Medtronic의 신용 서비스, 글로벌 운영 및 공급망 분석, 정보 기술 팀은 IBM Consulting 및 Microsoft 기술 중심 컨설팅 회사인 IBM Neudesic과 협력했습니다. 두 회사는 Microsoft 기술 기반 솔루션인 DIP(Document Intelligence Platform) Accelerator를 함께 배포했습니다. AI 기반의 Microsoft 기술 솔루션은 송장, 배송 증명 및 구매 주문의 수집과 매칭을 자동화합니다. DIP Accelerator는 고급 머신 러닝(ML)과 생성형 AI(gen AI)를 활용하여 복잡한 형식, 스탬프, 불량 스캔 및 비표준 레이아웃을 손쉽게 처리합니다.

IBM 팀은 Medtronic의 주요 워크플로우와 원활하게 통합되도록 플랫폼을 맞춤화했습니다. Medtronic은 단 4주 만에 한 부서 내에서 문서 매칭을 자동화하여 광범위한 혁신을 위한 발판을 마련했습니다.

"IBM과의 파트너십은 실질적인 비즈니스 성과에 중점을 둠으로써 미수금을 줄여 잉여 현금 흐름을 개선하고, 팀 생산성을 높여 고부가가치 업무를 위한 역량을 확보하고, 정확성을 높이는 등 혁신적인 결과를 가져왔습니다."라고 Medtronic의 글로벌 운영 및 공급망 수석 신용 서비스 담당 이사인 Eric Wellmann은 말합니다.