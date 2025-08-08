Phoenix OCP는 IBM Power Virtual Server를 통해 배송 서비스 운영을 혁신합니다
프랑스 의약품 유통 분야의 선두 기업인 Phoenix OCP는 데이터 웨어하우스와 웨어하우스 관리 시스템(WMS)을 포함하여 증가하는 백오피스 애플리케이션 수요를 지원하기 위해 더 유연한 OPEX(운영 비용) 모델이 필요했습니다. 이러한 애플리케이션은 처음에는 타사 공급업체를 통해 IBM® Power7 서버에 호스팅되었습니다.
Phoenix OCP의 요구 사항이 변화함에 따라 호스팅 제공업체는 최신 IBM® Power9 서버로 업그레이드할 수 있는 경로를 제공할 수 없게 되었습니다. Phoenix OCP는 확장성, 성능 및 서비스 연속성을 보장하기 위해 현대적인 클라우드 기반 인프라를 제공할 수 있는 새로운 파트너를 찾았습니다. 글로벌 성장을 지원하고 약국에 의약품을 적시에 배송할 수 있는 강력하고 미래 지향적인 솔루션이 필요했습니다.
IBM의 제안은 구현의 용이성, 종량제 청구, 최첨단 서버, 그리고 프랑크푸르트 지역에 위치한 주요 데이터 센터와 가까운 동일한 사이트에 IBM Power 서버와 x86 기반 클라우드 인프라를 설치할 수 있는 옵션 등 Phoenix OCP의 요구 사항을 충족했습니다. 또한 Phoenix OCP는 IBM Power Virtual Server 클라우드 인프라와 호환되는 AIX 5.3 및 IBM의 워크로드 파티션(WPAR) 솔루션에서 실행되는 애플리케이션을 보유하고 있어 특정 애플리케이션을 변환하지 않고도 빠르게 마이그레이션할 수 있었습니다.
Phoenix OCP는 IBM 및 IBM 파트너인 TeamWork와 협력하여 포괄적인 클라우드 솔루션을 구현했습니다. 2022년부터 IBM Cloud의 고객인 Phoenix OCP는 IBM Power Virtual Server on IBM을 도입했으며, 이와 함께 베어메탈 x86, IBM Storage Protect 및 IBM Cloud Object Storage를 활용하고 있습니다. Teamworks의 전문성은 IBM Cloud에서 강력한 Phoenix OCP 랜딩 존 솔루션을 개발하는 과정에서 빛을 발했으며, 이는 Phoenix OCP의 미래 성장을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. IBM 인프라에 대한 깊은 전문 지식으로 무장한 TeamWork는 Phoenix OCP의 워크로드를 IBM Cloud 랜딩 존으로 성공적으로 마이그레이션하는 과정을 전문적으로 관리했습니다. 또한 데이터 센터에 호스팅된 모든 IBM Cloud 구성 요소를 효율적으로 유지 관리해 왔습니다.
이러한 혁신을 통해 Phoenix OCP는 재고 관리부터 주문 준비 및 배송에 이르기까지 운영을 간소화하여 약국이 최적의 안전 및 품질 조건에서 24시간 이내에 물품을 수령할 수 있도록 했습니다. 시간당 청구, 스토리지 옵션 및 확장 등의 기능을 갖춘 Power Virtual Server 제품의 유연성 덕분에 시장 수요를 충족하는 데 필요한 민첩성을 확보할 수 있었습니다. IBM Power Virtual Server의 신속한 배포 기능을 활용하여 IBM Cloud Data Center의 멀티존 지역에서 단 몇 분 만에 IBM AIX 파티션을 스핀업할 수 있었습니다. 이 모든 것은 단일 사이트 구성에서 99.95% 가용성과 이중 사이트 설정에서 최적의 99.99% 가용성을 보장하는 엄격한 서비스 수준 계약(SLA)에 의해 뒷받침됩니다. 또한 프로덕션 복사본을 기반으로 한 테스트 환경을 쉽게 설정할 수 있어 프로덕션 환경을 위험에 빠뜨리지 않고 SD-WAN 테스트를 실현할 수 있었습니다.
Phoenix OCP는 서비스형 인프라(IaaS) 및 클라우드 도입 기술을 제공하는 IBM의 전문 지식과 Teamworks를 활용하여 신제품을 추적 가능성 프로젝트에 통합하는 등 부가가치가 높은 작업에 IT 노력을 집중할 수 있었습니다. 이 파트너십을 통해 당면한 요구 사항을 해결했을 뿐만 아니라 컨테이너화 및 AI 기술과 같은 미래 클라우드 서비스를 탐색할 수 있었습니다.
프로덕션 IT 및 인프라 담당 이사인 Jean-Yves Dumas는 "IBM Cloud Migration은 세 가지 중요한 이점을 제공했습니다. 첫째, 마이그레이션 후 99.99%의 시스템 가동 시간을 달성했습니다. 둘째, 새로운 서비스의 온보딩 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축했습니다. 마지막으로, 더는 복잡하고 긴 구매 과정을 통해 물리적 서버를 확보하고 하드웨어 기술 부채를 관리할 필요가 없어졌습니다."
혁신 후 Phoenix OCP는 운영 및 재무 성과가 상당히 개선되었습니다. IBM Power Virtual Server on IBM Cloud의 구현으로 퍼블릭 클라우드에서 안전하고 효율적인 Power 아키텍처를 제공하여 서비스의 안정성과 확장성을 향상했습니다. 클라우드 확장성 덕분에 새로운 요청을 실시간으로 충족할 수 있게 되면서 주요 경쟁사보다 우위를 점하게 되었습니다. Phoenix OCP와 IBM, Teamworks 간의 신뢰와 시너지 관계는 이러한 성공에 결정적인 역할을 했습니다. Phoenix OCP는 이제 시간이 지남에 따라 서비스 품질을 보장하는 데 도움이 되는 IaaS 모델을 통해 지속적으로 진화하는 서비스 카탈로그의 이점을 누리고 있습니다. 정량화 가능한 결과에는 약국 문의에 대한 응답 시간 단축과 고객 만족도 최적화가 포함됩니다. 또한 획득한 비용의 명확한 가시성과 시간 경과에 따른 비용의 평활화를 강조했습니다. 이제 전략에 따라 매년 재정적 요구 사항을 조정할 수 있습니다.
IBM과 Teamworks는 적극적인 협력자로서 클라우드 컴퓨팅의 발전을 활용하여 Phoenix OCP를 지속적으로 지원하여 의약품 유통 산업 분야에서 선두 자리를 유지할 수 있도록 할 것입니다. 마지막으로 Phoenix OCP는 지속가능성에 대한 헌신을 바탕으로 환경 규정 및 보고에 대한 Teamworks와 IBM의 전문성을 기반으로 하여 탄소 가시성 솔루션을 구현하는 데 열중하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 지속적인 혁신과 책임 있는 비즈니스 관행에 대한 Phoenix OCP의 헌신을 강조합니다.
프랑스에 본사를 둔 Phoenix OCP는 의약품 및 의료 서비스 분야에서 선도적인 유통업체입니다. 약국과 의료 센터를 대상으로 서비스를 제공하며, 매일 더 나은 의료 환경을 조성하는 데 이바지하고 있습니다. 광범위한 약국 및 병원 센터 네트워크를 통해 디지털 솔루션, 금융 지원, 교육 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 지속 가능한 개발에 대한 회사의 약속은 의약품 유통 솔루션, 새로운 유통 모델 및 약국 전용 서비스에 반영되어 있습니다.
