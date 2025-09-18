S/4HANA 도입으로 표준화 강화와 거버넌스 향상
Kobe Steel은 철강, 알루미늄, 단조, 용접, 기계, 엔지니어링, 건설 기계, 전력 등 다양한 사업 부문에서 각 부서별로 개별 최적화된 비즈니스 프로세스와 핵심 시스템을 운영해 왔습니다.
본사 회계 부문에는 SAP ERP를 도입했지만, 본사 회계 영역에서만 약 400건에 달하는 추가 개발이 이루어져 시스템이 복잡해졌습니다. 그 결과, 버전 업그레이드와 유지 보수에 문제가 발생해 현대화가 지연되었습니다. 또한 회계 처리가 여러 시스템에 분산되어 있었고, 여전히 종이 기반 양식이 사용되면서 운영은 부서별로 분절되고 비효율적이었습니다.
SAP ERP의 유지보수 기한이 다가오면서, 기존 노후화된 시스템으로는 비즈니스 변화에 신속하게 대응하거나 미래 확장에 대응하기 어려운 상황이 되었습니다. 이에 따라 전사적인 디지털 혁신(DX)을 가속화할 수 있는 새로운 공통 ERP 기반을 구축하는 것이 시급한 과제가 되었습니다.
Kobe Steel은 노후화되고 파편화된 핵심 시스템을 전면 개편하여 KOBELCO-SAP이라는 전사적 ERP 플랫폼을 구축했습니다. IBM은 기획부터 구축과 도입에 이르는 전 과정에서 지원을 제공했으며, 프로젝트 관리에서도 핵심적인 역할을 수행했습니다. 비즈니스 프로세스와 시스템 기능은 SAP의 최신 제품인 S/4HANA를 기반으로 완전히 재설계되었으며, F2S(Fit to Standard) 원칙에 따라 표준 기능을 적극 활용하여 비즈니스 혁신을 이끌었습니다.
당초 각 부문별로 SAP 도입 프로젝트를 개별적으로 진행할 계획이었으나, 구축 및 유지보수 비용 관점에서 엔지니어링, 전력, 본사 3개 사업부가 단일 SAP 환경을 공유하는 원인스턴스(one-instance) 구성으로 동시에 운영하는 방식으로 추진하기로 결정했습니다. IBM은 벤더 전반을 아우르는 프로그램 관리자로서 도입 정책, 관리 방법론, 마스터 설계/운영 시스템의 통합을 주도하여 사업부 간 합의를 이끌고 성공적인 운영에 기여했습니다.
인프라 측면에서는 AWS 위에 핵심 시스템을 구축하고 두 개 리전에 서버를 설치하여 보안과 재해 방지를 동시에 실현했습니다. 또한 서버 관리를 AWS에 아웃소싱함으로써 운영 부담과 IT 비용을 절감할 수 있었습니다.
이번 프로젝트는 Kobe Steel의 첫 전사적 ERP 표준화 프로젝트였으며, KOBELCO-SAP를 사용한 새로운 시스템의 본격 운영이 원활하게 진행되어 Kobe Steel이 직면한 핵심적인 구조적 비즈니스 문제를 성공적으로 해결했습니다.
구체적으로, SAP 표준 기능의 활용률은 기존 6%에서 82%로 크게 상승했습니다. 본사 회계 부문에서는 약 400건에 달하던 추가 개발 수가 100건으로 줄었습니다. 이러한 철저한 표준화를 통해 신규 개발 및 유지보수 비용이 대폭 절감되었고, 향후 버전 업그레이드와 확장에 대한 유연성도 높아졌습니다.
동시에, Kobe Steel은 양식의 디지털화와 온라인 결제 업무를 통해 종이 기반의 업무 관행에서 벗어나 유연한 근무 방식을 지원하게 되었습니다. 기존에 분리되어 있던 본사 시스템을 통합하여 부서별 협업 및 확인 업무가 불필요해졌고, 실시간 데이터 접근이 가능해져 대기 시간이 줄어들었습니다. 또한 워크플로 도입과 마스터 관리 재설계를 통해 거버넌스와 비즈니스 통제 역시 강화되었습니다.
이 이니셔티브에서 주목할만한 점은 사업부 시스템을 갖춘 Kobe Steel에서도 IT 기획 부서가 애플리케이션 영역에서 전사 공통 인프라를 유지 및 운영하는 데 중심적인 역할을 했다는 것입니다. IT 기획 부서는 회계 부서 및 각 사업부와 협력하며 변혁을 지원했습니다. 지금까지 Kobe Steel은 정보 인프라와 정보 보안 분야에서만 공통 인프라를 지원해 왔지만, 이번 프로젝트를 계기로 새로운 거버넌스 시스템을 확립하면서 Kobe Steel이 가장 중요한 성과 중 하나로 꼽을 만한 결과를 이끌어냈습니다.
또한 핵심 비즈니스 인프라가 구축되면서 향후 AI 활용과 고도화된 데이터 분석 등 차세대 DX 전략에도 원활히 대응할 수 있는 시스템이 마련되었습니다. IBM은 Kobe Steel의 DX 프로모션 파트너로서, 운영 및 유지 관리 지원을 지속하는 것은 물론 SAP 이외의 애플리케이션 영역에도 IBM 프로그램 관리 방법론을 적용하여 변혁을 계속 지원할 예정입니다.
Kobe Steel, Ltd는 1905년에 설립된 일본의 종합 제조업체로, 철강과 알루미늄 등 소재 사업, 기계·엔지니어링·건설 기계 등 기계 사업, 그리고 전력 사업이라는 세 가지 축을 갖추고 있습니다. 이들 사업을 통해 일본과 해외의 여러 거점을 기반으로 글로벌 비즈니스를 전개하며 사회 문제 해결과 산업 발전에 기여하고 있습니다. 또한, Kobe Steel은 미래에 대해 이렇게 내다보고 있습니다. “현재와 미래를 살아가는 사람들이 안전하고, 안심할 수 있으며, 풍요로운 삶을 누리면서 각자의 희망과 꿈을 실현할 수 있는 세상을 그립니다.” 이는 지속 가능한 사회를 실현하기 위해 Kobe Steel이 적극적으로 추진하고 있는 핵심 기업 이념입니다.
