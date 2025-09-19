LPS는 IBM® Instana를 통해 IT 운영 전반의 가시성과 성능을 강화합니다
Lenovo Group의 계열사인 LPS는 아시아 태평양 지역의 금융, 통신, 소매, 공공 부문 전반에 걸쳐 IT 서비스를 제공합니다. 기업들이 디지털 혁신을 수용하면서 데이터량이 급증하고 원격 근무 트래픽은 높은 수준에서 안정화되었으며, 보안 및 규제 요구 사항은 더욱 엄격해졌습니다. 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해, LPS는 기존 인프라를 업그레이드해야 한다는 것을 인식했습니다. 기존 모니터링 툴은 온프레미스 서버, 컨테이너화된 애플리케이션, 클라우드 플랫폼의 시점별 스냅샷을 제공했지만, 연중무휴 24시간 서비스 수준 약속하에 사전 대응형 사고 관리를 위한 통합된 뷰는 부족했습니다.
동시에 AI 기반 분석, 빅데이터 처리, 몰입형 VR 및 AR 소매 파일럿 프로젝트는 컴퓨팅 및 스토리지 수요의 급격한 증가를 이끌었습니다. 중앙 집중화된 인사이트가 없었던 LPS 팀은 개별적으로 성능 지표를 검증해야 했고, 이는 대응 지연, 비효율적 자원 활용, 계획 수립의 비효율성으로 이어졌습니다. 고객의 성장 목표를 지원하기 위해, LPS는 종합적인 가시성을 제공하고, 일상 운영을 자동화하며, 변화하는 비즈니스 요구에 맞춰 용량 계획을 조정할 수 있는 고성능·보안·확장 가능한 아키텍처가 필요했습니다.
역동적이고 데이터 집약적인 산업에서 활동하는 엔터프라이즈 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해, LPS는 IBM과 협력해 IT 기반을 현대화했습니다. 목표는 증가하는 데이터량, AI 기반 워크로드, 높아지는 고객 기대를 지원할 수 있는 안전하고 지능적이며 확장 가능한 인프라를 구축하는 것이었습니다. 양사는 네 가지 전략적 축을 기반으로 변화를 이끌었습니다.
통합 관측 가능성과 지능형 자동화를 통해 LPS는 IT 효율성과 민첩성을 크게 개선했습니다. 팀은 이제 성능 문제를 더 빠르게 해결하고, 평균 문제 해결 시간(MTTR)을 줄이며, 예기치 않은 다운타임을 최소화할 수 있어 엔터프라이즈 고객을 위한 서비스 수준 성과가 향상되었습니다.
IBM Instana의 실시간 모니터링과 IBM LinuxONE의 처리 성능 및 에너지 효율을 결합하여 LPS는 인프라 복잡성을 줄이고 하이브리드 환경 전반에서 리소스 사용을 최적화했습니다. 이 과정은 고객이 속도, 보안, 확장성을 저해하지 않으면서 과잉 프로비저닝을 방지하고 비용을 통제할 수 있도록 돕습니다.
그 결과, LPS는 안전한 모바일 뱅킹 플랫폼 제공부터 몰입형 리테일 기술 및 스마트 시티 솔루션 배포에 이르기까지 업계를 아우르는 디지털 혁신을 지원할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다. 확장성과 적응력을 갖춘 LPS는 고객이 탄탄하고 미래 지향적인 기업을 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다.
Lenovo PCCW Solutions(LPS)(ibm.com 외부 링크)는 아시아 태평양 지역의 선도적인 IT 및 기술 솔루션 제공업체입니다. LPS는 정부 및 기업과 협력해 디지털 전환 우수성을 달성하고, 시장 선도 솔루션과 업계 모범 사례를 통해 비즈니스 성장을 이끌고 있습니다. Lenovo Group의 일원으로서, LPS는 Lenovo의 글로벌 네트워크와 기술 역량을 활용해 새로운 시너지를 창출했으며 AI, 데이터, 클라우드, 사이버 보안에 주력하고 있습니다. 4,000명이 넘는 도메인 전문가와 강력한 에코시스템 파트너 네트워크를 보유한 LPS는 첨단 AI 기반 솔루션과 데이터 모범 사례를 제공하여 조직이 디지털 여정에서 성공할 수 있도록 지원합니다.
AI 기반 자동화된 관측 가능성을 통해 클라우드 네이티브 애플리케이션 성능을 극대화하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Instana, Instana 및 Turbonomic은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.