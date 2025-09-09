OCC는 IBM® Sterling 컨테이너화된 솔루션으로 시스템 업그레이드를 가속화하고 시장 회복탄력성을 강화합니다.
Options Clearing Corporation(OCC)은 미국에 상장된 옵션에 대해 유일한 중앙 거래당사자 청산소입니다. OCC의 효율적이고 효과적인 청산 및 위험 관리 서비스에 의존하는 미국 최대 브로커-딜러, 증권 회사 및 선물중개회사를 포함하여 100개 이상의 청산 회원사에 서비스를 제공합니다. 50년이 넘는 역사를 가진 OCC는 2012년에 시스템적으로 중요한 금융시장 유틸리티(SIFMU)로 지정되어 시장에서의 중요한 역할을 더욱 확대했습니다.
그러나 이 조직은 에코시스템 전반에서 증가하는 거래의 복잡성을 관리하는 데 어려움을 겪었습니다. 수동 작업, 시간이 많이 걸리는 업그레이드, 확장성 병목 현상, 완벽한 보안의 필요성 등으로 인해 레거시 IT 인프라 내에서 통합 및 거버넌스가 점점 더 어려워졌습니다. OCC는 특히 사소한 버전 업데이트에도 최대 18개월이 걸리는 업그레이드 주기와 광범위한 수동 프로세스로 인해 속도가 느려졌습니다. OCC는 미국 상장 옵션 시장의 지속적인 탄력성과 보안을 보장하기 위해 인프라를 현대화하고 새로운 기술에 적응해야 했습니다.
OCC는 더 빠른 업그레이드와 향상된 기능에 대한 필요성에 따라 IBM® Client Engineering의 도움을 받았습니다. IBM 팀은 IBM® Sterling B2B IntegratorTM, Sterling External Authentication Server(SEAS), Sterling Secure Proxy 및 Sterling Control Center Monitor 등 IBM Sterling B2B 데이터 교환 소프트웨어를 사용하여 컨테이너화 솔루션을 설계했습니다.
구현 계획에는 기존 B2B 데이터 교환 환경과 컨테이너화된 새 솔루션을 동시에 지원하기 위한 이중 접근 방식이 포함됩니다. 이 전략은 옵션 시장 참여자에 대한 지속적인 지원을 보장하여 OCC가 컨테이너로 완전히 전환하기 전에 독립적으로 또는 병렬로 테스트할 수 있도록 합니다. 또한 이 전환은 100개 이상의 청산 회원사 연결과 500GB 이상의 일일 데이터를 관리해야 하는 문제도 해결할 것입니다. OCC는 클라이언트를 Sterling File Gateway 또는 B2B Integrator로 마이그레이션한 후 거래량이 크게 증가할 것으로 예상합니다.
또한 OCC는 컨테이너로의 전환을 통해 AI 기회와 추가 보안 조치를 모색할 수 있습니다. AI 사용에 대한 OCC의 신중한 관심은 Kubernetes용 Helm 차트 검색을 자동화하고, 비즈니스 프로세스를 개선하며, 보안을 강화하고, 추적성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 업그레이드 속도가 빨라지면 향후 혁신과 프로세스 개선을 위한 리소스를 확보할 수 있습니다.
OCC는 컨테이너화된 소프트웨어로 마이그레이션함으로써 업그레이드 주기 시간을 크게 단축할 계획입니다. 18개월이 걸리던 사소한 업그레이드를 하루 반 만에 완료할 수 있습니다. 이처럼 급속한 가속화를 통해 상당한 비용 절감과 최적화된 운영 효율성을 가져올 것으로 기대됩니다. OCC의 미들웨어 통합 관리자인 Moin Syed는 그 영향을 다음과 같이 강조합니다. "IBM Sterling 컨테이너를 사용하면 더 이상 과거에 얽매이지 않고 금융 인프라의 미래를 구축할 수 있습니다." 컨테이너 아키텍처로의 전환은 500GB 이상의 일일 거래에 대한 자동 확장을 지원하여 청산 회원사의 경험을 개선합니다. 또한 이러한 전환을 통해 OCC는 하이브리드 클라우드에 대비하여 시장 변동성에 적응할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.
OCC의 일상적인 운영도 세부 지표를 캡처하고 보다 효과적인 경고를 구현하는 업그레이드된 모니터링 기능과 보안 작업 간소화를 포함하여 크게 개선될 것입니다. OCC는 현대화 여정을 계속 진행하면서 금융 기술 혁신의 선두를 유지하는 데 필요한 도구와 전문성으로 OCC를 지원할 IBM과의 파트너십을 강화할 것입니다. "컨테이너로의 이동은 자연스럽고 논리적인 결론이었습니다. IBM이 혁신하면, 우리도 혁신해야 합니다"라고 OCC의 수석 인프라 아키텍트인 Greg Hanson은 말합니다.
The Options Clearing Corporation(OCC)는 세계 최대의 주식 파생상품 청산 기관입니다. 1973년에 설립된 OCC는 옵션, 선물, 증권 대출 거래에 대한 청산 및 결제 서비스를 제공하여 안정성과 시장 무결성을 증진하는 데 전념하고 있습니다. OCC는 시스템적으로 중요한 금융시장 유틸리티(SIFMU)로서 미국 증권거래위원회(SEC), 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 및 연방준비제도이사회의 관할 구역 하에 운영됩니다. OCC는 100개 이상의 청산 회원사를 보유하고 있으며 20개 거래소 및 거래 플랫폼에 중앙 거래당사자 청산 및 결제 서비스를 제공합니다. OCC는 또한 Options Industry Council(OIC)을 통해 옵션의 이점과 위험에 대한 흥미로운 무료 교육 자료를 제공합니다.
