CCG Software Solutions의 LEXXARI는 IBM 기술을 활용하여 보험 약관 해석을 간소화합니다.
보험은 복잡합니다. 재해가 발생하면 빠르고 정확한 의사결정이 매우 중요하며 복잡성은 그에 따른 결과를 초래합니다. 복잡한 보험 약관을 해석하는 일은 보험 계약자와 보험 전문가 모두에게 큰 부담이 될 수 있습니다. 불확실성은 모두를 위험에 노출시킵니다. 보험 손해 사정인은 확신 있고 일관된 결정을 내리기 어렵고 상담원은 기본적인 질문에 답하기 위해 긴 약관을 반복해서 읽느라 많은 시간을 낭비하며 고객은 점점 더 불만을 가지게 됩니다.
관리형 수리 프로그램 제공업체이자 IBM 비즈니스 파트너인 Claims Connection Group(CCG)은 청구 프로세스에 명확성을 되찾고자 했습니다.
CCG는 IBM과 협력하여 복잡한 보험 약관을 읽고 요약하며 해석하는 지능형 약관 해석 플랫폼 LEXXARI를 구축했습니다.
LEXXARI는 단 14주 만에 공동 개발되었습니다. 각자의 전문 역량을 결합함으로써 IBM과 CCG는 보험사, 에이전트 및 보험 계약자가 보험 데이터와 상호작용하는 방식을 반영한 워크플로를 설계할 수 있었습니다.
IBM watsonx는 실제 보험 약관 데이터를 기반으로 학습되었으며 IBM watsonx Orchestrate의 AI 에이전트가 플랫폼에 통합되어 사용자에게 실행 가능한 단계별 안내를 제공합니다.
그 결과 수시간의 수작업 검토를 즉각적인 인사이트로 전환하는 매끄러운 AI 기반 플랫폼이 구현되었습니다.
LEXXARI는 약관 검토 속도를 70% 향상시켜 수시간이 걸리던 수작업 검토를 몇 분으로 단축합니다. 보험 계약자와 보험 전문가 모두 일관되고 정확한 정보를 제공받게 되어 청구 과정에서의 소통과 신뢰도가 향상되었습니다. 보장 범위에 대한 명확한 이해를 통해 지급되지 않는 청구가 40% 감소하고 폭풍 이후 문의 전화가 60% 줄어들었습니다.
향후 CCG는 자동차, 법률, 정부 및 교육 등 다양한 산업으로 LEXXARI를 확장하여 복잡한 문서가 중요한 의사결정에 영향을 미치는 모든 영역에 명확성을 제공할 계획입니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 2월.
IBM, IBM 로고 및 IBM watsonx Orchestrate는 전 세계 여러 국가에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.