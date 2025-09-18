카타르 개발 은행(QDB)은 디지털 혁신 여정의 일환으로 IT 인프라를 현대화하여 운영 효율성을 높이고 은행 서비스를 간소화하며 보안 및 규정 준수를 보장하고자 했습니다. 은행의 기존 IT 환경은 IBM® App Connect Enterprise(ACE)를 기반으로 구축되었습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 QDB는 보다 현대적인 클라우드 네이티브 및 API 기반 아키텍처로 전환해야 할 필요성을 인식했습니다.

은행은 애플리케이션 안정성을 개선하고 운영 오버헤드를 줄이며 혁신을 추진하기 위해 통합, 모니터링 및 리소스 관리를 최적화하는 데 우선순위를 두었습니다. 목표는 컨테이너화된 애플리케이션을 지원하고, 강력한 보안 표준을 유지하면서도 민첩성과 확장성을 갖춘 솔루션을 구현하는 것이었습니다.