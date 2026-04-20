실시간 재무 통제를 향한 여정

분산된 은행 연결을 재무 거버넌스와 운영 효율성을 위한 간소화되고 확장 가능한 플랫폼으로 전환
리야드의 대표적인 스마트 도시인 King Abdullah Financial District(KAFD)는 금융 혁신과 글로벌 비즈니스의 중심지로 설계되었습니다. 이 비전을 실현하기 위해 KAFD는 복잡한 재무 운영을 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 디지털 기반이 필요했습니다. 그러나 은행 통합이 분산되어 있었으며, 각 은행이 MT940/MT942 명세서에 대해 서로 다른 프로토콜과 형식을 사용하고 있었습니다. 이로 인해 수작업 정산이 필요했고 보고 지연과 잦은 오류가 발생했습니다.
실시간 가시성이 부족해 재무 거버넌스가 약화되고 의사결정 속도가 저하되었습니다. KAFD는 이러한 연결을 통합하고 정확하고 시의적절한 인사이트를 제공할 수 있는 안전하고 확장 가능한 통합 플랫폼이 필요했으며, 이는 향후 AI 기반 분석, 재무 예측, 그리고 도시 전반의 자동화를 위한 기반을 마련합니다.
정산 시간
수작업 업무 감소
오류 감소
KAFD는 Orange Business Services와 협력하여 시스템 통합, 운영 현대화 및 고객 경험 향상을 위한 전략적 기반으로 IBM webMethods Hybrid Integration을 선택했습니다.
이 플랫폼은 기존의 포인트 투 포인트 연결을 중앙 집중식 통합 계층으로 대체하여 모든 은행 상호작용을 단일의 안전한 게이트웨이로 통합했습니다. 메시지 형식을 표준화하고 정산 워크플로를 자동화했으며, 이전에 지연과 오류를 초래했던 수작업 프로세스를 제거했습니다. API 기반 연결, 프로세스 오케스트레이션, 실시간 모니터링을 통해 이 솔루션은 재무 데이터를 관리하는 통합된 방식을 제공합니다. 하이브리드 아키텍처는 온프레미스 ERP 시스템과의 규정 준수를 보장하는 동시에 클라우드 확장성을 활용하여 미래 성장을 지원하며, 맞춤 개발 없이 신규 은행을 신속하게 온보딩할 수 있도록 합니다.
그 효과는 혁신적이었습니다. KAFD는 수작업 업무를 50% 줄이고 오류를 50% 감소시켰으며, 정산 시간을 기존 2~3시간에서 30분으로 단축했습니다. 현금 포지션에 대한 실시간 가시성은 재무 거버넌스를 강화하고 규정 준수를 개선하여 의사결정자가 신속하게 대응할 수 있는 기반을 제공합니다.
이 플랫폼의 확장성을 통해 KAFD는 맞춤 개발이 아닌 설정만으로 하나의 은행에서 여러 금융 기관으로 확장할 수 있었습니다. 이 통합 역량은 기술을 통해 투명성, 운영 민첩성, 지속 가능한 성장을 실현하는 글로벌 금융 허브로 도약하려는 KAFD의 비전을 지원합니다.
King Abdullah Financial District(KAFD)는 사우디아라비아 리야드에 위치한 대표적인 비즈니스 및 라이프스타일 허브입니다. 스마트 지구로 설계된 이곳은 최첨단 기술, 지속 가능한 인프라, 세계 수준의 서비스를 결합하여 완전히 연결된 도시 에코시스템에서 금융 기관, 기업 및 주민을 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 4월.
IBM, IBM 로고 및 webMethods Hybrid Integration은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.