모색하기 시작했습니다.
자동화된 보고 및 통합을 통해 절감
여러 옵션을 평가한 끝에 Rinnai는 2024년 중반 재무 플랫폼 현대화를 위한 신뢰할 수 있는 전문가로 IBM 비즈니스 파트너 Octane Software Solutions를 선택했습니다. Octane은 IBM Planning Analytics를 활용해 위험을 최소화하면서도 빠른 성과를 제공하는 단계적 도입을 주도했습니다. IBM 비즈니스 파트너의 온쇼어와 오프쇼어를 결합한 하이브리드 모델과 깊은 재무 전문성은 비용 효율성과 확장성을 보장했습니다. 또한 로우 코드 접근 방식은 내부 팀의 적극적인 참여를 유지하며 Rinnai 전반에 걸쳐 새로운 플랫폼 도입을 가속화했습니다.
이번 구축을 통해 월말 보고, 제품 수익성 분석, 수요 계획이 간소화되었으며, 영업, 인력 계획, 자본 지출과 통합된 2025 예산 스위트가 도입되었습니다. 이 플랫폼은 이제 신뢰할 수 있는 단일 소스 데이터로서 다양한 요구에 대한 협업과 모델링을 가능하게 합니다. 데이터를 AI 활용이 가능하도록 준비를 마친 Rinnai는 현재 일련의 워크숍을 통해 Octane과 협력하며 IBM® watsonx Orchestrate를 활용해 예측을 개선하고 재고 수준을 최적화하며 수작업을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다.
Rinnai의 재무 팀은 IBM Planning Analytics를 통해 전환을 이루며 다음과 같은 주요 효율성 향상과 전략적 이점을 달성했습니다.
재무 시스템 현대화는 직원들의 사기를 높이고, 업무의 초점을 데이터 입력에서 분석으로 전환했습니다. Rinnai는 현재 운전자본을 위한 예측 모델과 함께 IBM Planning Analytics 및 자연어 질의와 이상치 탐지를 위한 IBM watsonx를 활용하고 있습니다. 이 이니셔티브는 재무 팀을 전략적 파트너로 자리매김하게 했으며, 더 빠른 의사결정을 이끌고 재고 10% 감축을 목표로 설정해 조기 대응, 효과의 정량화, 협업 문화 조성에 대한 CFO들을 위한 교훈을 제공합니다. Chawda는 “AI는 내재화되어야 하며, 기다릴수록 더 어렵고 비용도 더 많이 듭니다.”라고 말합니다.
Rinnai는 Octane과의 파트너십을 통해 재무를 사후적 보고 기능에서 전략적 인사이트를 선도하는 능동적 역할로 전환하며, AI 시대에 대비한 조직으로 거듭났습니다.
Rinnai Australia는 난방, 냉방, 온수 시스템 분야의 선도적인 제조 및 유통 기업입니다. 여러 자회사에 걸친 운영과 인수 이력을 바탕으로 Rinnai는 50년 이상 호주에서 신뢰받는 브랜드로 자리해 왔습니다. 이 회사는 20개국에서 사업을 운영하며, 글로벌 전문성을 바탕으로 호주 라이프스타일에 맞춘 솔루션을 제공합니다. Rinnai, Brivis, APAC, Polo를 포함한 Rinnai의 브랜드 포트폴리오는 고품질 제품을 제공합니다.
Octane Software Solutions는 IBM Planning Analytics와 재무 전환 분야에서 깊은 전문성을 보유한 IBM 전문 파트너입니다. 이들은 필요에 따라 리소스를 확장하고 비용을 효과적으로 관리할 수 있도록 온쇼어와 오프쇼어를 결합한 하이브리드 제공 모델을 제공합니다. Octane의 로우 코드 접근 방식은 도입 전 과정에서 내부 팀의 적극적인 참여를 유도해 채택 속도와 역량 구축을 가속화합니다.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, IBM 로고, Cognos, TM1, watsonx, watsonx Orchestrate는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.