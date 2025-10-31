덴마크의 선도적인 전세기 항공사이자 항공기, 승무원, 유지보수 및 보험(ACMI) 회사인 Jettime은 여행자가 편안하고 정시에 목적지에 도착할 수 있도록 돕는 데 거의 20년의 경험을 보유하고 있습니다.

수익 마진이 낮은 업계에서는 운영 효율성이 매우 중요하며, 특히 Jettime과 같은 소규모 항공사의 경우 더욱 그렇습니다. 장기 승무원 인력 계획이 부정확하면 비용과 서비스 품질 모두에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 또한 타사 항공사의 경우 항공편의 변동이 심하면 인력 예측이 어려워집니다.

Jettime의 수석 비즈니스 컨트롤러인 Carsten Stenhøj Schiøtz는 "우리는 친절하고 서비스 마인드가 있는 객실 승무원과 조종사로 유명하지만 가장 효율적인 방법으로 적시에 적절한 장소로 데려다 주기 위해 고군분투했습니다"라고 회상합니다. 허브 기반 항공사와 달리 Jettime의 승무원은 핀란드에서 출발하여 그리스로 비행하여 스웨덴에 도착할 수 있습니다. 노동법과 항공 교통 규정을 준수하면서 이러한 복잡성을 관리하려면 정확한 조정이 필요합니다.

수년간 승무원 인력 계획 팀은 방대한 엑셀 스프레드시트에 의존해 왔는데, 이 스프레드시트는 제한된 수의 규칙만 처리할 수 있었고 종종 신뢰할 수 없는 결과를 산출했습니다. 비행 일정이 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 수동 접근 방식은 더 이상 Jettime의 운영 요구 사항을 따라갈 수 없다는 것이 분명해졌습니다.