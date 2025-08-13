지능형 자동화를 통한 생산성 및 정확성 향상
의료 기술 분야의 글로벌 리더인 Medtronic은 송장, 배송 증명 및 구매 주문을 수동으로 일치시키는 시간 소모적인 프로세스에 직면했습니다. 이러한 노동 집약적인 워크플로는 운영 효율성에 영향을 미치고 인재를 전략적 작업에서 멀어지게 했습니다.
인보이스당 최대 20분에서 8초로 단축: 인보이스 처리 시간을 대폭 단축
99% 이상의 정확도: 비용이 많이 드는 오류 최소화
Medtronic의 신용 서비스, 글로벌 운영 및 공급망 분석, 정보 기술 팀은 IBM Consulting 및 Microsoft 기술 중심 컨설팅 회사인 IBM Neudesic과 협력했습니다. 두 회사는 Microsoft 기술 기반 솔루션인 DIP(Document Intelligence Platform) Accelerator를 함께 배포했습니다. AI 기반의 Microsoft 기술 솔루션은 송장, 배송 증명 및 구매 주문의 수집과 매칭을 자동화합니다. DIP Accelerator는 고급 머신 러닝(ML)과 생성형 AI(gen AI)를 활용하여 복잡한 형식, 스탬프, 불량 스캔 및 비표준 레이아웃을 손쉽게 처리합니다.
IBM 팀은 Medtronic의 주요 워크플로우와 원활하게 통합되도록 플랫폼을 맞춤화했습니다. Medtronic은 단 4주 만에 한 부서 내에서 문서 매칭을 자동화하여 광범위한 혁신을 위한 발판을 마련했습니다.
"IBM과의 파트너십은 실질적인 비즈니스 성과에 중점을 둠으로써 미수금을 줄여 잉여 현금 흐름을 개선하고, 팀 생산성을 높여 고부가가치 업무를 위한 역량을 확보하고, 정확성을 높이는 등 혁신적인 결과를 가져왔습니다."라고 Medtronic의 글로벌 운영 및 공급망 수석 신용 서비스 담당 이사인 Eric Wellmann은 말합니다.
DIP Accelerator는 즉각적인 결과를 제공했습니다. 문서 일치 시간이 99%를 초과하는 정확도로 크게 단축되었습니다. 그 결과, Medtronic은 직원들이 고부가가치 활동에 집중할 수 있도록 했습니다.
이 솔루션은 다음과 같은 주요 이점을 제공했습니다.
IBM과 Neudesic의 이 프로젝트는 비전이 있는 리더십, 신뢰할 수 있는 파트너십, 지능형 자동화가 결합될 때 무엇이 가능한지 보여줍니다.
"우리는 AI를 활용하여 실질적인 가치를 창출하고 있습니다. 강력한 기술이 인간의 통찰력을 만나면 프로세스가 향상되고 사람들의 잠재력이 발휘됩니다. 우리는 일의 미래를 기다리지 않습니다. 우리는 적극적으로 이를 형성하고 있습니다."라고 Medtronic의 고급 분석 글로벌 운영 및 공급망 담당 부사장인 Luciano Miranda는 결론을 내렸습니다.
글로벌 헬스케어 기술 기업인 Medtronic plc는 다양한 의료기기를 개발 및 제조합니다. 1949년에 설립되어 아일랜드 더블린에 본사를 두고 있으며, 운영 본부는 미국 미네소타주 미니애폴리스에 있습니다. Medtronic은 150개 이상의 국가에서 솔루션을 제공하는 세계 최대 규모의 의료기기 기업 중 하나로 인정받고 있습니다. 그들의 포트폴리오에는 심혈관, 외과, 신경과학 및 당뇨병 부문이 포함되어 있습니다. 창립자로부터 영감을 받은 Medtronic의 사명은 '고통을 완화하고 건강을 회복하며 생명을 연장하는 것'입니다. Medtronic은 혁신에 전념하고 있으며, 다양한 질환에 최첨단 의료 기기 및 치료법을 도입하기 위해 정기적으로 연구 개발에 투자하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Consulting 및 Neudesic 은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Microsoft Corporation의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.