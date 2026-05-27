지능형 DNS로 AI 네이티브 앱 강화

Netlify는 전 세계 1,200만 명 이상의 개발자와 6천만 개 이상의 애플리케이션을 위한 최신 웹 개발을 지원하는 AI 네이티브 플랫폼입니다. AI 기반 개발이 가속화되면서 Netlify는 불과 몇 개월 만에 100만 개 이상의 AI 생성 애플리케이션을 지원했습니다.

Netlify는 매일 수천 건의 배포가 발생하기 때문에, 빈도가 높은 API 기반 워크플로에 보조를 맞출 수 있는 네트워킹 기반이 필요했습니다. 프로덕션에 바로 사용할 수 있는 애플리케이션을 대규모로 제공하려면 짧은 지연 시간, 고가용성, 신속한 글로벌 전파를 보장하는 것이 중요해졌습니다. 실시간 트래픽 관리 및 확장 가능한 DNS가 없으면 성능과 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.