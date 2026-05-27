지능형 DNS로 AI 네이티브 앱 강화

Netlify, IBM® NS1 CONNECT를 사용하여 수백만 개의 AI 기반 앱의 성능 확장
Netlify는 전 세계 1,200만 명 이상의 개발자와 6천만 개 이상의 애플리케이션을 위한 최신 웹 개발을 지원하는 AI 네이티브 플랫폼입니다. AI 기반 개발이 가속화되면서 Netlify는 불과 몇 개월 만에 100만 개 이상의 AI 생성 애플리케이션을 지원했습니다.
Netlify는 매일 수천 건의 배포가 발생하기 때문에, 빈도가 높은 API 기반 워크플로에 보조를 맞출 수 있는 네트워킹 기반이 필요했습니다. 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 애플리케이션을 대규모로 제공하려면 짧은 지연 시간, 고가용성, 신속한 글로벌 전파를 보장하는 것이 중요해졌습니다. 실시간 트래픽 관리 및 확장 가능한 DNS가 없으면 성능과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
Netlify는 성장과 성능 요구 사항을 지원하기 위해 IBM NS1 Connect 관리형 DNS 및 트래픽 조정을 구현했습니다. 이러한 기능을 통해 네트워크 상태에 따라 실시간 라우팅 결정을 내릴 수 있으므로, 사용자를 최적의 엣지 위치로 안내합니다.
Netlify는 IBM NS1 Connect Pulsar를 사용하여 정체 또는 정전 발생 시 트래픽을 동적으로 라우팅하므로, 빠르고 안정적인 사용자 경험을 유지할 수 있습니다. API 우선 설계는 Netlify의 플랫폼과 연계되어 있어, 지연 없이 높은 빈도로 기존 DNS 모델과 관련된 배포와 프로그래밍 방식 업데이트를 할 수 있습니다.
Netlify는 IBM NS1 CONNECT를 통해 수백만 개의 애플리케이션과 수백만 명의 개발자를 지원하는 확장가능한 DNS 기반을 구축했습니다. 이제 이 플랫폼은 일관된 성능과 가동 시간을 유지하면서 대량의 배포를 처리합니다.
낮은 TTL DNS로 인해 5초 이내에 글로벌 전파가 가능하므로 애플리케이션을 신속하게 전송할 수 있습니다. 실시간 트래픽 조정은 장애 발생 시에도 성능과 안정성을 향상합니다. Netlify가 AI 네이티브 플랫폼을 확장함에 따라 IBM NS1 Connect를 통해 원활한 고성능 사용자 경험을 지원합니다.
Netlify는 최신 웹 개발을 위한 AI 네이티브 플랫폼으로, 개발자와 AI 에이전트가 대규모로 애플리케이션을 빌드하고 배포할 수 있도록 지원하며 전 세계 수백만 명의 개발자와 수백만 개의 애플리케이션을 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 4월.
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