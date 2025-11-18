PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)

MII는 IBM과 협력하여 데이터, 애플리케이션 및 클라우드 통합 기능을 갖춘 동적 iPaaS 솔루션 KOMI를 만들었습니다. MII는 강력한 하이브리드 통합 제품, 광범위한 업계 전문 지식과 강력한 빌드 파트너 관계를 기준으로 IBM을 선택했습니다. 그리고 IBM webMethods Hybrid Integration 플랫폼을 MII의 전문 통합 솔루션의 기반으로 사용했습니다.

MII와 IBM의 협력은 인도네시아의 기존 엔터프라이즈 환경과 새로운 결제 인프라 요구 사항에 대한 철저한 평가에서 시작되었습니다. IBM 전문가 팀은 MII와 긴밀히 협력하여, 핵심 거래 정보 시스템과 다양한 고객 대면 채널 연결을 비롯해 복잡한 은행 및 재무 운영에서의 특정 문제를 해결하는 맞춤형 통합 솔루션을 설계했습니다. 이 솔루션은 2021년 12월에 출시된 BI-FAST(Bank Indonesia Fast Payment) 시스템과 같은 기능을 지원하기 위해 개발되었습니다.

WebMethods 기술을 통해 KOMI 사용자가 즉시 사용할 수 있는 기능:

온라인 전송

모든 거래를 실시간으로 모니터링하여, 로컬 온라인 이체 네트워크를 사용하여 자금 이체를 용이하게 합니다.

팀이 BI-FAST 1단계와 2단계를 모두 구현하여 API 연결을 지원하고, 빠르고 안전한 거래를 제공하도록 지원합니다.

VA 거래 관리 및 모니터링, 은행에서 발급한 카드 관리가 수월해 집니다.

개방형 API 채택을 위한 단일 청구서 지불 플랫폼을 제공합니다. 효과적이고 안전하며 확장 가능한 방식으로 API를 관리하고 활용할 수 있습니다.

IBM webMethods와 KOMI는 은행 및 금융 서비스 고객을 위한 여러 기능과 이점을 제공합니다.

셀프 서비스 통합: 개발이나 기술 지식이 없고 코딩을 모르는 사용자도 통합을 구축, 구성 및 관리할 수 있어 IT 부서에 대한 의존도가 크게 줄어들고 프로젝트 통합이 가속화됩니다.

중앙 집중식 데이터 관리: KOMI는 webMethods를 활용하여 중앙에서 거래 정보를 수집하는 방식으로, 데이터 및 애플리케이션 비호환성으로 인한 서비스 중단을 최소화하고 데이터 접근성을 개선합니다. 이제 사용자는 필요할 때 필요한 데이터에 액세스할 수 있습니다.

하이브리드 클라우드 기반 통합: 하이브리드 클라우드 컴퓨팅을 기반으로 구축된 KOMI는 온프레미스 통합 하드웨어의 필요성을 줄여 자본 지출을 줄이고 운영상의 복잡성을 단순화합니다.

자동화된 워크플로: IBM WebMethods를 사용하면 KOMI를 사용하는 기업이 애플리케이션을 연결하고, 프로세스를 간소화하고, 반복적인 작업을 자동화하는 워크플로를 만들 수 있으므로 사용자는 고부가가치 작업에 집중하고 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.

내장 API 관리: KOMI는 IBM WebMethods의 API 기능을 통해 라이프사이클 전반에 걸쳐 API를 관리하기 위한 안전한 확장형 솔루션을 제공하므로, 사용자 지정 API를 게시하거나 다른 서비스의 API를 결합할 필요가 없습니다.

IBM webMethods의 구독 기반 가격 책정 모델은 기존 통합 솔루션을 대체할 수 있는 비용 효율적이고 확장 가능한 대안입니다. KOMI는 IBM의 webMethods 플랫폼을 활용하여 사용자 데이터에 대해 신뢰할 수 있는 단일 소스를 생성하고 애플리케이션 간의 연결성을 개선하며 비즈니스 전반의 민첩성을 향상시킵니다. 이를 통해 MII의 고객은 고객에게 더 나은 경험을 제공하고 비즈니스의 성장과 혁신을 주도하는 데 집중할 수 있습니다.