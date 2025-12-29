오픈 뱅킹의 미래 구축

KIB는 IBM과 협력하여 통합 환경을 현대화하여 디지털 성장과 혁신을 가속화합니다.

신용카드를 손에 들고 컴퓨터를 사용하는 사람
디지털 우선 시대의 레거시 장벽 극복하기

KIB는 기존 미들웨어로 인해 점점 더 많은 어려움에 직면했고, 이는 은행의 디지털 혁신 여정을 가로막았습니다. 구식 통합 솔루션은 복잡한 지점 간 연결을 생성하고 유연성이 부족했으며 수동 개입 및 맞춤 코딩으로 인해 유지 관리 비용이 높았습니다.

이러한 제한으로 인해 출시 기간이 느려지고 실시간 처리가 제한되며 확장성, 성능, 고객 경험에 영향을 미쳤습니다.
40% 출시 시간 단축

고객이 새로운 기능을 더 빠르게 이용할 수 있도록 하는 디지털 서비스용

 4배 트랜잭션 처리량 증가

대량의 고객 활동을 손쉽게 지원

 60% 지연 시간 감소

더 빠르고 원활한 디지털 상호 작용 제공
성공적인 IBM® webMethods Hybrid Integration 구현은 KIB의 디지털 혁신 여정에서 중요한 이정표를 의미합니다. 훌륭한 재능을 갖춘 IT 팀과 IBM의 탁월한 지원이 없었다면 이러한 규모와 속도로 이를 달성하는 것은 불가능했을 것입니다.
Mohamed Abdelmoneim Goma IT 부서 책임자 Kuwait International Bank
통합 혁신, 엔터프라이즈 확장

KIB는 IBM® Expert Labs와의 긴밀한 협업을 통해 IBM webMethods Hybrid Integration 솔루션을 기반으로 현대적인 엔드 투 엔드 통합 아키텍처를 구축하는 전략적 전환을 시작했습니다. 이러한 공동의 노력은 KIB의 디지털 성장 전략에 부합하는 확장 가능한 보안이 강화된 클라우드 네이티브 미들웨어 환경을 위한 기반을 마련했습니다.

IBM® Expert Labs는 300개의 재사용 가능한 API를 제공하고 핀테크, 비은행 금융 회사(NBFC) 및 타사 서비스 제공업체와의 원활한 협업을 가능하게 하는 오픈 뱅킹 프레임워크를 구축하여 엔터프라이즈급 통합 플랫폼을 설계하고 구현하는 데 도움을 주었습니다. 이 솔루션은 레거시 시스템을 컨테이너화된 배포, 중앙 집중식 모니터링 및 최적화된 리소스 관리로 대체하여 수작업과 통합 복잡성을 크게 줄였습니다.
미래를 대비한 통합 백본 구축

IBM Expert Labs가 주도한 통합은 KIB의 디지털 에코시스템 전반에 걸쳐 측정 가능한 영향을 제공하여 디지털 서비스의 시장 출시 시간을 40% 단축하고 고객을 위한 새로운 기능에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 했습니다. 또한 통합을 통해 트랜잭션 처리량이 4배 증가하여 대량의 고객 활동을 쉽게 처리할 수 있었습니다.

KIB 전반에서 내부 팀은 미들웨어를 독립적으로 관리하고 운영할 수 있는 권한을 부여받아 통합 환경의 지속가능성과 소유권을 보장했습니다. 또한 통합 플랫폼은 지연 시간을 60% 단축하여 더 빠르고 원활한 디지털 상호 작용을 제공하는 데 도움이 되었습니다.

이러한 변화를 통해 KIB는 디지털 제품 출시를 가속화하고 파트너 온보딩을 간소화하며 진화하는 규제 표준을 준수할 수 있게 되었습니다. 현대적이고 민첩한 통합 아키텍처를 갖춘 KIB는 이제 디지털 채널 전반에서 더 빠르게 혁신하고 효율적으로 확장하며 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
KIB 로고
쿠웨이트 국제 은행 소개

쿠웨이트 국제 은행(KIB)은 소매, 기업 및 투자 부문에 걸쳐 혁신적인 금융 솔루션을 제공하는 선도적인 금융 기관입니다. KIB는 디지털 혁신과 고객 중심 서비스에 전념하여 기술 및 규정 준수 관리를 통해 쿠웨이트의 금융 에코시스템을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.

솔루션 컴포넌트 IBM webMethods Hybrid Integration
