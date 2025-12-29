KIB는 IBM과 협력하여 통합 환경을 현대화하여 디지털 성장과 혁신을 가속화합니다.
KIB는 기존 미들웨어로 인해 점점 더 많은 어려움에 직면했고, 이는 은행의 디지털 혁신 여정을 가로막았습니다. 구식 통합 솔루션은 복잡한 지점 간 연결을 생성하고 유연성이 부족했으며 수동 개입 및 맞춤 코딩으로 인해 유지 관리 비용이 높았습니다.
이러한 제한으로 인해 출시 기간이 느려지고 실시간 처리가 제한되며 확장성, 성능, 고객 경험에 영향을 미쳤습니다.
고객이 새로운 기능을 더 빠르게 이용할 수 있도록 하는 디지털 서비스용
대량의 고객 활동을 손쉽게 지원
더 빠르고 원활한 디지털 상호 작용 제공
KIB는 IBM® Expert Labs와의 긴밀한 협업을 통해 IBM webMethods Hybrid Integration 솔루션을 기반으로 현대적인 엔드 투 엔드 통합 아키텍처를 구축하는 전략적 전환을 시작했습니다. 이러한 공동의 노력은 KIB의 디지털 성장 전략에 부합하는 확장 가능한 보안이 강화된 클라우드 네이티브 미들웨어 환경을 위한 기반을 마련했습니다.
IBM® Expert Labs는 300개의 재사용 가능한 API를 제공하고 핀테크, 비은행 금융 회사(NBFC) 및 타사 서비스 제공업체와의 원활한 협업을 가능하게 하는 오픈 뱅킹 프레임워크를 구축하여 엔터프라이즈급 통합 플랫폼을 설계하고 구현하는 데 도움을 주었습니다. 이 솔루션은 레거시 시스템을 컨테이너화된 배포, 중앙 집중식 모니터링 및 최적화된 리소스 관리로 대체하여 수작업과 통합 복잡성을 크게 줄였습니다.
IBM Expert Labs가 주도한 통합은 KIB의 디지털 에코시스템 전반에 걸쳐 측정 가능한 영향을 제공하여 디지털 서비스의 시장 출시 시간을 40% 단축하고 고객을 위한 새로운 기능에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 했습니다. 또한 통합을 통해 트랜잭션 처리량이 4배 증가하여 대량의 고객 활동을 쉽게 처리할 수 있었습니다.
KIB 전반에서 내부 팀은 미들웨어를 독립적으로 관리하고 운영할 수 있는 권한을 부여받아 통합 환경의 지속가능성과 소유권을 보장했습니다. 또한 통합 플랫폼은 지연 시간을 60% 단축하여 더 빠르고 원활한 디지털 상호 작용을 제공하는 데 도움이 되었습니다.
이러한 변화를 통해 KIB는 디지털 제품 출시를 가속화하고 파트너 온보딩을 간소화하며 진화하는 규제 표준을 준수할 수 있게 되었습니다. 현대적이고 민첩한 통합 아키텍처를 갖춘 KIB는 이제 디지털 채널 전반에서 더 빠르게 혁신하고 효율적으로 확장하며 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
쿠웨이트 국제 은행(KIB)은 소매, 기업 및 투자 부문에 걸쳐 혁신적인 금융 솔루션을 제공하는 선도적인 금융 기관입니다. KIB는 디지털 혁신과 고객 중심 서비스에 전념하여 기술 및 규정 준수 관리를 통해 쿠웨이트의 금융 에코시스템을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM 및 IBM 로고 및 webMethods는 IBM Corp.의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.