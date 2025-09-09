Options Clearing Corporation(OCC)은 미국에 상장된 옵션에 대해 유일한 중앙 거래당사자 청산소입니다. OCC의 효율적이고 효과적인 청산 및 위험 관리 서비스에 의존하는 미국 최대 브로커-딜러, 증권 회사 및 선물중개회사를 포함하여 100개 이상의 청산 회원사에 서비스를 제공합니다. 50년이 넘는 역사를 가진 OCC는 2012년에 시스템적으로 중요한 금융시장 유틸리티(SIFMU)로 지정되어 시장에서의 중요한 역할을 더욱 확대했습니다.

그러나 이 조직은 에코시스템 전반에서 증가하는 거래의 복잡성을 관리하는 데 어려움을 겪었습니다. 수동 작업, 시간이 많이 걸리는 업그레이드, 확장성 병목 현상, 완벽한 보안의 필요성 등으로 인해 레거시 IT 인프라 내에서 통합 및 거버넌스가 점점 더 어려워졌습니다. OCC는 특히 사소한 버전 업데이트에도 최대 18개월이 걸리는 업그레이드 주기와 광범위한 수동 프로세스로 인해 속도가 느려졌습니다. OCC는 미국 상장 옵션 시장의 지속적인 탄력성과 보안을 보장하기 위해 인프라를 현대화하고 새로운 기술에 적응해야 했습니다.