IBM Expert Labs가 주도한 통합은 KIB의 디지털 에코시스템 전반에 걸쳐 측정 가능한 영향을 제공하여 디지털 서비스의 시장 출시 시간을 40% 단축하고 고객을 위한 새로운 기능에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 했습니다. 또한 통합을 통해 트랜잭션 처리량이 4배 증가하여 대량의 고객 활동을 쉽게 처리할 수 있었습니다.

KIB 전반에서 내부 팀은 미들웨어를 독립적으로 관리하고 운영할 수 있는 권한을 부여받아 통합 환경의 지속가능성과 소유권을 보장했습니다. 또한 통합 플랫폼은 지연 시간을 60% 단축하여 더 빠르고 원활한 디지털 상호 작용을 제공하는 데 도움이 되었습니다.

이러한 변화를 통해 KIB는 디지털 제품 출시를 가속화하고 파트너 온보딩을 간소화하며 진화하는 규제 표준을 준수할 수 있게 되었습니다. 현대적이고 민첩한 통합 아키텍처를 갖춘 KIB는 이제 디지털 채널 전반에서 더 빠르게 혁신하고 효율적으로 확장하며 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.