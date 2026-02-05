클라우드 운영 전환과 IBM Turbonomic 도입을 통해 Maximus는 측정 가능한 효율성 향상과 비용 절감을 달성했습니다. 회사는 과잉 프로비저닝을 제거하고 리소스 할당을 간소화했으며 애플리케이션 성능을 개선해 정부 고객을 위한 서비스 제공 품질을 높였습니다. 새로운 기능이 자리 잡으면서 엔지니어들은 더 가치 있는 업무에 집중하고, Turbonomic은 워크로드에 필요한 리소스를 적절히 보장합니다. Chris Ray는 이어서 “이 최적화는 장기적으로 상당한 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다.”라고 말했습니다. “연중무휴로 운영되는 수천 개의 리소스에서 컴퓨트와 스토리지를 시간당 몇 센트만 줄여도, 이는 실제로 매우 큰 금액으로 이어집니다.” 글로벌 전략 파트너 가속 부문 부사장인 Marie Russell은 “IBM은 신뢰할 수 있는 자문가이자 파트너임을 입증했습니다.”라고 말했습니다. “Turbonomic은 대규모 적정 사이징을 자동화하고 운영을 개선하며 성능을 강화해, 엔지니어들이 우리가 봉사하는 시민을 위한 미션 성과에 집중할 수 있도록 해주는 핵심 요소입니다.”

재무적 효과를 넘어, Maximus는 정부 전반에 걸쳐 중요한 서비스에 대해 끊김 없고 공정한 접근을 제공하는 역량을 강화했습니다. 앞으로 Maximus는 Turbonomic 도입을 전 세계로 확대하고, FedRAMP 마켓플레이스에서 제공되는 FedRAMP 승인 버전을 도입해 연방 고객을 지원할 계획입니다. Chris Ray는 “Turbonomic은 단순한 툴이 아니라 문화적·운영적 변화를 이끄는 촉매제입니다.”라고 말합니다. “이를 통해 엔지니어들은 부적절한 크기의 워크로드를 더 빠르게 평가하고 수정할 수 있으며, 잠재적인 프로덕션 문제와 비용을 줄이고 경우에 따라서는 두 가지를 동시에 해결할 수 있습니다.”