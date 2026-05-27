인도의 디지털 우선 은행을 위한 데이터 보안.

IBM® Guardium은 빠르게 성장하고 있는 인도 은행이 75개 이상의 데이터베이스를 모니터링하고 규제 준수를 강화할 수 있도록 지원합니다.
유니버설 은행으로 자리매김한 인도 최초의 소액 금융 기관 중 하나인 이 은행은 수백만 명의 소외된 고객에게 포용적이고 책임감 있는 은행 업무를 제공한다는 사명을 가지고 출범했습니다. 디지털 뱅킹 서비스가 빠르게 확장됨에 따라 데이터베이스 전반의 고객 데이터 및 거래 기록의 양이 크게 증가했습니다.
인도준비은행(RBI)의 엄격한 규제 감독으로 인해 민감한 고객 정보를 보호하고 감사에 대비해 데이터 제어를 보장하는 것이 중요해졌습니다. 그러나 보안 모니터링이 여러 데이터베이스와 시스템에 걸쳐 파편화되어 있어, 은행의 보안팀이 사용자 활동을 일관되게 추적하고, 권한 있는 액세스를 모니터링하고, 잠재적인 인시던트에 신속하게 대응하는 데 어려움을 겪었습니다.
데이터베이스 활동에 대한 중앙 집중화된 가시성이 없으면 조직은 규정 준수 격차, 인시던트 대응 속도 저하, 내부자 위협 또는 무단 데이터 액세스에 대한 노출 증가 위험을 감수해야 했습니다.
데이터베이스 보안 태세를 강화하기 위해 이 은행은 IBM과 협력하여 성장하는 데이터베이스 환경 전반에 IBM Guardium Data Protection을 구축했습니다.
Guardium 에이전트는 온프레미스 및 클라우드 환경에 걸쳐 75개 이상의 프로덕션 데이터베이스에 구현되었습니다. 이 플랫폼은 데이터베이스 활동에 대해 실시간 중앙 집중식 모니터링을 제공하여 은행의 데이터 에코시스템 전반에서 모든 SQL 쿼리, 사용자 작업, 액세스 이벤트를 캡처합니다.
이 은행의 보안팀은 Guardium을 통해 권한 있는 사용자를 모니터링하고, 정책 기반 경고를 적용하고, 의심스러운 활동을 신속하게 조사할 수 있습니다. 또한, 이 플랫폼은 직무 분리 제어와 감사 준비 로그를 포함하여 RBI 요구 사항에 부합하는 자동화된 규정 준수 보고를 지원합니다.
Guardium은 모니터링을 단일 콘솔로 통합함으로써 파편화된 보안 프로세스를 지속적인 가시성과 간소화된 인시던트 분류로 대체했습니다. 이를 통해 보안팀은 수동 로그 분석을 줄이면서 중요한 상황에 더 빠르게 대응할 수 있게 되었습니다.
IBM Guardium을 도입하면서 이 은행은 데이터 보안 및 규정 준수 태세를 크게 강화했습니다. Guardium 에이전트는 이제 온프레미스 및 클라우드 환경에 걸쳐 75개 이상의 프로덕션 데이터베이스에 배포되어 전사적인 보호와 일관된 모니터링을 제공합니다.
이 은행은 필요에 따라 규제 기관에 대비하는 활동 로그를 생성하여 RBI 규정 준수 요건에 부합하고 감사 준비 상태를 개선할 수 있습니다. 실시간 모니터링 및 경고를 통해 의심스러운 활동을 더 빠르게 감지하고 억제하여 잠재적인 데이터 침해의 위험을 줄일 수 있습니다.
데이터베이스 모니터링을 단일 플랫폼으로 중앙 집중화함으로써 수동 로그 집계와 포렌식 분석에 소요되는 시간을 줄였습니다. 이러한 운영 효율성을 통해 보안팀은 지속적인 가시성과 제어를 유지하면서 더 가치 있는 이니셔티브에 집중할 수 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 5월.
IBM, IBM 로고 및 IBM Guardium Data Protection은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.