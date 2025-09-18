이번 프로젝트는 Kobe Steel의 첫 전사적 ERP 표준화 프로젝트였으며, KOBELCO-SAP를 사용한 새로운 시스템의 본격 운영이 원활하게 진행되어 Kobe Steel이 직면한 핵심적인 구조적 비즈니스 문제를 성공적으로 해결했습니다.

구체적으로, SAP 표준 기능의 활용률은 기존 6%에서 82%로 크게 상승했습니다. 본사 회계 부문에서는 약 400건에 달하던 추가 개발 수가 100건으로 줄었습니다. 이러한 철저한 표준화를 통해 신규 개발 및 유지보수 비용이 대폭 절감되었고, 향후 버전 업그레이드와 확장에 대한 유연성도 높아졌습니다.

동시에, Kobe Steel은 양식의 디지털화와 온라인 결제 업무를 통해 종이 기반의 업무 관행에서 벗어나 유연한 근무 방식을 지원하게 되었습니다. 기존에 분리되어 있던 본사 시스템을 통합하여 부서별 협업 및 확인 업무가 불필요해졌고, 실시간 데이터 접근이 가능해져 대기 시간이 줄어들었습니다. 또한 워크플로 도입과 마스터 관리 재설계를 통해 거버넌스와 비즈니스 통제 역시 강화되었습니다.

이 이니셔티브에서 주목할만한 점은 사업부 시스템을 갖춘 Kobe Steel에서도 IT 기획 부서가 애플리케이션 영역에서 전사 공통 인프라를 유지 및 운영하는 데 중심적인 역할을 했다는 것입니다. IT 기획 부서는 회계 부서 및 각 사업부와 협력하며 변혁을 지원했습니다. 지금까지 Kobe Steel은 정보 인프라와 정보 보안 분야에서만 공통 인프라를 지원해 왔지만, 이번 프로젝트를 계기로 새로운 거버넌스 시스템을 확립하면서 Kobe Steel이 가장 중요한 성과 중 하나로 꼽을 만한 결과를 이끌어냈습니다.

또한 핵심 비즈니스 인프라가 구축되면서 향후 AI 활용과 고도화된 데이터 분석 등 차세대 DX 전략에도 원활히 대응할 수 있는 시스템이 마련되었습니다. IBM은 Kobe Steel의 DX 프로모션 파트너로서, 운영 및 유지 관리 지원을 지속하는 것은 물론 SAP 이외의 애플리케이션 영역에도 IBM 프로그램 관리 방법론을 적용하여 변혁을 계속 지원할 예정입니다.