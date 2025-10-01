Mizuho Bank 국제무역사업부 제2부는 외국 환거래에 관한 무역 서류 업무를 수행합니다. 이 부서는 수입/수출 거래와 관련된 무역 업무의 일환으로 다양한 양식에 기재된 회사, 대표자, 국가 등의 고유 명칭을 확인하고 이를 여러 관련 시스템에 수동으로 정확하게 입력하는 업무를 담당해 왔습니다. 국제 무역 서류는 국가와 회사에 따라 스타일이 다르고 통일된 형식이 없기 때문에 아직도 원본 서류를 교환하는 것이 국제적으로 흔한 일입니다.

이러한 배경에서 Mizuho Bank는 수년 동안 운영자가 각 단어를 눈으로 확인하면서 시스템에 입력하는 시스템을 통해 종이 기반 무역 서류를 처리했습니다. 거래 서류는 거래당 최대 수천 페이지에 달할 수 있으며, 하루에 최대 수백 건의 거래에 대해 정확한 서류 처리가 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 비즈니스 프로세스가 더욱 복잡해졌으며, 경영진의 부담이 가중되었습니다.

또한 전 세계적으로 금융 범죄 및 경제 제재 대상에 해당하는 거래가 증가하고 있으며, 금융기관은 무역 금융을 포함한 금융 거래에 대한 모니터링을 강화해야 합니다. 정확한 고유 명사 입력은 금융 거래의 위험 측면에서 매우 중요하며, 이전의 수동 처리는 그 한계를 드러냈습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 Mizuho Bank는 비즈니스 프로세스에 대한 근본적인 검토를 수행하고 AI-OCR 기술을 사용하여 디지털화를 촉진하는 전략에 착수했습니다.