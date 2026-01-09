Ajuntament de L’Hospitalet에서 수년 동안 IBM 기술을 성공적으로 사용해 왔기 때문에 IBM FlashSystem 5200 어레이는 당연한 선택이었습니다. IBM FlashCore 모듈로 구동되는 이 어레이는 IT 팀이 비용 효율적이면서 더 나은 성능을 발휘할 수 있도록 지원했습니다.

“IBM FlashSystem 5200은 짧은 지연 시간과 안정성을 제공할 뿐만 아니라 기존 인프라와의 간편한 통합을 제공했습니다.”라고 Ajuntament de L’Hospitalet의 최고 기술 책임자인 Marti Duedra는 말합니다.

IT 팀은 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너인 Logicalis Spain과 협력하여, 메인프레임과 오픈 시스템 환경 전반에 걸쳐 솔루션을 통합했습니다. 또한 IBM Storage Networking SAN64B-7 스위치를 배포하여 네트워킹 환경을 업그레이드했습니다.

"Logicalis Spain의 기술 전문성은 타의 추종을 불허합니다."라고 Duedra는 말합니다. "IBM HyperSwap 기술을 구현한 덕분에 VMware 환경을 스트레치 클러스터 구성으로 쉽게 변경할 수 있었습니다."