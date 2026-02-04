Ricoh Co., Ltd. (이하 Ricoh)는 복합기 사업으로 오랫동안 알려져 왔으며, 2020년에 스스로를 “디지털 서비스 기업”으로 전환한다고 발표함으로써 기존의 사무기기 중심 비즈니스 모델에서 벗어나겠다는 변화를 선언했습니다.

M&A와 새로운 디지털 서비스의 확장을 통해 Ricoh는 고객의 DX 이니셔티브를 지원하는 동시에 전 세계적으로 비즈니스를 성장시켰습니다. 동시에 Ricoh는 20년 이상 개별적으로 최적화되어 온 핵심 시스템을 SaaS 중심 플랫폼으로 점진적으로 현대화함으로써 운영 효율성과 내부 DX를 추진해 왔습니다.

IT의 범위와 기대치가 계속 확대됨에 따라, 유지보수 및 운영의 고도화가 핵심 과제로 부상했습니다. 시스템의 가치는 출시 직후부터 하락하는 경향이 있기 때문에, 효과를 유지하기 위해서는 지속적인 개선이 필요합니다. 그러나 유지보수 및 운영은 종종 비즈니스 연속성을 위한 비용으로 인식되어, 고도화나 새로운 가치 창출보다는 비용 절감을 우선시하는 문화가 강하게 남아 있었습니다.

이러한 상황을 극복하기 위해 Ricoh는 사고방식의 근본적인 전환을 출발점으로, 유지보수 및 운영에 전략적 관점을 도입하기 시작했습니다.