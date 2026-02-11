글로벌 조직에서도 재무 보고, 예산 수립, 예측을 신속하게 수행하는 것이 가능해졌습니다. Orange는 IBM Planning Analytics를 도입하여 엔터프라이즈 성과 관리(EPM) 플랫폼을 성공적으로 현대화했습니다. 이 솔루션은 2년이 채 되지 않아 구축되었으며, 그룹 전반에 걸쳐 1,500명의 사용자를 지원하고 광범위한 기능을 포괄합니다.
Orange는 그룹의 변화하는 요구를 더 이상 지원할 수 없었던 기존 EPM 시스템을 교체하고자 했습니다. IBM Planning Analytics는 IBM Consulting 및 IBM Technology 팀이 클라우드 방식으로 배포했으며, 의사결정 프로세스를 간소화하고 기업의 전반적인 성과를 향상시켜 이러한 현대화 과제를 해결했습니다.
통신 및 디지털 서비스 분야의 글로벌 리더로서 Orange는 다양한 유선 및 모바일 솔루션과 전문 서비스를 통해 약 2억 9,800만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다.
최근 그룹은 재무 솔루션을 통합하고 고도화하며 그룹 전반의 데이터 활용을 가속화하기 위해 재무 부서 내에 ‘재무 솔루션 및 데이터’라는 새로운 부서를 신설했습니다.
“2022년 초, 성능과 기능 측면에서 한계에 도달하기 시작한 EPM 시스템을 갱신하기 위한 논의를 시작했습니다.”라고 Orange Group의 서비스형 재무 책임자인 Benoit Lampuré는 설명합니다.
이후 Orange는 지난 몇 년간 이어져 온 클라우드 마이그레이션에 대한 그룹의 약속에 맞춰 SaaS 방식의 새로운 글로벌 EPM 솔루션을 모색하기 시작했습니다. IBM® Planning Analytics가 최종 선택지로 부상했습니다. “우리는 주요 글로벌 기업들의 강력한 추천과, 프로그램 전 기간 동안 지원을 약속한 IBM 컨설팅 및 지원 팀의 전문성을 고려할 때 IBM Planning Analytics를 선택하는 데 확신이 있었습니다. Microsoft Excel 애드인을 포함한 익숙한 사용자 인터페이스 역시 큰 장점이었습니다.”
IBM Consulting의 어소시에이트 파트너인 Boris Daverat는 “IBM과 Orange 간의 협력적 파트너십이 프로그램의 성공과 도입에 결정적인 역할을 했습니다.”라고 덧붙였습니다.
Orange의 EPM 시스템은 다음을 포함한 광범위한 기능 범위를 제공합니다.
이 프로젝트는 2022년 9월에 Orange France와 Orange Corporate라는 두 핵심 부문을 중심으로 시작되었습니다. Orange Group의 Finance as a Service 디렉터인 Benoit Lampuré는 “우리의 목표는 2024년 예산을 IBM Planning Analytics에 통합하고, 2023년 여름까지 가동하는 것이었습니다.”라고 말했습니다.
Orange 팀은 필요한 상세 분석을 충분히 인지한 상태에서 회사의 기준 프레임워크와 데이터 모델에 대한 기존 지식을 기반으로 작업을 진행했습니다.
그러나 촉박한 일정에 맞추기 위해 여러 프로젝트를 동시에 진행할 필요가 있었습니다.
“우리는 핵심 모델을 개발해 기존 작업을 재사용하는 데 집중했습니다. 각 프로젝트는 Orange와 IBM의 전담 전문가 팀의 지원을 받았습니다. 또한 모든 프로젝트에서 개발 프로세스와 방법론의 통일성을 보장하기 위해 IBM과 교차 기능 팀을 구성했습니다.
프랑스 부문과 기업 부문 모두에서 프로덕션 단계는 예정된 일정에 맞춰 완료되었습니다. 현재 이 솔루션은 Orange Business, Orange MEA, 벨기에와 루마니아를 포함한 여러 유럽 국가로 확장 배포되고 있으며, 향후 슬로바키아, 폴란드, Totem 자회사로의 추가 확장도 계획되어 있습니다.
IBM Planning Analytics는 2025년까지 그룹 전체 및 모든 대상 기능 영역에 전면 배포되어 사용자 수가 1,500명으로 확대될 예정입니다.
다만 EPM 관련 프로젝트는 이 기한 이후에도 계속될 예정입니다. “솔루션이 확산되면서, 사용자들은 우리가 처음에는 예상하지 못했던 새로운 활용 사례를 제시하고 있습니다. 이는 새로운 EPM에 대한 높은 수용도와 참여도를 보여주는 신호입니다.”라고 Orange의 Finance as a Service 디렉터 Benoit Lampuré는 말합니다.
비즈니스 관행을 지속적으로 혁신할 AI 및 분석
Orange는 재무 기능에 대한 AI와 분석의 영향을 평가하기 위해 여러 새로운 활용 사례를 검토하고 있습니다.
“인공지능을 활용할 수 있는 예측 알고리즘을 기반으로 매출 예측을 최적화하는 방법을 연구하고 있습니다.”
또한 Orange는 관리 컨트롤러를 위한 생성형 AI 활용도 실험하고 있습니다. “목표는 특정 영역 내 핵심 이벤트를 식별하고, 초기 데이터 분석을 제공하는 AI 기반 코멘트를 생성해 컨트롤러가 이를 종합할 수 있도록 하는 것입니다.”
"IBM Planning Analytics를 IBM watsonx와 같은 AI 제품 포트폴리오와 통합하면 이러한 사용 사례의 배포가 크게 가속화됩니다."라고 IBM Consulting에서 프로그램의 부서 간 조정을 감독하는 수석 관리자인 Stéphane Maillet은 말합니다.
또 다른 중요한 초점은 기업의 탄소 발자국 계산과 같은 비재무 데이터 관리입니다. “EPM은 ESG 지표 보고와 시뮬레이션에서 분명한 역할을 하게 될 것이지만, 비재무 데이터에 대한 정확한 범위는 아직 정의되지 않았습니다.”라고 Benoit Lampuré는 결론지었습니다.