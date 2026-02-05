IBM® Turbonomic은 Maximus가 리소스 낭비를 줄이고 비용을 절감하며 커뮤니티에 더 나은 서비스를 제공하도록 지원합니다.
버지니아주 타이슨스에 본사를 둔 Maximus는 정부 기술 분야에서 신뢰받는 파트너로, 연방, 주, 지방 정부 기관이 수백만 명의 시민에게 필수 서비스를 제공하도록 돕고 있습니다. 그러나 리프트 앤 시프트 방식으로 클라우드로 마이그레이션한 후, 수천 대의 서버가 과도하게 크고 활용도가 낮은 상황에서 어떻게 효율성을 확보할 수 있는지가 중요한 과제가 되었습니다. 수백 개의 클라우드 계정에 걸쳐 4,000대 이상의 클라우드 기반 서버에 워크로드가 분산된 상황에서, 모든 비효율은 곧 비용 낭비로 이어질 수 있었기 때문에 그 중요성은 매우 컸습니다. 기본 제공되는 클라우드 툴이 분석 정보를 제공하긴 했지만, 식별된 오탐(false positive)으로 인해 진행 속도가 느려졌습니다. Maximus는 서비스 제공에 영향을 주지 않으면서 리소스를 적정 규모로 조정하고 비용을 절감하며 운영 효율성을 높일 수 있는 더 스마트한 자동화 방식이 필요했습니다.
클라우드 최적화 과제를 해결하기 위해 Maximus는 IBM과 협력해 AI 기반 IT 자동화 플랫폼인 IBM Turbonomic을 도입했으며, 이는 운영 효율성의 핵심 동력이 되었습니다. Turbonomic이 여러 데이터 소스를 통합하고 실행 가능한 분석 정보를 제공함으로써 Maximus는 인프라를 적정 규모로 조정하고 리소스 낭비를 제거하며 성능을 개선할 수 있었습니다. 이러한 기능 덕분에 엔지니어들은 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있었고, 사용자 지정 그룹화 및 정책 기능을 통해 애플리케이션 계층에 맞는 의사결정이 이루어졌습니다. IBM은 Maximus와 긴밀히 협력해 솔루션을 맞춤화하며, 수동적이고 반응적인 프로세스를 자동화된 선제적 최적화 방식으로 전환했습니다. Maximus의 클라우드 기술 부문 부사장인 Chris Ray는 “Turbonomic은 대규모 환경에서 비용을 최적화하고 성능을 개선하는 데 필요한 가시성을 제공해 주었습니다.”라고 말했습니다. “주요 클라우드 제공업체 전반에 걸쳐 1,000개가 넘는 컴퓨트 인스턴스 유형이 존재하는 상황에서, 적합한 선택지를 평가하기 위해 기술을 활용하는 것이 유일한 방법입니다.”
클라우드 운영 전환과 IBM Turbonomic 도입을 통해 Maximus는 측정 가능한 효율성 향상과 비용 절감을 달성했습니다. 회사는 과잉 프로비저닝을 제거하고 리소스 할당을 간소화했으며 애플리케이션 성능을 개선해 정부 고객을 위한 서비스 제공 품질을 높였습니다. 새로운 기능이 자리 잡으면서 엔지니어들은 더 가치 있는 업무에 집중하고, Turbonomic은 워크로드에 필요한 리소스를 적절히 보장합니다. Chris Ray는 이어서 “이 최적화는 장기적으로 상당한 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다.”라고 말했습니다. “연중무휴로 운영되는 수천 개의 리소스에서 컴퓨트와 스토리지를 시간당 몇 센트만 줄여도, 이는 실제로 매우 큰 금액으로 이어집니다.” 글로벌 전략 파트너 가속 부문 부사장인 Marie Russell은 “IBM은 신뢰할 수 있는 자문가이자 파트너임을 입증했습니다.”라고 말했습니다. “Turbonomic은 대규모 적정 사이징을 자동화하고 운영을 개선하며 성능을 강화해, 엔지니어들이 우리가 봉사하는 시민을 위한 미션 성과에 집중할 수 있도록 해주는 핵심 요소입니다.”
재무적 효과를 넘어, Maximus는 정부 전반에 걸쳐 중요한 서비스에 대해 끊김 없고 공정한 접근을 제공하는 역량을 강화했습니다. 앞으로 Maximus는 Turbonomic 도입을 전 세계로 확대하고, FedRAMP 마켓플레이스에서 제공되는 FedRAMP 승인 버전을 도입해 연방 고객을 지원할 계획입니다. Chris Ray는 “Turbonomic은 단순한 툴이 아니라 문화적·운영적 변화를 이끄는 촉매제입니다.”라고 말합니다. “이를 통해 엔지니어들은 부적절한 크기의 워크로드를 더 빠르게 평가하고 수정할 수 있으며, 잠재적인 프로덕션 문제와 비용을 줄이고 경우에 따라서는 두 가지를 동시에 해결할 수 있습니다.”
1975년에 설립되어 버지니아주 타이슨스에 본사를 둔 Maximus는 정부 기관이 시민에게 핵심 프로그램을 제공할 수 있도록 지원하는 기술 기반 서비스와 솔루션을 제공합니다. 연방, 주, 지방 정부 고객을 대상으로 하는 Maximus는 혁신과 운영 효율성을 통해 공공 서비스 제공을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
IBM Turbonomic은 애플리케이션 수요를 지속적으로 분석하고, 성능을 보장하면서 비용을 최적화할 수 있도록 컴퓨트, 스토리지, 네트워크 리소스 변경에 대한 실행 가능하고 자동화 가능한 권장 사항을 생성하는 AI 기반 플랫폼입니다. Turbonomic은 여러 데이터 소스와 권장 조치를 통합해 조직이 리소스 의사결정을 자동화하고, 낭비를 제거하며, 성능을 보장하고, 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 운영 효율성을 개선할 수 있도록 합니다.
