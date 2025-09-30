Mizuho Bank는 운영을 현대화하고 위험을 줄이기 위해 IBM과 협력하여 IBM Instana Observability를 도입했습니다. 이 솔루션은 시스템 성능과 애플리케이션 동작을 실시간으로 보여주어, Mizuho Bank가 고객이 영향을 받기 전에 문제를 미리 감지하고 해결할 수 있도록 지원했습니다.

Mizuho 디지털 채널 IT 팀의 Daiki Hagiwara는 이렇게 말했습니다. "새로운 인터넷 뱅킹 시스템 출시와 함께 장애를 방지하고 서비스를 보호하고 싶었습니다. 바로 이런 이유에서, 무슨 일이 생겼을 때 신속하게 대응할 수 있도록 관측 가능성을 채택하기로 결정했습니다."

Mizuho는 기존 시스템에 미치는 영향을 최소화하면서 서버당 5분 미만의 신속한 배포 기능, 기술 전문성에 관계 없이 모든 이해관계자가 열람할 수 있는 직관적이고 읽기 쉬운 대시보드를 제공하는 IBM Instana를 선택했습니다. 그리고 IBM Consulting과 IBM Technology Expert Labs의 강력한 지원 아래, 이 은행은 인터넷 뱅킹 플랫폼 Mizuho Direct를 대대적으로 개선하면서 Instana를 통합했습니다.

이를 통해 Mizuho Bank의 IT 팀은 여러 시스템과 플랫폼에서 시스템 건강, 성능 저하, 트랜잭션 흐름을 실시간으로 파악할 수 있었습니다. 팀은 테스트 환경에서 문제를 재현하거나 로그 데이터를 기다릴 필요 없이 문제를 조사하고 이해할 수 있다고 느꼈습니다. Instana의 사용자 정의 대시보드는 특히 출시 사후 모니터링과 같은 고위험 기간에 소통과 보고를 단순화했습니다. Instana를 도입은 성능 데이터를 열람 및 실행 가능하게 함으로써, IT 팀과 비즈니스 팀 간의 협업을 강화하고 Mizuho가 사후 대응적 방식에서 선제적 통제 방식으로 전환하도록 방향을 이끌었습니다.