신뢰와 확장성 구축: KAFD의 ID 관리 혁신

King Abdullah Financial District(KAFD)는 주민, 소매업체 및 기업에 원활한 디지털 경험을 제공하도록 설계된 스마트 지구로서 리야드의 미래를 만들어가고 있습니다. 모바일 앱과 커뮤니티 포털은 이 비전의 핵심으로, 자산 관리부터 이벤트 알림까지 다양한 서비스를 제공합니다.

디지털 서비스 수가 증가함에 따라 안전하고 통합된 액세스는 편의성뿐만 아니라 규정 준수와 신뢰 측면에서도 중요한 요소가 되었습니다. 그러나 KAFD의 자체 구축 싱글사인온(SSO) 솔루션은 최신 보안 표준과 확장되는 애플리케이션 에코시스템을 따라가지 못했습니다.

새로운 통합마다 맞춤 개발이 필요해 온보딩 속도가 느려지고 비용이 증가했습니다. 사용자는 여러 번의 리디렉션과 일관되지 않은 로그인 경험을 겪었으며, 중앙 집중식 정책 적용이 없어 규정 준수 위험도 증가했습니다. 보안을 강화하고 미래 성장을 지원하기 위해 KAFD는 업계 표준에 부합하는 최신 ID 관리 솔루션이 필요했습니다.