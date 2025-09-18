디지털 혁신을 가속화하는 카타르 개발 은행

강력한 통합으로 원활한 뱅킹 지원

공공장소에서 휴대폰을 사용하면서 걷는 사람
디지털 현대화로의 전환

카타르 개발 은행(QDB)은 디지털 혁신 여정의 일환으로 IT 인프라를 현대화하여 운영 효율성을 높이고 은행 서비스를 간소화하며 보안 및 규정 준수를 보장하고자 했습니다. 은행의 기존 IT 환경은 IBM® App Connect Enterprise(ACE)를 기반으로 구축되었습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 QDB는 보다 현대적인 클라우드 네이티브 및 API 기반 아키텍처로 전환해야 할 필요성을 인식했습니다.

은행은 애플리케이션 안정성을 개선하고 운영 오버헤드를 줄이며 혁신을 추진하기 위해 통합, 모니터링 및 리소스 관리를 최적화하는 데 우선순위를 두었습니다. 목표는 컨테이너화된 애플리케이션을 지원하고, 강력한 보안 표준을 유지하면서도 민첩성과 확장성을 갖춘 솔루션을 구현하는 것이었습니다.
35,000 일별 처리되는 API 호출 건수 1,773 평균 API 응답 시간(밀리초)
클라우드 네이티브 솔루션으로 뱅킹 현대화

QDB는 IBM Cloud Pak for Integration(CP4I), IBM InstanaIBM Turbonomic을 활용하여 디지털 뱅킹 인프라를 강화하는 현대화 여정을 시작했습니다.

  • Cloud Pak for Integration(CP4I)는 IBM API Connect와 ACE를 통해 모바일 및 인터넷 뱅킹 거래를 원활하게 라우팅하는 핵심 통합 플랫폼이 되었습니다. IBM API Connect는 Open Authorization(OAuth)을 사용하여 모든 API를 보호했으며, ACE는 시스템 요구 사항을 충족하도록 수신 요청을 강화하고 오케스트레이션했습니다.
  • Instana는 은행의 IT 인프라 전반에 대한 실시간 가시성을 갖춘 엔드투엔드 모니터링을 제공했습니다. 은행은 AI 기반 근본 원인 분석을 통해 문제를 신속하게 해결하여 서비스 중단을 최소화했습니다.
  • Turbonomic은 최적화된 애플리케이션 자원 관리로 CPU, 메모리, 스토리지를 동적으로 할당하여 비용을 최소화하면서 최고의 성능을 보장했습니다.

이러한 솔루션은 QDB의 운영을 현대화하여 확장 가능하고 안전하며 효율적인 뱅킹 경험을 제공하는 데 도움이 되었습니다.
운영 우수성 및 고객 만족도 달성

IBM과의 협력을 통해 QDB는 디지털 뱅킹 서비스를 대폭 강화하고 고객 경험을 개선하며 운영 효율성을 높일 수 있었습니다.

  • 원활한 거래: CP4I는 수백만 명의 사용자가 원활하고 안전하게 금융 거래를 처리할 수 있도록 지원하여 은행의 신뢰성을 공고히 했습니다. 이러한 현대화의 일환으로 QDB는 API Connect를 사용하여 164개의 API와 65개의 애플리케이션을 성공적으로 마이그레이션하여 플랫폼 전반에서 22개의 비즈니스 크리티컬 애플리케이션을 지원했습니다.
  • 선제적 문제 해결: Instana는 실시간 모니터링 및 AI 기반 문제 해결을 통해 다운타임을 줄여 서비스 연속성을 개선하는 데 도움이 되었습니다. 현재 시스템은 하루 평균 35,000건의 API 호출을 처리하고 있으며, 평균 응답 시간은 1,773밀리초입니다. 이를 통해 대규모 환경에서도 고성능과 응답성을 보장합니다.
  • 최적화된 리소스: Turbonomic은 자원 관리를 자동화하여 운영 비용을 절감하고 수요 급증에 대응할 수 있는 확장성을 보장했습니다. 이 솔루션은 QDB가 인프라 효율성을 극대화하는 동시에 일관된 서비스 품질을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

이러한 발전을 통해 QDB는 디지털 뱅킹 분야의 리더로 자리매김하여 고객에게 탁월한 경험을 제공하고 금융 부문의 운영 효율성에 대한 새로운 벤치마크를 설정했습니다.
카타르 개발 은행 소개

카타르 개발 은행(QDB)은 카타르 도하에 본사를 둔 금융 기관으로 경제 다각화를 주도하고 지역 내 중소기업(SME)의 성장을 지원하는 데 전념하고 있습니다. 1997년에 설립되었으며, 혁신적인 금융 및 자문 솔루션을 제공하여 기업가와 비즈니스의 역량을 강화합니다. 지속 가능한 개발 촉진에 중점을 둔 이 은행은 다양한 산업 분야의 광범위한 고객에게 서비스를 제공하여 지식 기반 경제를 추구하는 카타르의 비전에 기여하고 있습니다.

 솔루션 컴포넌트 IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
