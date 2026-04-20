통합 알림 허브를 통한 일관되고 신뢰할 수 있는 커뮤니케이션

King Abdullah Financial District(KAFD)는 이미 주민, 방문객 및 기업에 고급 서비스를 제공하는 선도적인 스마트 지구로 인정받고 있습니다. 그러나 에코시스템이 확장됨에 따라 여러 플랫폼에서 알림을 관리하는 일이 점점 더 복잡해졌습니다.

안전 알림, 상업적 프로모션, 서비스 업데이트는 각각 별도의 시스템에서 자체 로직으로 처리되었습니다. 이로 인해 중복 메시지, 일관되지 않은 브랜딩, 중앙 집중식 추적 부재 문제가 발생했습니다. 화재 경고나 결제 알림과 같은 중요한 알림의 지연은 운영 위험을 증가시켰습니다. 혁신적인 이미지를 유지하고 사용자 경험을 개선하기 위해 KAFD는 모든 채널의 커뮤니케이션을 통합 관리할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.