NYBL, n.vision에 Maximo 및 watsonx.governance를 내장하여 산업 신뢰성 강화
에너지, 유틸리티, 제조 등 시민 발전에 필수적인 산업 전반에 걸쳐 조직은 계획되지 않은 다운타임, 노후화된 인프라, 중요 시스템을 유지 관리할 숙련된 기술자 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. nybl은 걸프협력회의(GCC)와 더 넓은 중동 지역에서 혁신을 전 세계로 수출하는 AI 기술 회사로, 과학 기반, 물리학 정보에 기반한 AI를 통해 이러한 문제를 해결하고 있습니다.
전통적으로 필수 자산에 대한 수동 검사는 느리고 비용이 많이 들며 인적 오류에 취약하며 원격 또는 위험한 환경에서 수행되는 경우가 많습니다. 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 접근 방식의 필요성을 인식한 nybl은 자산 검사를 자동화하고 정확성을 개선하며 투명한 결과를 제공할 수 있는 AI 기반 솔루션을 구상했습니다. 이 비전을 실현하기 위해 nybl은 배포된 모든 모델이 최고 수준의 안정성, 윤리, 규정 준수 및 성능 표준을 충족하도록 보장할 수 있는 신뢰할 수 있고 관리되는 AI 기술의 기반을 모색했습니다.
IBM과의 전략적 파트너십의 일환으로, nybl은 AI 기반 검사 플랫폼인 n.vision을 IBM Maximo Visual Inspection 툴과 IBM watsonx.governance 솔루션과 통합해 산업 검사 관리 방식을 한층 더 혁신했습니다. 두 회사는 통합을 검증하고 nybl의 n.vision 플랫폼 내에서 Maximo Visual Inspection 및 watsonx.governance 활용의 효과를 입증하기 위해 세 가지 파일럿을 실시했습니다.
n.vision은 Maximo Visual Inspection을 통해 접근하기 어려운 영역에 수동으로 접근할 필요가 없는 자산 기반 검사를 수행하므로 안전 위험, 운영 비용 및 전체 검사 시간을 줄일 수 있습니다. 이 솔루션은 컴퓨팅 비전을 사용하여 석유 및 가스, 유틸리티, 제조, 농업 및 의료와 같은 산업 전반에서 결함을 정밀하고 신속하게 감지, 분류 및 보고합니다.
watsonx.governance의 도움을 받아 nybl은 완전한 AI 라이프사이클 투명성을 제공하고 편향성과 드리프트를 모니터링하며 진화하는 업계 규정의 규정 준수를 관리할 수 있습니다. 이러한 운영 업그레이드를 통해 고객은 출시 기간을 단축하고 정확도를 높이며 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 미션 크리티컬 운영에서 AI를 책임감 있게 사용할 수 있습니다.
n.vision 플랫폼에 내장된 IBM 기술을 통해 nybl은 산업 전반의 자산 검사에 대한 안전 및 효율성 표준을 높였습니다. 예를 들어, GCC의 한 국가 그리드 운영자는 n.vision을 사용하여 초고압 및 고압선을 검사하는 초기 1,000km 파일럿을 시작했습니다. 성공에 이어 이 운영사는 nybl에 전국 400,000km의 전력 인프라에 걸쳐 검사를 확장하는 계약을 체결했습니다.
nybl은 자산 기반 검사를 자동화함으로써 검사 비용과 안전 사고를 50% 절감했습니다. 다른 혁신적인 결과로는 검사 시간 30% 단축, 정전 및 긴급 수리 비용 20% 절감, 그리드 가동 시간 20% 증가 등이 있습니다. 컴퓨터 비전을 기반으로 하는 자동화된 결함 감지 및 보고는 최고 수준의 정확성과 신뢰성을 제공하여 nybl의 고객이 더 빠르고 스마트하게 행동할 수 있도록 지원합니다.
nybl은 IBM과 협력하여 고급 컴퓨터 비전과 AI 거버넌스를 결합함으로써 자산 성능을 개선하는 데 도움이 되는 투명하고 안정적이며 확장 가능한 솔루션을 만들었습니다. 이 회사는 IBM과 지속적인 협력을 통해 중요 산업 전반에서 운영 우수성을 추진할 계획입니다.
2018년에 설립된 nybl은 아랍에미리트에 본사를 두고 사우디아라비아 및 카타르에 지사를 둔 과학 기반의 물리학 정보 기반 AI 회사입니다. n.vision, n.rotating, n.lift 및 n.shield를 포함하여 특수 제작된 AI 플랫폼 및 솔루션은 주요 산업이 자동화 및 지능형 의사 결정을 통해 안전, 신뢰성 및 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다.
