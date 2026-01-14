난방, 냉방, 온수 시스템의 선도적인 제조 및 유통 기업인 Rinnai Australia는 유기적 성장과 인수를 통해 큰 성장을 경험했습니다. 그러나 재무 기능은 이러한 성장 속도를 따라가기 어려웠습니다.

회사의 재무 시스템은 점점 더 복잡해졌습니다. IBM® Cognos, IBM® TM1, Oracle Essbase, Oracle Analytics Cloud 등 여러 툴에 대한 과도한 의존과 수작업 프로세스, 수많은 스프레드시트가 결합되면서 사일로와 중복이 발생했습니다. 이로 인해 자회사 월말 마감에 수주가 소요되고, 예산 편성 프로세스는 3개월 이상 걸리는 등 보고 주기가 길어졌습니다.

“수작업 프로세스를 계속 유지하는 것이 더 이상 지속 가능하지 않은 시점에 이르렀습니다.”라고 Rinnai Australia의 CFO인 Dilend Chawda는 회상합니다. “위험과 오류를 줄이기 위해서뿐만 아니라, 더 나은 협업과 의사결정을 가능하게 하는 단일한 기준 데이터가 필요했습니다.”

Rinnai에는 성장을 지원하고 민첩성을 높이며 AI 도입을 가능하게 하는 현대적이고 확장 가능한 재무 플랫폼이 필요했습니다. 이에 재무 기능을 현대화하기 위한 솔루션을 모색하기 시작했습니다.