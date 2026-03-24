DNS로 멀티 엣지 회복탄력성 강화

IO River는 IBM® NS1 Connect를 활용하여 세밀하고 안정적인 트래픽 제어를 구현합니다.
IO River는 트래픽을 지능적으로 라우팅하고 여러 엣지 공급자에 걸쳐 컴퓨팅을 배치하여 조직이 멀티 엣지 아키텍처의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 멀티 엣지 전략이 점점 복잡해짐에 따라 트래픽 제어 정책은 성능, 비용 및 가용성을 모두 고려하여 대규모로 최적화되어야 합니다.
이러한 고도로 세분화된 정책은 궁극적으로 DNS 계층에서 실행되어야 하며 작은 제약도 가동 시간과 사용자 경험에 영향을 줄 수 있습니다. 이전에는 단일 DNS 공급자에 의존했던 IO River는 중복성과 유연성 측면에서 제약을 겪고 있었습니다. DNS는 핵심 의존 요소이기 때문에 어떤 약점이든 트래픽 라우팅, 플랫폼 안정성 및 고객 신뢰에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
IO River는 유연성, 구성 용이성 및 간결한 API 통합 기능을 이유로 IBM NS1 Connect를 선택했습니다. 다른 공급업체는 구현이 더 복잡했으며 고정밀 라우팅 로직을 지원하는 기능이 부족했습니다.
IO River는 IBM NS1 Connect Traffic Steering을 플랫폼에 직접 통합하여 DNS를 정적인 구성 계층에서 동적인 의사결정 엔진으로 전환했습니다. NS1 Filter Chains를 활용하여 IO River는 고객 정의의 복잡한 정책을 ASN 기반 라우팅을 포함한 정밀한 DNS 로직으로 변환합니다. 이 통합을 통해 중복성이 향상되고 단일 DNS 공급자에 대한 의존도가 감소했으며 새로운 엣지 공급자와 라우팅 전략이 도입됨에 따라 플랫폼 확장이 가능해졌습니다.
IBM NS1 Connect 도입 이후 IO River는 100% 가동 시간을 유지하고 있습니다. 아키텍처 측면의 효과는 즉각적으로 나타났으며 엣지 계층 전반의 가용성이 강화되고 전체 플랫폼의 회복탄력성이 향상되었습니다.
멀티 공급자 DNS 지원을 통해 IO River는 의존 위험을 줄이고 내부 팀과 고객 모두의 신뢰성을 높였습니다. DNS는 더 이상 제약 요소가 아니라 ASN 기반 제어를 포함한 고급 트래픽 라우팅 기능을 가능하게 하는 요소가 되었습니다. 이제 플랫폼은 향후 성능 최적화와 멀티 엣지 아키텍처의 증가하는 요구를 지원할 수 있는 확장 가능한 기반을 갖추었습니다.
IO River는 멀티 엣지 솔루션을 위한 플랫폼으로 여러 엣지 공급자에 걸쳐 트래픽 제어와 엣지 컴퓨팅을 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하며 성능, 비용 및 가용성을 최적화합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.