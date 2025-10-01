Mizuho Bank + IBM
Mizuho Bank 국제무역사업부 제2부는 외국 환거래에 관한 무역 서류 업무를 수행합니다. 이 부서는 수입/수출 거래와 관련된 무역 업무의 일환으로 다양한 양식에 기재된 회사, 대표자, 국가 등의 고유 명칭을 확인하고 이를 여러 관련 시스템에 수동으로 정확하게 입력하는 업무를 담당해 왔습니다. 국제 무역 서류는 국가와 회사에 따라 스타일이 다르고 통일된 형식이 없기 때문에 아직도 원본 서류를 교환하는 것이 국제적으로 흔한 일입니다.
이러한 배경에서 Mizuho Bank는 수년 동안 운영자가 각 단어를 눈으로 확인하면서 시스템에 입력하는 시스템을 통해 종이 기반 무역 서류를 처리했습니다. 거래 서류는 거래당 최대 수천 페이지에 달할 수 있으며, 하루에 최대 수백 건의 거래에 대해 정확한 서류 처리가 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 비즈니스 프로세스가 더욱 복잡해졌으며, 경영진의 부담이 가중되었습니다.
또한 전 세계적으로 금융 범죄 및 경제 제재 대상에 해당하는 거래가 증가하고 있으며, 금융기관은 무역 금융을 포함한 금융 거래에 대한 모니터링을 강화해야 합니다. 정확한 고유 명사 입력은 금융 거래의 위험 측면에서 매우 중요하며, 이전의 수동 처리는 그 한계를 드러냈습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 Mizuho Bank는 비즈니스 프로세스에 대한 근본적인 검토를 수행하고 AI-OCR 기술을 사용하여 디지털화를 촉진하는 전략에 착수했습니다.
IBM은 Mizuho Bank에 AI-OCR(AI 기반 문자 인식) 기술을 활용하여 운영을 자동화하고 간소화하는 디지털 솔루션을 제안했습니다.
이 프로젝트에는 폭넓은 비즈니스 지식을 보유한 IBM Consulting 팀과 뛰어난 솔루션 기술을 갖춘 TEL(Technology Expert Labs) 팀이 참여하여 AI-OCR과 자연어 처리(NLP)를 결합한 고급 솔루션을 구축했습니다.
프로세스 흐름을 보면, 먼저 국제무역사업부 제2부에서는 외부 조직이 우편으로 발송한 무역 서류를 고속 스캐너로 판독해 디지털 데이터(PDF)로 변환합니다.
그런 다음 PDF 파일은 이미지 분석 AI를 적용하여 PDF에서 필요한 정보를 추출하고 분류하는 IBM Datacap에 연결됩니다. 이를 통해 다양한 형식의 여러 문서와 비정형 데이터를 유연하게 처리할 수 있어 Mizuho Bank의 무역 서류 업무에 적합한 높은 정확도의 정보 추출이 가능합니다.
또한 Watson Discovery의 NLP 기술을 사용하여 추출된 정보의 구조 분석을 수행하고 이를 단어 단위로 사전과 비교하여 보다 정확한 문자열로 변환합니다. 운영자의 육안 검사를 거친 후, 정보는 IBM Db2에 저장되고 관련 다운스트림 시스템에 자동으로 연결됩니다.
이 프로세스는 시스템 간 이중 입력의 필요를 제거하므로 워크로드가 크게 감소하며, 또한 경제 제재 및 AML(자금세탁 방지)을 확인하는 데 사용되어 더욱 정교한 운영을 지원합니다.
더 나아가 종이 문서의 물리적 전달이 제거되므로, 구축된 시스템을 통해 부서 내 여러 팀이 한 화면에서 동시에 작업할 수 있어 팀 생산성이 향상됩니다. 이러한 작업을 완료하는 데 필요한 리드 타임도 크게 단축되었습니다.
Mizuho Bank는 AI-OCR의 도입을 통해 직간접적으로 긍정적인 결과를 얻었습니다.
첫째, AI-OCR을 활용한 무역 서류 입력, 확인 등의 수작업을 자동화함으로써 처리 부하와 리드타임을 약 50% 단축했습니다. 이를 통해 운영자의 업무량이 직접적으로 줄어들었으며, Mizuho Bank 직원은 "개인적으로 워크로드가 대폭 감소했음을 체감할 수 있다"고 주장했습니다.
또한 문서를 PDF로 변환함으로써 종이 서류가 오가거나 같은 건물에서 서로 다른 층으로 이동할 필요가 없어져서 모든 프로세스를 하나의 화면에서 처리할 수 있게 되었으며, 이를 통해 효율성이 크게 향상되었습니다. 또 하나의 중요한 이점은 이제 서류를 쉽게 공유할 수 있어서 부서 내 여러 팀이 동시에 같은 프로세스에 참여할 수 있다는 것입니다.
더 나아가 대량의 무역 서류를 종이 없이 생성하면서 사무실 공간 활용도가 향상되었으며, 전자 문서 관리가 검색 기능과 함께 즉각적인 상태 업데이트를 제공함으로써 비즈니스 관리 정확도가 개선되었습니다. 또한 전체적인 운영 가시성가 향상되어 향후 다른 분야의 비즈니스 개선을 위한 토대를 마련했습니다.
Mizuho Bank는 이러한 프로젝트 결과를 바탕으로 AI-OCR의 애플리케이션을 더욱 확대하여 AI-OCR의 애플리케이션을 다른 비즈니스 프로세스로 수평 확장할 계획입니다. 회사는 종이 문화가 여전히 남아 있는 다른 부서에서 이러한 성공적인 사례 연구를 바탕으로 종이 없는 운영과 비즈니스 최적화를 추진할 계획입니다.
국제무역사업부 제2부 자본무역팀의 Mitsuki Shimizu 과장은 이렇게 말했습니다. "IBM 직원들은 당행 사무실을 자주 직접 방문하여 AI-OCR에 관한 인시던트와 문제 해결에 관한 의견을 솔직하게 공유해 주었습니다. 새로운 시스템의 도입에 대해 안심하고 대응할 수 있었던 것은 강력한 지원 시스템 덕분이었습니다." IBM은 지속적으로 최적의 솔루션을 제공하고 Mizuho Bank의 디지털 혁신을 지원할 것입니다.
Mizuho Bank는 일본 최대의 국내 고객 기반, 국내외 거점 네트워크, 선진적인 서비스를 갖춘 선도적인 은행입니다. 국제무역사업부 제2부는 무역 거래에 관한 행정 업무를 담당하며, 개인부터 대기업에 이르기까지 다양한 고객의 요구에 부응하는 특화된 외국환 서비스를 제공합니다. 이 부서는 이러한 운영을 통해 원활한 해외 무역 거래를 지원하고 리스크 감소를 위해 노력합니다.
