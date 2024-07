Bank of Ayudhya Public Company Ltd(Krungsri)

Krungsri는 디지털 혁신 비전을 지원하기 위해 클라우드를 활용하여 기술 인프라를 혁신하고 있습니다.

비즈니스 과제 Krungsri는 국내에서 가장 혁신적인 금융 기관 중 하나가 되겠다는 목표를 달성하기 위해 인프라를 혁신하고자 합니다.

혁신적 변화 Krungsri의 기술 인프라를 혁신하기 위해 IBM은 Krungsri가 안전하고 복원력있는 클라우드 지원 인프라를 구축하고, 하이브리드 클라우드 환경으로 마이그레이션하고, 관리할 수 있도록 지원함으로써 클라우드로의 여정을 가속화합니다:

결과 애플리케이션 개발 가속화 클라우드에서 실행되는 애플리케이션에 대한 보안 태세 확장 중앙에서 비용, 자산 및 활용도 최적화

비즈니스 도전 스토리 기술 혁신을 주도하는 IT 파트너 자산, 대출, 예금 규모 면에서 태국 최대 규모를 자랑하는 범용 은행 중 하나인 Krungsri는 디지털 뱅킹 리더가 되기 위한 전략 계획을 발표하면서 태국에서 가장 혁신적인 금융 기관 중 하나가 되는 것을 목표로 삼고 있습니다. Krungsri는 모바일 뱅킹, 인공지능, 디지털 뱅킹을 지원하고 고객 서비스 및 운영을 간소화하기 위한 디지털화 및 자동화 계획을 지원하기 위해 클라우드 지원, 보안 및 복원력을 갖춘 기술 인프라를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.



고객은 은행에 직접 방문하지 않고도 개인화된 뱅킹 서비스를 받기를 기대합니다. Voranuch Dejakaisaya Chief Information and Operations Officer Bank of Ayudhya Public Company Ltd

혁신 스토리 혁신을 주도하는 클라우드 기반 기술 혁신 Krungsri의 장기 IT 파트너인 IBM은 Krungsri의 미래 성장 로드맵을 지원하고 디지털 뱅킹에 집중된 다양한 솔루션과 서비스를 제공해 왔습니다. IBM과 Krungsri는 2012년에 IaaS(Infrastructure as a Service)에 집중하기 위해 첫 협력을 시작했습니다. 2017년에는 은행의 계약 관리 간소화를 목표로 하는 블록체인 파일럿을 성공적으로 완료했습니다.

Krungsri는 자회사 간에 매일 수많은 금융 계약서를 주고받는데, IBM Blockchain 파일럿은 계약 관리를 자동화하고 모든 당사자 간의 신뢰 수준을 높여 이러한 '특수관계자 거래'의 효율성을 개선합니다. 이 프로세스를 통해 보다 안전하고 투명하며 빠르고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

2018년 IBM과 Krungsri 간의 확장된 협력은 IBM 메인프레임 z14와 플래시, 서버, 네트워크 및 ATM을 포함한 스토리지 전반의 관리 서비스를 포괄합니다. 이번 파트너십은 Krungsri의 기술 플랫폼에 안정성과 클라우드 지원 인프라를 구축하여 디지털 혁신 비전을 지원할 수 있는 역량을 제공하기 위해 마련되었습니다.

Krungsri는 IBM과 협력하여 클라우드 지원 기술 인프라로 전환합니다. Krungsri는 AWS 퍼블릭 클라우드를 채택하기로 결정했으며 단일 클라우드 플랫폼에 국한되지 않고 개방적인 하이브리드 클라우드 관리 시스템과 마이그레이션을 지원할 파트너를 찾고 있습니다. IBM은 Krungsri가 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하고, 데브옵스 툴 체인을 구현 및 지원하여 애플리케이션 개발을 가속화하고, 운영 관리, 비용 및 자산 관리, 클라우드 보안 태세 강화 등 하이브리드 클라우드 관리와 관련된 AWS 관리 서비스를 제공할 수 있도록 돕습니다.



주요 전략 추진 과제 중 하나인 디지털 혁신을 지속적으로 추진하면서 파트너와의 기술 협력을 통해 AI, 클라우드, 블록체인과 같은 혁신적인 기술을 운영 및 서비스 플랫폼에 통합하여 비즈니스 플랫폼을 강화해 왔습니다. 이를 통해 Krungsri는 선도적인 디지털 은행으로 자리매김할 뿐만 아니라 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있습니다. Seiichiro Akita President and Chief Executive Officer Krungsri

결과 스토리 디지털 뱅킹을 강화하기 위한 안전한 클라우드 지원 인프라 구축 Krungsri는 IBM과의 오랜 파트너십을 통해 많은 이정표를 달성했으며, 이제 컴퓨팅의 다음 단계인 클라우드에 대한 파트너십을 확장하기 시작했습니다. 구현이 완료되면 Krungsri는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 엔터프라이즈 통합을 통한 자동화된 오케스트레이션 및 프로비저닝

비용, 자산 및 활용도를 중앙에서 관리할 수 있는 기능

현재 애플리케이션 보안 모델(경계 보안)을 클라우드에서 실행되는 애플리케이션으로 확장 가능

Born on the Cloud Tool Chains을 사용하여 애플리케이션 개발을 가속화할 수 있는 기능

우리는 디지털 뱅킹 서비스를 향상시킬 수 있는 안전한 클라우드 지원 인프라를 구축하고 있습니다. Pochara Vanaratseath Project Executive IBM