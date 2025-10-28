먼저 이 솔루션을 통해 어떻게 더 스마트한 청구 관리가 가능했는지 살펴보겠습니다.

청구 제출은 중요한 고객 서비스 접점이며 효율적으로 관리해야 합니다. MUDUM은 청구 혁신 프로그램을 통해 부서 간 지원을 위해 팀을 재구성하고 새로운 기능을 도입했습니다. 고객 참여 센터 솔루션(360도 고객 뷰)을 시작하기 전에 청구 관리자는 고객 정보를 수집하기 위해 여러 솔루션 또는 동일한 솔루션 내의 여러 옵션을 탐색해야 했습니다. 인바운드 통화에는 컨텍스트가 부족하여 개인화된 서비스를 제공하기 어려웠습니다.

오늘날 청구 관리자는 집계된 고객 데이터, 진행 중인 청구 및 서비스 기록과 같은 전체 컨텍스트를 손쉽게 파악하여 더 신속하고 대응력 있는 고객 서비스를 제공할 수 있습니다. "상담사는 고객이 최신 통화한 시간과 진행 중인 청구 건의 정확한 세부 정보를 알고 있습니다"라고 Ferreira는 말합니다.

"이는 고객 서비스에 큰 영향을 미쳤고, 고객에게 정보를 제공하는 시간을 대폭 단축했습니다. 실제로 2022년 말, 평소 12월 성수기와 악천후가 겹치면서 청구 건이 쏟아졌습니다. 그런데 놀랍게도 첫 번째 통화에서 요청이 처리되는 비율이 전년 대비 급증했습니다. 고객 서비스 부서 관리자 Vanda Caetano는 "응답률이 80% 미만에서 97%로 크게 상승했습니다."라고 전했습니다. Ferreira는 이러한 통계가 API Management만으로 달성된 것은 아니지만, '퍼즐의 중요한 조각'이라고 말합니다.

이제 MUDUM의 옴니채널 여정과 기업 대 기업 대 소비자(B2B2C) 혁신에 초점을 맞춰 보겠습니다.

비즈니스 혁신과 디지털 옴니채널 여정의 일환으로 MUDUM은 새로운 옴니채널 보험 패키지를 개발하여 API를 통해 제공했습니다. 개발자 포털을 통해 MUDUM의 파트너는 다른 비즈니스 파트너와 같은 서드파티에 데이터를 노출할 수 있으며, 서드파티는 자체 플랫폼을 통해 직접 MUDUM 서비스를 판매할 수 있습니다. "주택 보험을 예로 들어보겠습니다."라고 Ferreira는 설명합니다. "이제 최종 고객은 온라인, 모바일 앱 또는 은행을 통해 서드파티 웹사이트로 이동하여 견적, 가격 또는 제안을 받을 수 있습니다. 이전에는 파트너 지점 중 한 곳을 방문하거나 직통 전화로 문의해야만 최종 보험 상품을 받을 수 있었습니다. 현재 잠재 고객과 고객은 새로운 디지털 서비스를 이용할 수 있습니다."라고 Sousa는 덧붙입니다. "단기 계획은 자동차, 건강 등 다양한 보험 유형으로 이와 같은 서비스를 확장하고 확대하는 것입니다."라고 Sousa는 말합니다.

MUDUM의 놀라운 변화는 이제 시작에 불과합니다. MUDUM은 새로운 서비스와 파트너십을 지속적으로 활성화하고 있습니다. IBM은 이제 모든 파트너 파일 교환을 추적하고 기록할 수 있는 관리형 파일 전송(MTF) 기능으로 회사를 지원하고 있습니다. 앞으로도 MUDUM은 멈추지 않을 것입니다.

"API는 앞으로 MUDUM의 목표에 큰 역할을 할 것입니다. 당사에서 제공할 수 있는 서비스와 제품이 훨씬 더 많다는 것을 알고 있지만, 이를 가능하게 하는 것은 기술만이 아닙니다. 처음부터 회사에서 적합한 인재를 확보하지 못하면 시작도 할 수 없습니다.

적합한 통합 파트너와 적합한 구현자를 선택하는 것이 모두가 같은 방향으로 나아갈 수 있는 열쇠였습니다."라고 Ferreira는 결론을 내립니다.