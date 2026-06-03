더 스마트한 클라우드 거버넌스로 미디어 혁신 추진

복잡성과 증가하는 비용 문제를 해결하기 위해 Grupo Jaime Câmara는 IBM 및 IBM 에코시스템과 협력하여 더욱 스마트한 클라우드 거버넌스 모델을 구축했습니다. 이 여정은 현재 Concert 플랫폼의 일부인 IBM® Turbonomic에서 시작되었습니다. IBM Turbonomic은 리소스 관리를 자동화하고 워크로드를 지속적으로 최적화하여 비용을 통제하는 동시에 애플리케이션 성능을 보장했습니다. 거버넌스 요구 사항이 발전함에 따라 IBM® Cloudability는 표준화된 태깅 및 보고와 같은 FinOps 관행을 도입하여 비즈니스 부서 전반의 재무 투명성과 책임성을 향상시켰습니다. 동시에 현재 Concert 플랫폼의 일부인 IBM® Instana는 실시간 애플리케이션 관측 가능성을 제공하여 IT 운영팀과 시스템 엔지니어링팀이 핵심 서비스를 모니터링하고 성능 문제에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원했습니다. IBM 비즈니스 파트너인 TD SYNNEX와 4US Tecnologia의 지원을 받은 이러한 통합 접근 방식은 확장 가능하고 효율적인 운영의 기반을 구축했으며, 이를 통해 조직은 보다 성숙한 재무 거버넌스 모델로 발전하고 AI 기반 이니셔티브를 포함한 미래 혁신을 준비할 수 있게 되었습니다.