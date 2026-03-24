DNS로 멀티 엣지 회복탄력성 강화

IO River는 트래픽을 지능적으로 라우팅하고 여러 엣지 공급자에 걸쳐 컴퓨팅을 배치하여 조직이 멀티 엣지 아키텍처의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. 멀티 엣지 전략이 점점 복잡해짐에 따라 트래픽 제어 정책은 성능, 비용 및 가용성을 모두 고려하여 대규모로 최적화되어야 합니다.

이러한 고도로 세분화된 정책은 궁극적으로 DNS 계층에서 실행되어야 하며 작은 제약도 가동 시간과 사용자 경험에 영향을 줄 수 있습니다. 이전에는 단일 DNS 공급자에 의존했던 IO River는 중복성과 유연성 측면에서 제약을 겪고 있었습니다. DNS는 핵심 의존 요소이기 때문에 어떤 약점이든 트래픽 라우팅, 플랫폼 안정성 및 고객 신뢰에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.