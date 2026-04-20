신뢰와 확장성 구축: KAFD의 ID 관리 혁신

KAFD는 기존 로그인 시스템을 안전하고 표준 기반의 ID 계층으로 대체하여 사용자 경험을 개선하고 미래 성장을 지원합니다.
King Abdullah Financial District(KAFD)는 주민, 소매업체 및 기업에 원활한 디지털 경험을 제공하도록 설계된 스마트 지구로서 리야드의 미래를 만들어가고 있습니다. 모바일 앱과 커뮤니티 포털은 이 비전의 핵심으로, 자산 관리부터 이벤트 알림까지 다양한 서비스를 제공합니다.
디지털 서비스 수가 증가함에 따라 안전하고 통합된 액세스는 편의성뿐만 아니라 규정 준수와 신뢰 측면에서도 중요한 요소가 되었습니다. 그러나 KAFD의 자체 구축 싱글사인온(SSO) 솔루션은 최신 보안 표준과 확장되는 애플리케이션 에코시스템을 따라가지 못했습니다.
새로운 통합마다 맞춤 개발이 필요해 온보딩 속도가 느려지고 비용이 증가했습니다. 사용자는 여러 번의 리디렉션과 일관되지 않은 로그인 경험을 겪었으며, 중앙 집중식 정책 적용이 없어 규정 준수 위험도 증가했습니다. 보안을 강화하고 미래 성장을 지원하기 위해 KAFD는 업계 표준에 부합하는 최신 ID 관리 솔루션이 필요했습니다.
확장되는 디지털 에코시스템 전반에서 원활한 경험을 제공하기 위해 KAFD는 Orange Business Services 및 IBM과 협력하여 ID 관리를 현대화했습니다. 팀은 IBM webMethods Hybrid Integration을 도입하여 CRM 시스템을 Microsoft Entra ID(구 Azure AD B2C)와 연결하고 중앙 집중식 표준 기반 ID 계층을 구축했습니다. 이 솔루션은 OAuth 2.0 및 OpenID Connect를 지원하여 맞춤 코딩 없이도 안전한 토큰 기반 인증과 세분화된 권한 관리를 가능하게 합니다.
webMethods를 통해 ID 워크플로를 오케스트레이션함으로써 KAFD는 신규 애플리케이션 온보딩을 가속화하고 자산 관리를 위한 위임 액세스를 도입했습니다. 이 하이브리드 아키텍처는 현재의 규정 준수를 보장하는 동시에 다중 인증, 비밀번호 없는 로그인, 소셜 로그인과 같은 향후 기능 확장을 위한 유연성을 제공하여 안전하고 확장 가능한 스마트 지구의 기반을 마련합니다.
현대화된 SSO는 보안과 사용자 경험 전반에서 측정 가능한 개선을 제공했습니다. 로그인 성공률은 90%에서 95%로 증가했고, 인증 오류는 30% 감소했으며, 플랫폼은 도입 이후 보안 사고를 단 한 건도 발생시키지 않았습니다. 이제 신규 애플리케이션 온보딩은 간소화되고 일관되게 이루어지며, 맞춤 개발이 제거되고 복잡성이 줄어들었습니다.
이미 세 개의 B2C 앱이 통합되었으며 추가 통합이 예정된 가운데, 이 솔루션은 완전히 연결된 스마트 지구라는 KAFD의 비전을 지원하는 안전하고 확장 가능한 ID 기반을 제공합니다. 주민, 방문객 및 기업은 편의성과 규정 준수를 동시에 제공하는 통합 로그인 경험의 혜택을 누릴 수 있습니다. webMethods Hybrid Integration을 통해 관리되는 통합 ID 계층을 기반으로 KAFD는 이제 AI 지원 액세스 인텔리전스와 미래 인증 혁신을 지원할 수 있는 현대적인 기반을 갖추게 되었습니다.
King Abdullah Financial District(KAFD)는 사우디아라비아 리야드에 위치한 대표적인 비즈니스 및 라이프스타일 허브입니다. 스마트 지구로 설계된 이곳은 최첨단 기술, 지속 가능한 인프라, 세계 수준의 서비스를 결합하여 금융 기관, 기업 및 주민을 완전히 연결된 도시 에코시스템에서 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 4월.
IBM, IBM 로고 및 webMethods Hybrid Integration은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.