분산된 모니터링을 극복하고 성장과 운영을 동시에 간소화하기 위해 Matrix Renewables는 IBM과 협력하여 IBM Maximo Renewables 소프트웨어 기반의 중앙 집중식 지능형 플랫폼을 구현했습니다. 이 솔루션은 GPM, AlsoEnergy, Inaccess를 포함한 주요 SCADA 공급업체와 7개 추적기 OEM(원래 장비 제조업체)의 데이터를 통합하여 포트폴리오 전반에 걸쳐 실시간에 가까운 가시성을 제공합니다. 이를 통해 상위 레벨 모니터링 시스템의 데이터 무결성을 손상시키지 않고도 TSO 요구 사항과 EPC 공급업체의 선호도에 따라 각 프로젝트의 SCADA 선택에 유연성을 제공할 수 있습니다.

팀은 SCADA 시스템을 직접 통합하는 대신 SCADA 공급자 API를 통해 작업했지만, 이로 인해 쿼리 빈도 제한, 동시 호출 제한 및 시간 초과 시나리오와 같은 새로운 문제가 발생했습니다. 이러한 제약에도 불구하고 통합은 충분한 데이터 가용성과 품질을 촉진하기 위해 신중하게 최적화되었습니다. IBM 솔루션의 유연성 덕분에 칠레의 NControl과 같은 로컬 시스템과 원활한 통합이 가능하여 완전한 운영 범위를 보장할 수 있었습니다.

이러한 혁신의 핵심은 AI와 머신 러닝 모델을 결합하여 성능 저하를 감지하고 숨겨진 비효율성을 드러내며 ROI에 직접적인 영향을 미치는 데이터 기반 의사 결정을 지원하는 IBM의 고급 분석 기능입니다. Matrix Renewables는 에너지 손실을 파악하고 복구함으로써 자산 성능 최적화에 있어 전략적 우위를 확보했습니다.

IBM의 고객 중심 접근 방식은 Matrix Renewables의 성공에 매우 중요했습니다. Matrix Renewables는 전담 고객 성공 관리자(CSM)와 IBM 글로벌 지원 팀 및 해당 팀의 강력한 툴셋을 통해 사전 예방적 지침, 조기 SCADA 오류 해결, 원활한 구현 여정을 제공받았습니다. Matrix Renewables는 개별 사이트 모니터링 절차에서 데이터 기반의 중앙 집중식 자산 성능 최적화 방식으로 전환할 수 있었습니다. 이를 통해 Matrix는 중앙 집중식 간소화된 제어, 향상된 사내 보고 및 투명성, 그리고 무엇보다도 확장가능한 중앙 집중식 성능 모니터링 플랫폼을 구축하여 확장가능한 성장을 실현할 수 있게 되었습니다.