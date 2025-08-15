클라우드 비용 및 운영을 최적화하는 IBM® Apptio Cloudability Premium
JBCC는 EcoOne 클라우드 서비스를 통해 클라우드 아키텍처에서 운영 등에에 이르기까지 완벽한 지원으로 600개 이상의 고객 기업이 클라우드로 마이그레이션할 수 있도록 지원했습니다.
그러나 클라우드 서비스로 마이그레이션하고 퍼블릭 클라우드 서비스를 사용하기 시작한 후, 클라우드 서비스에 대한 청구 비용이 예상보다 높아 문제를 겪는 고객이 증가하기 시작했습니다.
서버와 애플리케이션에 필요한 것보다 더 많은 리소스가 할당되고, 로그 및 백업 파일이 증가하며, 클라우드 사용이 종료된 후에도 임시로 할당된 리소스가 남아 있는 등 다양한 원인이 있었습니다. 한 가지 우려되는 요인은 당시에 이러한 상황을 파악하기가 얼마나 어려웠는지였습니다. 미국 달러 대비 일본 엔화 환율 하락도 또 다른 주요 요인이었습니다.
이러한 고객의 우려를 해결하기 위해 JBCC는 클라우드 활용을 최적화하는 데 도움이 되는 멀티 클라우드 환경에 대한 운영 상태 평가 보고서를 제공하고 있습니다.
멀티 클라우드 환경과 호환되는 보고서는 EcoOne의 기존 서비스를 통해 발행되었지만, 추천 보고서는 각 클라우드 서비스와 별도로 발행되었으며, 결과는 각 클라우드 서비스의 기준과 정확도에 따라 달라졌습니다. 이를 위해 실제로 구성을 변경할 때 전문 SE에 의한 검증이 필요하다는 점도 문제로 제기되었습니다.
JBCC가 Cloudability Premium으로 달성한 성과:
Cloudability Premium의 유연한 종량제 결제와 ESA(임베디드 솔루션 계약)를 결합하면 중소기업이 규모에 맞는 비용과 범위를 고려해 소규모로 시작할 수 있습니다. 매니지드 서비스 제공을 통해 일본 중소기업들이 직면한 IT 운영 인력 부족 문제의 해결에도 기여했습니다.
또한, 전 세계적으로 수요가 점점 높아지고 있는 GPU(그래픽 처리 장치) 리소스는 고가이며 가치가 높은 것으로 알려져 있습니다.
전력 소비 및 온실가스 배출량 감소를 비롯하여 GPU 인스턴스와 관련된 리소스 및 비용을 최적화하는 것이 매우 효과적일 수 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 JBCC는 IBM Apptio Cloudability와 IBM® Turbonomic의 기능을 검증했습니다.
IBM® Cloudability는 주요 클라우드 제공업체의 청구 데이터를 캡처하고, 데이터를 정규화 및 구조화하며, 모든 비용을 단일 화면에 시각화합니다. 이를 위해 변동성이 큰 퍼블릭 클라우드 지출 모델에서도 기업 내 사업부별 사용 현황과 비용을 다각도로 비교하고, 회계적 관점에서 분석하며, 재무적 이상 현상을 파악할 수 있습니다.
IBM Turbonomic은 클라우드 리소스에 대한 AI 기반 최적화를 지원하기 위해 자동화된 운영 의사 결정 및 작업을 제공합니다. 운영 부담을 줄이면서 성능과 비용 최적화를 지속적으로 보장하여 더 스마트한 클라우드 투자가 가능하도록 지원합니다.
JBCC Corporation은 시스템 설계부터 인프라 및 운영까지 모든 IT 서비스를 제공하는 기업으로, 특히 클라우드 서비스에 중점을 두고 있습니다. 이 기업은 초고속 시스템 개발에 집중하며, 보안 및 AI 서비스와 결합을 통해 기술적 역량과 속도로 고객의 시스템 문제를 해결합니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM® Consulting, IBM® Datacap, IBM® Db2 및 IBM® Watson은 전 세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표입니다. 이 문서에는 최초 발행일 기준 최신 정보가 포함되어 있으며 내용은 예고 없이 IBM에 의해 변경될 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
본 문서에서 인용되거나 설명된 모든 고객 사례는 일부 고객이 IBM 제품을 이용한 방식과 그로 인해 달성할 수 있는 결과에 대한 예시로 제공됩니다. 한 환경은 새로운 Cloud Object Storage와 고급 캐싱 기능을 사용했고, 다른 환경은 캐싱 기능을 사용하지 않고 기준선으로 사용했습니다.