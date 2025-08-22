한 글로벌 재생 에너지 플랫폼이 IBM과 협력하여 운영 효율성을 최적화하고 데이터 투명성을 강화하며 확장가능한 솔루션을 사용하여 미래 성장 가속화 및 혁신을 위한 기반을 마련했습니다.
선도적인 재생 에너지 회사인 Matrix Renewables는 국제적으로 지속 가능한 에너지 솔루션을 개발하려는 탁월한 노력으로 강력한 명성을 쌓아왔습니다. 이 회사는 다양하고 국제적인 태양광 자산 포트폴리오를 통해 청정 에너지 생산을 극대화하고 운영 효율성을 최적화하는 동시에 빠르게 성장하는 것을 목표로 합니다.
Matrix Renewables는 IBM과 파트너십을 맺기 전에 여러 SCADA(Supervisory Control and 데이터 획득) 시스템을 사용하는 분산형 모니터링으로 인해 빠르게 획득 및/또는 건설된 자산을 온보딩하고 모니터링해야 하는 운영상의 문제에 직면했습니다. 이러한 단편화된 프로세스로 인해 시간이 많이 소요되는 프로세스, 문제 해결 지연, 숨겨진 SCADA 구성 문제, 비효율적인 대규모 모니터링이 발생했습니다. 그 결과, 한계 운영 비용이 최적화되지 않았으며 회사의 확장 및 장기 성장 목표 달성 능력이 제한되었습니다.
분산된 모니터링을 극복하고 성장과 운영을 동시에 간소화하기 위해 Matrix Renewables는 IBM과 협력하여 IBM Maximo Renewables 소프트웨어 기반의 중앙 집중식 지능형 플랫폼을 구현했습니다. 이 솔루션은 GPM, AlsoEnergy, Inaccess를 포함한 주요 SCADA 공급업체와 7개 추적기 OEM(원래 장비 제조업체)의 데이터를 통합하여 포트폴리오 전반에 걸쳐 실시간에 가까운 가시성을 제공합니다. 이를 통해 상위 레벨 모니터링 시스템의 데이터 무결성을 손상시키지 않고도 TSO 요구 사항과 EPC 공급업체의 선호도에 따라 각 프로젝트의 SCADA 선택에 유연성을 제공할 수 있습니다.
팀은 SCADA 시스템을 직접 통합하는 대신 SCADA 공급자 API를 통해 작업했지만, 이로 인해 쿼리 빈도 제한, 동시 호출 제한 및 시간 초과 시나리오와 같은 새로운 문제가 발생했습니다. 이러한 제약에도 불구하고 통합은 충분한 데이터 가용성과 품질을 촉진하기 위해 신중하게 최적화되었습니다. IBM 솔루션의 유연성 덕분에 칠레의 NControl과 같은 로컬 시스템과 원활한 통합이 가능하여 완전한 운영 범위를 보장할 수 있었습니다.
이러한 혁신의 핵심은 AI와 머신 러닝 모델을 결합하여 성능 저하를 감지하고 숨겨진 비효율성을 드러내며 ROI에 직접적인 영향을 미치는 데이터 기반 의사 결정을 지원하는 IBM의 고급 분석 기능입니다. Matrix Renewables는 에너지 손실을 파악하고 복구함으로써 자산 성능 최적화에 있어 전략적 우위를 확보했습니다.
IBM의 고객 중심 접근 방식은 Matrix Renewables의 성공에 매우 중요했습니다. Matrix Renewables는 전담 고객 성공 관리자(CSM)와 IBM 글로벌 지원 팀 및 해당 팀의 강력한 툴셋을 통해 사전 예방적 지침, 조기 SCADA 오류 해결, 원활한 구현 여정을 제공받았습니다. Matrix Renewables는 개별 사이트 모니터링 절차에서 데이터 기반의 중앙 집중식 자산 성능 최적화 방식으로 전환할 수 있었습니다. 이를 통해 Matrix는 중앙 집중식 간소화된 제어, 향상된 사내 보고 및 투명성, 그리고 무엇보다도 확장가능한 중앙 집중식 성능 모니터링 플랫폼을 구축하여 확장가능한 성장을 실현할 수 있게 되었습니다.
IBM Maximo Renewables의 통합으로 보고 시간 75% 단축, 가동 중단 시간 10% 감소, 연간 생산 효율성 향상 등 상당한 개선이 이루어졌습니다. 이러한 발전은 IBM Maximo Renewables 기반 데이터 웨어하우스에 연결된 사내 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구를 사용하여 보고서 생성을 자동화해 주요 운영 및 재무 KPI 전반에 걸쳐 투명성을 높임으로써 가능했습니다.
Matrix Renewables의 중남미 및 유럽 자산 관리 책임자인 Víctor Martínez는 "IBM Maximo Renewables는 데이터 기반 의사 결정 역량을 강화하여 조직 전체에 대한 가시성을 높이고, 운영을 더 빠르게 확장하고 최적화할 수 있도록 지원했습니다."라고 말합니다.
분산형 수동 자산 모니터링에서 통합 플랫폼으로의 전환으로 프로세스가 간소화되어 Matrix Renewables가 여러 수준에 걸쳐 실시간으로 보고서와 대시보드를 생성할 수 있게 되었습니다. Alert Notification 및 제어된 도구 액세스는 운영 및 유지 관리(O&M) 및 계약자와의 협업도 개선했습니다. 또한 이제 운영 온보딩 중 자산의 디지털 표현이 검증되어 처음부터 SCADA 정확성이 보장되고 향후 성능 문제가 최소화됩니다.
향후 운영을 위한 확장성과 탄력성을 촉진하기 위해 Matrix Renewables는 재생 에너지 포트폴리오를 국제적으로 확장하면서 이 기술을 계속 활용할 계획입니다. IBM과의 파트너십은 재생 에너지 부문에서 혁신을 주도하고 지속가능성을 촉진하는 디지털 혁신의 초석으로 남아 있습니다.
Matrix Renewables는 글로벌 대체 자산 운용사인 TPG와 280억 달러 규모의 임팩트 투자 플랫폼이 만들고 지원하는 재생 에너지 플랫폼입니다. Matrix Renewables의 현재 포트폴리오는 유럽, 미국 및 라틴 아메리카에서 15.5GW의 태양광, 스토리지 및 친환경 수소 프로젝트로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 www.matrixrenewables.com 를 참조하십시오.
