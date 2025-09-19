Lenovo Group의 계열사인 LPS는 아시아 태평양 지역의 금융, 통신, 소매, 공공 부문 전반에 걸쳐 IT 서비스를 제공합니다. 기업들이 디지털 혁신을 수용하면서 데이터량이 급증하고 원격 근무 트래픽은 높은 수준에서 안정화되었으며, 보안 및 규제 요구 사항은 더욱 엄격해졌습니다. 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해, LPS는 기존 인프라를 업그레이드해야 한다는 것을 인식했습니다. 기존 모니터링 툴은 온프레미스 서버, 컨테이너화된 애플리케이션, 클라우드 플랫폼의 시점별 스냅샷을 제공했지만, 연중무휴 24시간 서비스 수준 약속하에 사전 대응형 사고 관리를 위한 통합된 뷰는 부족했습니다.

동시에 AI 기반 분석, 빅데이터 처리, 몰입형 VR 및 AR 소매 파일럿 프로젝트는 컴퓨팅 및 스토리지 수요의 급격한 증가를 이끌었습니다. 중앙 집중화된 인사이트가 없었던 LPS 팀은 개별적으로 성능 지표를 검증해야 했고, 이는 대응 지연, 비효율적 자원 활용, 계획 수립의 비효율성으로 이어졌습니다. 고객의 성장 목표를 지원하기 위해, LPS는 종합적인 가시성을 제공하고, 일상 운영을 자동화하며, 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 용량 계획을 조정할 수 있는 고성능·보안·확장 가능한 아키텍처가 필요했습니다.