인도의 디지털 우선 은행을 위한 데이터 보안.

유니버설 은행으로 자리매김한 인도 최초의 소액 금융 기관 중 하나인 이 은행은 수백만 명의 소외된 고객에게 포용적이고 책임감 있는 은행 업무를 제공한다는 사명을 가지고 출범했습니다. 디지털 뱅킹 서비스가 빠르게 확장됨에 따라 데이터베이스 전반의 고객 데이터 및 거래 기록의 양이 크게 증가했습니다.

인도준비은행(RBI)의 엄격한 규제 감독으로 인해 민감한 고객 정보를 보호하고 감사에 대비해 데이터 제어를 보장하는 것이 중요해졌습니다. 그러나 보안 모니터링이 여러 데이터베이스와 시스템에 걸쳐 파편화되어 있어, 은행의 보안팀이 사용자 활동을 일관되게 추적하고, 권한 있는 액세스를 모니터링하고, 잠재적인 인시던트에 신속하게 대응하는 데 어려움을 겪었습니다.

데이터베이스 활동에 대한 중앙 집중화된 가시성이 없으면 조직은 규정 준수 격차, 인시던트 대응 속도 저하, 내부자 위협 또는 무단 데이터 액세스에 대한 노출 증가 위험을 감수해야 했습니다.