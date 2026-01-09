Ajuntament de L’Hospitalet, Logicalis Spain 및 IBM과 협력하여 스토리지 인프라 업그레이드
Ajuntament de L’Hospitalet은 스페인 카탈루냐주에 있는 L’Hospitalet de Llobregat 지방 자치 단체의 시의회입니다. 이 자치 단체는 약 30만 명의 주민들에게 교육 및 의료 서비스를 비롯하여 사회 복지 및 문화 행사에 참여할 기회를 제공합니다. 이러한 서비스는 의회 직원을 위한 내부 디지털 인프라와 주민들에게 연중무휴 안전한 서비스 액세스를 제공하는 외부 포털을 통해 기술적으로 구동됩니다.
Ajuntament de L’Hospitalet에서 사용하는 기존 스토리지 솔루션의 수명이 다해감에 따라 의회는 성능 문제를 경험했으며 데이터 가용성의 일관성을 유지하기가 점점 더 어려워짐을 알게 되었습니다. 미션 크리티컬 서비스의 중단을 방지하고 미래 혁신을 지원하기 위해, 위회는 전환이 이루어지는 동안 주민들에게 불편과 가동 중단 시간이 최소한으로 발생하도록 하며 핵심 스토리지 인프라를 현대화하고자 했습니다.
Ajuntament de L’Hospitalet에서 수년 동안 IBM 기술을 성공적으로 사용해 왔기 때문에 IBM FlashSystem 5200 어레이는 당연한 선택이었습니다. IBM FlashCore 모듈로 구동되는 이 어레이는 IT 팀이 비용 효율적이면서 더 나은 성능을 발휘할 수 있도록 지원했습니다.
“IBM FlashSystem 5200은 짧은 지연 시간과 안정성을 제공할 뿐만 아니라 기존 인프라와의 간편한 통합을 제공했습니다.”라고 Ajuntament de L’Hospitalet의 최고 기술 책임자인 Marti Duedra는 말합니다.
IT 팀은 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너인 Logicalis Spain과 협력하여, 메인프레임과 오픈 시스템 환경 전반에 걸쳐 솔루션을 통합했습니다. 또한 IBM Storage Networking SAN64B-7 스위치를 배포하여 네트워킹 환경을 업그레이드했습니다.
"Logicalis Spain의 기술 전문성은 타의 추종을 불허합니다."라고 Duedra는 말합니다. "IBM HyperSwap 기술을 구현한 덕분에 VMware 환경을 스트레치 클러스터 구성으로 쉽게 변경할 수 있었습니다."
IBM Storage 솔루션은 Ajuntament de L'Hospitalet이 애플리케이션 서버, 데이터베이스 및 도메인 컨트롤러를 실행하는 150개 이상의 가상 머신(VM)의 성능을 개선하면서 예기치 않은 다운타임을 최소화할 수 있도록 지원했습니다. 이 솔루션은 부하가 많은 상황에서도 마이크로초 수준의 응답을 제공하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 하드웨어 매개 데이터 압축 및 1랙 유닛(1U) 어레이의 소형화 또한 데이터 센터 설치 공간을 줄이고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되었습니다.
새로운 액티브-액티브 아키텍처는 자동 장애 조치를 지원하여 0초의 복구 시간 목표(RTO)와 복구 지점 목표(RPO)를 제공합니다.
내장된 FIPS 140-2 인증 암호화, 변경 불가능한 백업 및 고급 이상 징후 탐지 기능을 갖춘 IBM FlashSystem 5200은 데이터 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다. Ajuntament de L'Hospitalet은 이제 수천 명의 주민에게 중단 없는 서비스를 제공하고 디지털 서비스를 확장할 준비가 되어 있습니다.
Ajuntament de L’Hospitalet는 로스피탈레트 데 요브레가트 지방 자치 단체의 시의회입니다. 스페인 카탈루냐 지역에 포함된 이 지자체에는 약 30만 명의 주민이 거주하고 있습니다. 시의회는 주민들이 양질의 교육, 의료, 교통, 사회 이니셔티브, 문화 행사를 이용할 수 있도록 보장합니다.
30년 이상의 경험을 가진 선도적인 기술 통합업체인 Logicalis Spain은 유연하고 확장가능한 맞춤형 기술 솔루션을 통해 조직의 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. Logicalis Spain은 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너로서 데이터 분석, 사이버 보안 및 규정 준수, 클라우드, 인공 지능 등의 주요 영역에서 서비스를 제공합니다.
비용 효율적이고 확장 가능한 고밀도 데이터 스토리지 인프라를 위해 IBM FlashSystem 5200 스토리지 어레이를 배포하세요.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, HyperSwap, IBM FlashCore, IBM FlashSystem은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
VMware는 미국 및/또는 기타 관할 지역에서 VMware, Inc. 또는 그 자회사의 등록 상표 또는 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.