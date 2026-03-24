CCG는 IBM과 협력하여 복잡한 보험 약관을 읽고 요약하며 해석하는 지능형 약관 해석 플랫폼 LEXXARI를 구축했습니다.

LEXXARI는 단 14주 만에 공동 개발되었습니다. 각자의 전문 역량을 결합함으로써 IBM과 CCG는 보험사, 에이전트 및 보험 계약자가 보험 데이터와 상호작용하는 방식을 반영한 워크플로를 설계할 수 있었습니다.

IBM watsonx는 실제 보험 약관 데이터를 기반으로 학습되었으며 IBM watsonx Orchestrate의 AI 에이전트가 플랫폼에 통합되어 사용자에게 실행 가능한 단계별 안내를 제공합니다.

그 결과 수시간의 수작업 검토를 즉각적인 인사이트로 전환하는 매끄러운 AI 기반 플랫폼이 구현되었습니다.