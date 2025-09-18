강력한 통합으로 원활한 뱅킹 지원
카타르 개발 은행(QDB)은 디지털 혁신 여정의 일환으로 IT 인프라를 현대화하여 운영 효율성을 높이고 은행 서비스를 간소화하며 보안 및 규정 준수를 보장하고자 했습니다. 은행의 기존 IT 환경은 IBM® App Connect Enterprise(ACE)를 기반으로 구축되었습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 QDB는 보다 현대적인 클라우드 네이티브 및 API 기반 아키텍처로 전환해야 할 필요성을 인식했습니다.
은행은 애플리케이션 안정성을 개선하고 운영 오버헤드를 줄이며 혁신을 추진하기 위해 통합, 모니터링 및 리소스 관리를 최적화하는 데 우선순위를 두었습니다. 목표는 컨테이너화된 애플리케이션을 지원하고, 강력한 보안 표준을 유지하면서도 민첩성과 확장성을 갖춘 솔루션을 구현하는 것이었습니다.
QDB는 IBM Cloud Pak for Integration(CP4I), IBM Instana 및 IBM Turbonomic을 활용하여 디지털 뱅킹 인프라를 강화하는 현대화 여정을 시작했습니다.
이러한 솔루션은 QDB의 운영을 현대화하여 확장 가능하고 안전하며 효율적인 뱅킹 경험을 제공하는 데 도움이 되었습니다.
IBM과의 협력을 통해 QDB는 디지털 뱅킹 서비스를 대폭 강화하고 고객 경험을 개선하며 운영 효율성을 높일 수 있었습니다.
이러한 발전을 통해 QDB는 디지털 뱅킹 분야의 리더로 자리매김하여 고객에게 탁월한 경험을 제공하고 금융 부문의 운영 효율성에 대한 새로운 벤치마크를 설정했습니다.
카타르 개발 은행(QDB)은 카타르 도하에 본사를 둔 금융 기관으로 경제 다각화를 주도하고 지역 내 중소기업(SME)의 성장을 지원하는 데 전념하고 있습니다. 1997년에 설립되었으며, 혁신적인 금융 및 자문 솔루션을 제공하여 기업가와 비즈니스의 역량을 강화합니다. 지속 가능한 개발 촉진에 중점을 둔 이 은행은 다양한 산업 분야의 광범위한 고객에게 서비스를 제공하여 지식 기반 경제를 추구하는 카타르의 비전에 기여하고 있습니다.
