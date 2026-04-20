모두를 위한 스마트하고 신뢰할 수 있는 플랫폼: 도시 전반의 신뢰성을 위한 마드리드 통합 플랫폼

마드리드 시의회는 유럽에서 가장 크고 복잡한 도시 서비스 에코시스템 중 하나를 운영하며, 가로등과 녹지 공간부터 공공 공간, 폐기물 수거, 환경 모니터링, 교통 관련 인프라에 이르기까지 광범위하고 지리적으로 분산된 핵심 도시 인프라 전반에서 수백만 개의 자산, 수십만 건의 점검, 연간 100만 건 이상의 시민 요청을 관리합니다. 시간이 지나면서 이러한 서비스를 지원하는 시스템은 사일로 형태로 발전했으며, 재고, 유지보수, 점검, 청구 및 시민 알림이 서로 연결되지 않은 여러 애플리케이션에 분산되었습니다. 이러한 분산은 가시성을 제한하고 대응 속도를 늦추며, 공급자와 부서 전반에 걸쳐 일관되게 성과를 측정하기 어렵게 만들었습니다.

운영 요구가 증가하고, 다양한 장애 상황이 회복 탄력성의 격차를 드러내는 가운데서도, 도시는 제한된 예산과 리소스 속에서 다양한 서비스 모델과 더욱 엄격해진 서비스 수준 계약(SLA) 하에 25개 이상의 서비스 공급자를 조율해야 했습니다. 마드리드는 활동 기반 비용 지불에서 성과 기반 지불로 전환하면서, 기존 툴로는 지원할 수 없었던 일관된 품질 지표와 통합된 관리 체계가 필요해졌습니다. 마드리드 시의 IT 총괄 디렉터 Juan Corro는 “마드리드는 더 적은 리소스로 더 큰 가치를 제공해야 했습니다.”라고 말했습니다. 시 지도자들은 점진적인 개선만으로는 더 이상 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다. 데이터 통합, 대규모 품질 관리, 그리고 모든 지출이 시민에게 실질적이고 투명한 가치를 제공하도록 보장할 수 있는 단일 운영 기반이 필요했습니다.