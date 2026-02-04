Ricoh는 20년 이상 운영되어 온 핵심 시스템을 현대화하는 동시에 유지보수 및 운영의 정교함을 발전시키기 위해 노력해 왔습니다. 2015년부터 IBM Japan과 전략적 파트너십을 유지하며 AI 및 자동화 사용을 통한 개혁을 추진해 왔습니다.
Ricoh Co., Ltd. (이하 Ricoh)는 복합기 사업으로 오랫동안 알려져 왔으며, 2020년에 스스로를 “디지털 서비스 기업”으로 전환한다고 발표함으로써 기존의 사무기기 중심 비즈니스 모델에서 벗어나겠다는 변화를 선언했습니다.
M&A와 새로운 디지털 서비스의 확장을 통해 Ricoh는 고객의 DX 이니셔티브를 지원하는 동시에 전 세계적으로 비즈니스를 성장시켰습니다. 동시에 Ricoh는 20년 이상 개별적으로 최적화되어 온 핵심 시스템을 SaaS 중심 플랫폼으로 점진적으로 현대화함으로써 운영 효율성과 내부 DX를 추진해 왔습니다.
IT의 범위와 기대치가 계속 확대됨에 따라, 유지보수 및 운영의 고도화가 핵심 과제로 부상했습니다. 시스템의 가치는 출시 직후부터 하락하는 경향이 있기 때문에, 효과를 유지하기 위해서는 지속적인 개선이 필요합니다. 그러나 유지보수 및 운영은 종종 비즈니스 연속성을 위한 비용으로 인식되어, 고도화나 새로운 가치 창출보다는 비용 절감을 우선시하는 문화가 강하게 남아 있었습니다.
이러한 상황을 극복하기 위해 Ricoh는 사고방식의 근본적인 전환을 출발점으로, 유지보수 및 운영에 전략적 관점을 도입하기 시작했습니다.
유지보수 및 운영의 고도화를 위해 Ricoh는 먼저 조직의 사고방식 변화에 집중했습니다. 유지보수 및 운영은 단순한 비용이 아니라 시스템 가치를 높이는 전략적 활동으로 재정의되었으며, 역할과 기대치가 명확히 설정되었습니다. 디지털 전략 부문 프로세스, IT 및 데이터 담당 부총괄 매니저이자 기업 IT 컨트롤 센터 디렉터인 Keitsune Hamanaka는 “돈을 쓰지 않는 것을 미덕으로 여기던 사고방식에서, 시스템 가치를 높이기 위해 필요한 곳에는 투자하는 사고방식으로 전환하는 데 시간을 들이고 있다”고 설명합니다.
Ricoh는 상시 성능 모니터링, 지속적 통합 및 지속적 배포(CI/CD), 성능 관리와 같은 현대적인 방식을 도입해 시스템 가시성을 꾸준히 개선하고 운영의 지속적인 개선을 추진했습니다.
2015년 IBM은 Ricoh의 IT 전환을 지원하기 위해 전략적 파트너십을 체결하고, 핵심 시스템의 개발, 유지보수 및 운영 전반에서 긴밀히 협력해 왔습니다. 1단계에서는 RPA 기반의 반복 업무 자동화를 통한 생산성 향상, 기존 자산을 활용한 테스트 자동화, 운영 품질의 지속적인 개선이 주요 이니셔티브로 추진되었습니다.
2단계에서는 SAP를 활용해 생산에 핵심적인 시스템을 현대화하는 프로젝트를 시작하고, SAP 전반에 걸쳐 유지보수 및 운영 지원을 확대했습니다. 안정적인 운영이 당연하게 여겨지기 쉬운 영역에서 Ricoh는 국내외 인력이 하나의 통합된 팀으로 협업하며 시스템을 선제적으로 지원하는 전략적 접근 방식을 채택했습니다.
AI와 자동화를 활용해 유지보수 및 운영을 고도화함으로써 Ricoh는 안정적인 시스템 운영과 더 빠른 장애 대응을 실현했습니다. IBM의 Application Maintenance and Operations(AMS)를 통해 Ricoh는 2015년 9월부터 2025년 10월까지 약 10년 동안 약 90개의 영업 및 본사 애플리케이션 전반에서 유지보수 및 운영 인력을 전일제 환산 기준 28% 감축했습니다. 비용 절감을 넘어, Ricoh는 IT의 역할을 전략적 가치 창출 중심으로 전환하는 데에도 성공했습니다.
이 이니셔티브에서 Ricoh는 과제와 성과를 함께 공유하는 페인-게인 공유 모델과 신규 솔루션 도입을 통한 비용 절감 프로그램과 같은 공동 창출 프레임워크를 통해 지속적인 가치 창출을 가시화하고 추적했습니다. 국내외 하이브리드 리소스 활용과 결합된 이러한 노력은 IT 조직 내 동기 부여를 높이고 전사적인 DX 실행력을 강화하는 데 기여했습니다.
향후 추가적인 고도화를 바라보며 Keitsune Hamanaka는 “기술을 효과적으로 활용하는 것이 필수적이며, 유지보수와 운영은 특히 AI에 매우 적합한 영역”이라고 말합니다. 또한 IBM의 깊이 있는 AI 전문성이 Ricoh에 실질적인 AI 활용에 대한 많은 유용한 인사이트를 제공했다고 덧붙였습니다.
앞으로 Ricoh는 생성형 AI와 에이전트 기반 AI를 활용해 IBM과의 공동 창출을 더욱 발전시킬 계획입니다. IBM은 최신 기술을 자사 운영에 적용하는 “Client Zero” 이니셔티브를 통해 축적한 전문성과 자산을 활용하고, “AI for IT”와 같은 솔루션을 제공함으로써 지속 가능한 운영 기반 구축을 지원할 예정입니다. 이러한 지원은 일본, 인도, 필리핀의 팀을 통합한 글로벌 하이브리드 모델을 통해 제공됩니다.
한때 회사를 정의했던 복합기 사업에서 벗어나 Ricoh Company, Ltd.는 디지털 서비스 기업으로 나아가기 위한 निर्ण적인 전환을 이뤘습니다. 디지털 서비스를 통해 고객에게 더 큰 가치를 제공하기 위해 Ricoh는 AI와 자동화 기술을 활용한 운영 혁신과 새로운 가치 창출을 추진하고 있습니다.
