실시간 재무 통제를 향한 여정

리야드의 대표적인 스마트 도시인 King Abdullah Financial District(KAFD)는 금융 혁신과 글로벌 비즈니스의 중심지로 설계되었습니다. 이 비전을 실현하기 위해 KAFD는 복잡한 재무 운영을 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 디지털 기반이 필요했습니다. 그러나 은행 통합이 분산되어 있었으며, 각 은행이 MT940/MT942 명세서에 대해 서로 다른 프로토콜과 형식을 사용하고 있었습니다. 이로 인해 수작업 정산이 필요했고 보고 지연과 잦은 오류가 발생했습니다.

실시간 가시성이 부족해 재무 거버넌스가 약화되고 의사결정 속도가 저하되었습니다. KAFD는 이러한 연결을 통합하고 정확하고 시의적절한 인사이트를 제공할 수 있는 안전하고 확장 가능한 통합 플랫폼이 필요했으며, 이는 향후 AI 기반 분석, 재무 예측, 그리고 도시 전반의 자동화를 위한 기반을 마련합니다.