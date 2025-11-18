PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)

IBM과 MII는 고객이 레거시 시스템 문제를 극복하도록 지원하는 솔루션을 구축합니다.
인도네시아에 있는 IBM Build Partner인 Mitra Integrasi Informatika(MII)는 은행 및 금융 부문에서 기업에 강력한 통합 솔루션을 제공하는 것을 전문으로 합니다. 트랜잭션 및 애플리케이션 통합 환경 분야에서 활약하는 MII는 기업이 복잡하고 비효율적인 레거시 시스템에 관한 문제를 성공적으로 처리하도록 지원하고자 했습니다.
엔터프라이즈급 IT 환경을 갖춘 기업은 통합을 최적화하기 위해 광범위한 설정 및 유지 관리 관행을 필요로 하는 경우가 많습니다. 이렇게 복잡도가 높다 보니 숙련된 직원에 대한 의존도가 크고 운영이 점점 복잡해 집니다. 다양한 애플리케이션과 서비스 간의 거래 정보 접근성 및 연결성의 비효율성으로 인해 서비스가 중단되고 협업이 저해되며 디지털 혁신 이니셔티브의 속도가 느려집니다. 이러한 문제는 기업의 실시간 데이터 활용과 프로세스 간소화를 크게 방해하여 궁극적으로 고객 만족도와 비즈니스 실적 전반에 영향을 미칠 수 있습니다.
MII는 기업이 이러한 통합 문제를 해소하고 변화하는 비즈니스 요건에 신속하게 적응하며 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 지원하는 통합 솔루션의 필요성을 인식했습니다.
webMethods를 사용하여 통합 프로젝트 타임라인에서
통합을 위해 webMethods를 사용할 때의 IT 지원 요청 건수
MII는 IBM과 협력하여 데이터, 애플리케이션 및 클라우드 통합 기능을 갖춘 동적 iPaaS 솔루션 KOMI를 만들었습니다. MII는 강력한 하이브리드 통합 제품, 광범위한 업계 전문 지식과 강력한 빌드 파트너 관계를 기준으로 IBM을 선택했습니다. 그리고 IBM webMethods Hybrid Integration 플랫폼을 MII의 전문 통합 솔루션의 기반으로 사용했습니다.
MII와 IBM의 협력은 인도네시아의 기존 엔터프라이즈 환경과 새로운 결제 인프라 요구 사항에 대한 철저한 평가에서 시작되었습니다. IBM 전문가 팀은 MII와 긴밀히 협력하여, 핵심 거래 정보 시스템과 다양한 고객 대면 채널 연결을 비롯해 복잡한 은행 및 재무 운영에서의 특정 문제를 해결하는 맞춤형 통합 솔루션을 설계했습니다. 이 솔루션은 2021년 12월에 출시된 BI-FAST(Bank Indonesia Fast Payment) 시스템과 같은 기능을 지원하기 위해 개발되었습니다.
WebMethods 기술을 통해 KOMI 사용자가 즉시 사용할 수 있는 기능:
IBM webMethods와 KOMI는 은행 및 금융 서비스 고객을 위한 여러 기능과 이점을 제공합니다.
셀프 서비스 통합: 개발이나 기술 지식이 없고 코딩을 모르는 사용자도 통합을 구축, 구성 및 관리할 수 있어 IT 부서에 대한 의존도가 크게 줄어들고 프로젝트 통합이 가속화됩니다.
중앙 집중식 데이터 관리: KOMI는 webMethods를 활용하여 중앙에서 거래 정보를 수집하는 방식으로, 데이터 및 애플리케이션 비호환성으로 인한 서비스 중단을 최소화하고 데이터 접근성을 개선합니다. 이제 사용자는 필요할 때 필요한 데이터에 액세스할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 기반 통합: 하이브리드 클라우드 컴퓨팅을 기반으로 구축된 KOMI는 온프레미스 통합 하드웨어의 필요성을 줄여 자본 지출을 줄이고 운영상의 복잡성을 단순화합니다.
자동화된 워크플로: IBM WebMethods를 사용하면 KOMI를 사용하는 기업이 애플리케이션을 연결하고, 프로세스를 간소화하고, 반복적인 작업을 자동화하는 워크플로를 만들 수 있으므로 사용자는 고부가가치 작업에 집중하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.
내장 API 관리: KOMI는 IBM WebMethods의 API 기능을 통해 라이프사이클 전반에 걸쳐 API를 관리하기 위한 안전한 확장형 솔루션을 제공하므로, 사용자 지정 API를 게시하거나 다른 서비스의 API를 결합할 필요가 없습니다.
IBM webMethods의 구독 기반 가격 책정 모델은 기존 통합 솔루션을 대체할 수 있는 비용 효율적이고 확장 가능한 대안입니다. KOMI는 IBM의 webMethods 플랫폼을 활용하여 사용자 데이터에 대해 신뢰할 수 있는 단일 소스를 생성하고 애플리케이션 간의 연결성을 개선하며 비즈니스 전반의 민첩성을 향상시킵니다. 이를 통해 MII의 고객은 고객에게 더 나은 경험을 제공하고 비즈니스의 성장과 혁신을 주도하는 데 집중할 수 있습니다.
IBM webMethods와 KOMI의 통합 기능 덕분에 은행 및 금융 서비스 기업은 이제 리소스를 보다 효율적으로 할당하고 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있습니다.
2024년 Forrester Consulting 보고서에 따르면 KOMI 사용자는 통합 프로젝트 일정이 40% 단축되고 통합 문제와 관련된 IT 지원 요청이 30% 감소할 것으로 예상됩니다.1 직원들이 애플리케이션 전반에서 원활하게 데이터를 이용 및 공유할 수 있게 되면서 KOMI 사용자의 일상 업무 환경이 눈에 띄게 개선되었습니다. 이는 협업 강화와 프로세스 간소화라는 효과를 불러오고 궁극적으로 조직의 민첩성과 반응성을 높였습니다.
KOMI를 채택한 한 회사의 CIO는 webMethods의 강점을 이렇게 이야기했습니다. “IBM webMethods 솔루션을 통해 통합 환경을 간소화하고 새로운 혁신 기회를 열었습니다. 이제 우리 팀은 통합 복잡성을 두고 씨름하기보다 비즈니스 가치를 창출하는 데 집중할 수 있습니다.”
은행과 금융 업계 전반도 KOMI의 성공에 주목했습니다. KOMI를 활용하는 기업들은 디지털 혁신의 벤치마크를 설정하여 비즈니스 민첩성과 고객 만족도를 높이는 데 있어 하이브리드 클라우드 기반 통합의 힘을 입증했습니다.
MII는 IBM webMethods와 KOMI의 기능을 더욱 적극적으로 탐색하여 추가 애플리케이션과 서비스를 통합하며 고객의 디지털 혁신 여정을 지속적으로 촉진할 계획입니다. IBM은 MII가 webMethods의 잠재력을 최대한 활용하여 지속적으로 성공할 수 있도록 계속해서 지원과 전문 지식을 제공하는 핵심 협력자로 남을 것입니다.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)는 상장 기업인 PT. Metrodata Electronics, Tbk의 자회사로 1996년에 설립되었습니다. 인도네시아에 본사를 두고 기업에 정보 통신 기술(ICT) 전문 서비스를 제공합니다. 서비스로는 인프라, ICT 관리 서비스, 시스템 통합, 종합적인 전사적 자원 관리(ERP) 구현 등이 있으며 모범 사례를 기반으로 ICT 관리 및 컨설팅 서비스도 제공합니다.
