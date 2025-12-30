에너지, 유틸리티, 제조 등 시민 발전에 필수적인 산업 전반에 걸쳐 조직은 계획되지 않은 다운타임, 노후화된 인프라, 중요 시스템을 유지 관리할 숙련된 기술자 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. nybl은 걸프협력회의(GCC)와 더 넓은 중동 지역에서 혁신을 전 세계로 수출하는 AI 기술 회사로, 과학 기반, 물리학 정보에 기반한 AI를 통해 이러한 문제를 해결하고 있습니다.

전통적으로 필수 자산에 대한 수동 검사는 느리고 비용이 많이 들며 인적 오류에 취약하며 원격 또는 위험한 환경에서 수행되는 경우가 많습니다. 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 접근 방식의 필요성을 인식한 nybl은 자산 검사를 자동화하고 정확성을 개선하며 투명한 결과를 제공할 수 있는 AI 기반 솔루션을 구상했습니다. 이 비전을 실현하기 위해 nybl은 배포된 모든 모델이 최고 수준의 안정성, 윤리, 규정 준수 및 성능 표준을 충족하도록 보장할 수 있는 신뢰할 수 있고 관리되는 AI 기술의 기반을 모색했습니다.