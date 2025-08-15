JBCC는 EcoOne 클라우드 서비스를 통해 클라우드 아키텍처에서 운영 등에에 이르기까지 완벽한 지원으로 600개 이상의 고객 기업이 클라우드로 마이그레이션할 수 있도록 지원했습니다.

그러나 클라우드 서비스로 마이그레이션하고 퍼블릭 클라우드 서비스를 사용하기 시작한 후, 클라우드 서비스에 대한 청구 비용이 예상보다 높아 문제를 겪는 고객이 증가하기 시작했습니다.

서버와 애플리케이션에 필요한 것보다 더 많은 리소스가 할당되고, 로그 및 백업 파일이 증가하며, 클라우드 사용이 종료된 후에도 임시로 할당된 리소스가 남아 있는 등 다양한 원인이 있었습니다. 한 가지 우려되는 요인은 당시에 이러한 상황을 파악하기가 얼마나 어려웠는지였습니다. 미국 달러 대비 일본 엔화 환율 하락도 또 다른 주요 요인이었습니다.

이러한 고객의 우려를 해결하기 위해 JBCC는 클라우드 활용을 최적화하는 데 도움이 되는 멀티 클라우드 환경에 대한 운영 상태 평가 보고서를 제공하고 있습니다.

멀티 클라우드 환경과 호환되는 보고서는 EcoOne의 기존 서비스를 통해 발행되었지만, 추천 보고서는 각 클라우드 서비스와 별도로 발행되었으며, 결과는 각 클라우드 서비스의 기준과 정확도에 따라 달라졌습니다. 이를 위해 실제로 구성을 변경할 때 전문 SE에 의한 검증이 필요하다는 점도 문제로 제기되었습니다.