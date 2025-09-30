Mizuho Bank, IBM® Instana Observability로 인시던트 대응 시간 단축 및 협업 강화
인터넷 뱅킹의 선구자인 Mizuho Bank는 웹 및 모바일 플랫폼을 통해 수백만 고객에게 서비스를 제공합니다. 비대면 채널이 표준으로 자리 잡으면서 서비스를 중단 없이 언제든 원활하게 이용하는 것에 대한 고객의 기대치가 치솟았습니다. 그러나 은행의 IT 환경이 점점 복잡해지면서 광범위한 미션 크리티컬 인프라를 유지 관리하는 임무를 맡은 소규모 운영 팀의 부담은 점점 커졌습니다.
일반적으로 모니터링 툴은 문제가 발생한 후에만 알림을 보내주기 때문에 팀이 수동으로 문제를 조사해야 했습니다. 이런 사후 대응 방식으로는 근본 원인을 파악하고 사고를 보고하는 데 보통 3시간 정도가 걸렸습니다. 보고 과정에 시간이 오래 걸리니 전략적 개발에 대한 주의가 흐트러졌고, 문제 해결이 지연되면서 고객 만족도와 신뢰도가 위협받았습니다. 시스템 장애가 사회적 문제로 여겨질 수 있는 온라인 뱅킹 분야에서 Mizuho는 문제를 더 커지기 전에 예방하고 안정성과 신뢰성에 대한 평판을 유지할 수 있는 선제적 관측 가능성 솔루션을 필요로 했습니다.
인시던트 대응 시간이 약 3시간에서 1시간으로 단축
보고서 생성에 필요한 시간
Mizuho Bank는 운영을 현대화하고 위험을 줄이기 위해 IBM과 협력하여 IBM Instana Observability를 도입했습니다. 이 솔루션은 시스템 성능과 애플리케이션 동작을 실시간으로 보여주어, Mizuho Bank가 고객이 영향을 받기 전에 문제를 미리 감지하고 해결할 수 있도록 지원했습니다.
Mizuho 디지털 채널 IT 팀의 Daiki Hagiwara는 이렇게 말했습니다. "새로운 인터넷 뱅킹 시스템 출시와 함께 장애를 방지하고 서비스를 보호하고 싶었습니다. 바로 이런 이유에서, 무슨 일이 생겼을 때 신속하게 대응할 수 있도록 관측 가능성을 채택하기로 결정했습니다."
Mizuho는 기존 시스템에 미치는 영향을 최소화하면서 서버당 5분 미만의 신속한 배포 기능, 기술 전문성에 관계 없이 모든 이해관계자가 열람할 수 있는 직관적이고 읽기 쉬운 대시보드를 제공하는 IBM Instana를 선택했습니다. 그리고 IBM Consulting과 IBM Technology Expert Labs의 강력한 지원 아래, 이 은행은 인터넷 뱅킹 플랫폼 Mizuho Direct를 대대적으로 개선하면서 Instana를 통합했습니다.
이를 통해 Mizuho Bank의 IT 팀은 여러 시스템과 플랫폼에서 시스템 건강, 성능 저하, 트랜잭션 흐름을 실시간으로 파악할 수 있었습니다. 팀은 테스트 환경에서 문제를 재현하거나 로그 데이터를 기다릴 필요 없이 문제를 조사하고 이해할 수 있다고 느꼈습니다. Instana의 사용자 정의 대시보드는 특히 출시 사후 모니터링과 같은 고위험 기간에 소통과 보고를 단순화했습니다. Instana를 도입은 성능 데이터를 열람 및 실행 가능하게 함으로써, IT 팀과 비즈니스 팀 간의 협업을 강화하고 Mizuho가 사후 대응적 방식에서 선제적 통제 방식으로 전환하도록 방향을 이끌었습니다.
Mizuho Bank는 IBM Instana Observability를 도입한 후 운영 효율성, 고객 서비스 및 시스템 복원력 면에서 측정 가능한 개선을 이뤘습니다. 문제를 조사하고 보고하는 데 필요한 시간이 65% 이상 단축되어 사고 대응 시간이 약 3시간에서 1시간으로 단축되었습니다. 보고서 작성에 필요한 시간이 50% 이상 단축되었으며, 기술 팀과 비즈니스 팀 모두 가시성을 공유하는 대시보드를 사용하자 모니터링에 드는 수고가 크게 줄어들었습니다.
Mizuho Research & Technologies의 IT 사업부 관리자 Kaori Iwasaki는 "이제 Instana를 사용하니 속도 저하가 발생하는 위치, 문제점, 영향 도달 범위를 한 눈에 바로 확인할 수 있습니다. 그래서 상황 파악 속도가 크게 향상되었습니다."
.이 결과에 고무된 Mizuho는 IT 환경 전반에서 관측 가능성을 통합하기 위해 추가 시스템과 채널로 Instana를 확장하기 시작했습니다. 앞으로도 이들 은행은 인터넷 뱅킹 인프라를 지속적으로 강화할 계획입니다.
일본에서 가장 크고 유명한 금융기관 중 하나인 Mizuho Bank, Ltd.은 개인, 기업, 기관에 광범위한 은행 서비스를 제공합니다. Mizuho Financial Group의 핵심 부문으로서, 일본의 금융 인프라를 지원하는 데 중요한 역할을 하며 디지털 뱅킹 혁신을 선도하고 있습니다. 고객 경험과 운영 엑설런스에 중점을 두고, 디지털 채널 전반에서 안전하고 원활하며 안정적인 금융 서비스를 제공하기 위해 첨단 기술에 지속적으로 투자합니다.
