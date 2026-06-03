더 스마트한 클라우드 거버넌스로 미디어 혁신 추진

Globo 계열사 Jaime Câmara, 비용 절감과 가시성 확보로 디지털 성장 가속화
Grupo Jaime Câmara는 Globo의 주요 계열사이자 중남미 최대 규모의 지역 미디어 네트워크 중 하나로, 여러 TV 방송국, 라디오 방송국, 신문 및 디지털 플랫폼을 운영하고 있습니다. 디지털 혁신의 일환으로 이 그룹은 핵심 시스템을 클라우드로 마이그레이션하기 시작했으며, 이는 보다 광범위한 현대화 여정의 출발점이 되었습니다. 그러나 이러한 전환과 함께 비용 증가와 복잡성 확대라는 과제가 뒤따랐습니다. 명확한 가시성과 책임 체계가 부족한 상황에서 클라우드 지출은 예측하기 어려워졌고, 이는 예산과 성능 모두를 위험에 빠뜨렸습니다. 과제: IT와 비즈니스 목표를 연계하는 동시에 더욱 강화된 거버넌스, 재무적 책임성 및 애플리케이션 관측 가능성으로 발전할 수 있는 지속 가능하고 확장 가능한 클라우드 전략을 수립하고, AI 기반 경험을 포함한 미래 혁신의 토대를 마련하는 것입니다.
복잡성과 증가하는 비용 문제를 해결하기 위해 Grupo Jaime Câmara는 IBM 및 IBM 에코시스템과 협력하여 더욱 스마트한 클라우드 거버넌스 모델을 구축했습니다. 이 여정은 현재 Concert 플랫폼의 일부인 IBM® Turbonomic에서 시작되었습니다. IBM Turbonomic은 리소스 관리를 자동화하고 워크로드를 지속적으로 최적화하여 비용을 통제하는 동시에 애플리케이션 성능을 보장했습니다. 거버넌스 요구 사항이 발전함에 따라 IBM® Cloudability는 표준화된 태깅 및 보고와 같은 FinOps 관행을 도입하여 비즈니스 부서 전반의 재무 투명성과 책임성을 향상시켰습니다. 동시에 현재 Concert 플랫폼의 일부인 IBM® Instana는 실시간 애플리케이션 관측 가능성을 제공하여 IT 운영팀과 시스템 엔지니어링팀이 핵심 서비스를 모니터링하고 성능 문제에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원했습니다. IBM 비즈니스 파트너인 TD SYNNEX와 4US Tecnologia의 지원을 받은 이러한 통합 접근 방식은 확장 가능하고 효율적인 운영의 기반을 구축했으며, 이를 통해 조직은 보다 성숙한 재무 거버넌스 모델로 발전하고 AI 기반 이니셔티브를 포함한 미래 혁신을 준비할 수 있게 되었습니다.
결과는 그 자체로 명확합니다. Grupo Jaime Câmara는 클라우드 환경 전반에서 비용 투명성, 운영 효율성 및 재무적 책임성을 크게 향상시켰습니다. IBM Turbonomic을 통해 워크로드는 성능과 비용 측면에서 지속적으로 최적화되었으며, 적정 규모 조정과 용량 최적화를 통해 인프라 비용이 약 25~35% 절감되었습니다. IBM Cloudability는 FinOps 관행과 태깅 전략을 도입하여 비즈니스 부서별 가시성을 향상시켰으며, 이를 통해 식별되지 않은 클라우드 리소스를 약 20~30% 줄이고 보다 정확한 비용 배분을 지원했습니다. 한편 IBM Instana는 실시간 관측 가능성을 통해 애플리케이션 성능과 안정성을 강화했으며, IT 운영팀과 시스템 엔지니어링팀이 사고를 보다 효율적으로 감지하고 해결할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 기능들은 추가 용량 요청도 약 20~30% 감소시켰으며, 기존 리소스를 보다 효율적으로 활용할 수 있게 하고 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능한 거버넌스 모델을 구축하는 동시에 AI를 포함한 차세대 혁신을 준비할 수 있도록 했습니다.
Grupo Jaime Câmara는 브라질 최대 규모의 지역 미디어 네트워크 중 하나이자 Globo의 주요 계열사입니다. 브라질 중서부 지역에 본사를 두고 있으며, 11개의 TV 방송국, 9개의 라디오 방송국과 여러 신문 및 디지털 플랫폼을 운영하고 있습니다. 60여 년 전에 설립된 이 기업은 매일 수백만 명의 시청자와 독자에게 신뢰할 수 있는 뉴스와 엔터테인먼트 콘텐츠를 다양한 채널을 통해 제공하고 있습니다. 혁신에 대한 강한 의지로 잘 알려진 이 그룹은 빠르게 변화하는 미디어 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 운영을 현대화하고 있습니다.
4US Tecnologia는 2020년에 설립된 브라질 IT 기업으로, 클라우드 거버넌스, FinOps, 사이버 보안 및 인프라 최적화를 전문으로 합니다. 이 회사는 AI First 전략을 바탕으로 AI 에이전트를 활용해 고객의 운영, 재무 관리 및 보안을 강화하고 있습니다. IBM, Microsoft 및 Google의 파트너인 4US는 공공 서비스, 소매 및 농업 비즈니스와 같은 다양한 산업 분야에서 디지털 혁신을 가속화하고 있습니다.
TD SYNNEX는 Tech Data와 SYNNEX Corporation의 합병을 통해 2021년에 설립된 글로벌 선도 IT 유통 기업입니다. 100개 이상의 국가에서 23,000명 이상의 직원을 두고 운영되는 이 회사는 클라우드, AI, 보안 및 데이터 관리 전반에 걸친 엔드투엔드 기술 솔루션을 제공합니다. IBM과 Red Hat의 최대 글로벌 부가가치 유통업체인 TD SYNNEX는 Embedded Solution Agreement(ESA)를 통해 파트너와 고객이 맞춤형 IBM 솔루션을 배포할 수 있도록 지원합니다. 또한 IBM의 독점 글로벌 교육 공급자로서 세계적 수준의 인증 프로그램과 기술 교육을 제공해 에코시스템 역량을 강화하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 5월.
IBM, IBM 로고, IBM Cloudability, Instana 및 Turbonomic은 전 세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
예시는 설명 목적으로만 제공됩니다. 실제 결과는 고객의 구성 및 환경에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과는 제공할 수 없습니다.