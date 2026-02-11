통신 및 디지털 서비스 분야의 글로벌 리더로서 Orange는 다양한 유선 및 모바일 솔루션과 전문 서비스를 통해 약 2억 9,800만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다.

최근 그룹은 재무 솔루션을 통합하고 고도화하며 그룹 전반의 데이터 활용을 가속화하기 위해 재무 부서 내에 ‘재무 솔루션 및 데이터’라는 새로운 부서를 신설했습니다.

“2022년 초, 성능과 기능 측면에서 한계에 도달하기 시작한 EPM 시스템을 갱신하기 위한 논의를 시작했습니다.”라고 Orange Group의 서비스형 재무 책임자인 Benoit Lampuré는 설명합니다.

이후 Orange는 지난 몇 년간 이어져 온 클라우드 마이그레이션에 대한 그룹의 약속에 맞춰 SaaS 방식의 새로운 글로벌 EPM 솔루션을 모색하기 시작했습니다. IBM® Planning Analytics가 최종 선택지로 부상했습니다. “우리는 주요 글로벌 기업들의 강력한 추천과, 프로그램 전 기간 동안 지원을 약속한 IBM 컨설팅 및 지원 팀의 전문성을 고려할 때 IBM Planning Analytics를 선택하는 데 확신이 있었습니다. Microsoft Excel 애드인을 포함한 익숙한 사용자 인터페이스 역시 큰 장점이었습니다.”

IBM Consulting의 어소시에이트 파트너인 Boris Daverat는 “IBM과 Orange 간의 협력적 파트너십이 프로그램의 성공과 도입에 결정적인 역할을 했습니다.”라고 덧붙였습니다.