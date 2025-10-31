AI 강화 솔루션으로 계획 수립 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축
덴마크의 선도적인 전세기 항공사이자 항공기, 승무원, 유지보수 및 보험(ACMI) 회사인 Jettime은 여행자가 편안하고 정시에 목적지에 도착할 수 있도록 돕는 데 거의 20년의 경험을 보유하고 있습니다.
수익 마진이 낮은 업계에서는 운영 효율성이 매우 중요하며, 특히 Jettime과 같은 소규모 항공사의 경우 더욱 그렇습니다. 장기 승무원 인력 계획이 부정확하면 비용과 서비스 품질 모두에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 또한 타사 항공사의 경우 항공편의 변동이 심하면 인력 예측이 어려워집니다.
Jettime의 수석 비즈니스 컨트롤러인 Carsten Stenhøj Schiøtz는 "우리는 친절하고 서비스 마인드가 있는 객실 승무원과 조종사로 유명하지만 가장 효율적인 방법으로 적시에 적절한 장소로 데려다 주기 위해 고군분투했습니다"라고 회상합니다. 허브 기반 항공사와 달리 Jettime의 승무원은 핀란드에서 출발하여 그리스로 비행하여 스웨덴에 도착할 수 있습니다. 노동법과 항공 교통 규정을 준수하면서 이러한 복잡성을 관리하려면 정확한 조정이 필요합니다.
수년간 승무원 인력 계획 팀은 방대한 엑셀 스프레드시트에 의존해 왔는데, 이 스프레드시트는 제한된 수의 규칙만 처리할 수 있었고 종종 신뢰할 수 없는 결과를 산출했습니다. 비행 일정이 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 수동 접근 방식은 더 이상 Jettime의 운영 요구 사항을 따라갈 수 없다는 것이 분명해졌습니다.
Jettime은 IBM® Planning Analytics 솔루션이 실제로 사용되는 모습을 지켜본 후 IBM Gold Business Partner인 CogniTech와 파트너십을 맺었습니다.
CogniTech의 고객 관리자인 Theis Hartvig Poulsen은 다음과 같이 덧붙입니다. "많은 사람들이 IBM Planning Analytics를 단순한 예산 도구로 생각하지만, 창의력을 조금만 발휘하면 가장 어려운 계획 문제를 해결할 수 있습니다."
성공적인 개념 검증 후 Jettime과 CogniTech는 6개월 동안 솔루션을 배포하고 승무원 및 데이터 시스템과 연동하며 승무원 활용도를 최적화하기 위한 규칙을 구성했습니다.
Stenhøj Schiøtz는 이러한 변화에 대해 이렇게 회상합니다. “우리가 성공할 것이라고 믿는 사람은 많지 않았습니다. CogniTech에서 보았던 열린 마음과 기꺼이 배우려는 의지가 없었다면 불가능했을 것입니다.”
승무원 인력 계획 솔루션은 Jettime에 항공기 및 항공편에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 가용성, 위치 및 생산 유형에 따라 승무원 요구 사항을 계산합니다.
IBM Planning Analytics의 실무에 적용됨에 따라 Jettime은 승무원 예측 프로세스의 정확성, 투명성, 효율성을 크게 향상시켰습니다. 이를 통해 회사는 막대한 비용을 6자리 수로 절감할 수 있었습니다.
Stenhøj Schiøtz는 이렇게 말합니다. “올해 첫 번째 팀 계획 회의를 막 마쳤는데, IBM Planning Analytics가 완벽하게 작동했습니다. 기존 모델에 비해 수치에 대한 신뢰도가 훨씬 높아졌으며, 솔루션에 내장된 규칙과 논리 덕분에 사용하면 할수록 정확도가 더 높아질 것입니다.”
Jettime은 승무원 조 편성을 예측하는 데 필요한 시간을 6일에서 단 3시간으로 단축했습니다. 이를 통해 효율성이 향상되었으며, 항공사는 재무 및 HR 예산을 지원하여 최대 5년 후의 계획을 세울 수 있습니다.
Jettime은 승무원 인력 계획 모델의 성공을 바탕으로 전체 항공기 운영 계획, 가격 시뮬레이션, 유지 관리 및 재무 예측을 포함한 다른 활용 분야도 모색하고 있습니다.
Stenhøj Schiøtz는 다음과 같이 결론을 내립니다. “우리는 이미 다른 항공사들로부터 IBM Planning Analytics를 사용하여 이러한 포괄적인 계획 솔루션을 만드는 방법에 관심을 보였습니다. 우리가 아는 한, 지금까지 이런 항공사 솔루션을 만든 사람은 아무도 없습니다. IBM과 CogniTech의 지원을 받아 이러한 혁신을 Jettime에 도입하게 되어 기쁘게 생각합니다.”
Jettime A/S는 2020년 6월에 설립된 덴마크의 독립 개인 소유 항공사입니다. 이 항공사는 TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving 및 Club La Santa 등 북유럽 지역의 주요 여행사를 대신하여 여행지를 오가는 여행자를 수송합니다. 또한 Air Greenland, SAS 및 Finnair와 같은 다른 항공사와 공동 운항을 시행하고 있습니다. 코펜하겐, 빌룬드, 헬싱키, 스톡홀름 기지에 약 540명의 직원을 두고 있는 Jettime은 14대의 보잉 737 NG 여객기를 운항하고 있으며, 코펜하겐 공항에 소재한 기업 내 기술 부서가 항공기를 정비하고 있습니다.
2019년에 설립된 CogniTech는 덴마크에 소재한 IBM Planning Analytics 및 IBM Business Analytics Enterprise 분야의 선도적인 IBM Business Partner입니다. 25명 이상의 직원으로 구성된 팀을 갖춘 CogniTech는 장기적인 파트너십을 구축하고 고객이 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
