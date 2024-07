국제 피트니스 기업

이 기업은 여러 단계에 걸친 글로벌 ERP 배포를 위해 IBM Services를 선택했습니다. “우리는 진정한 글로벌 영향력을 갖춘 현지 파트너가 필요했습니다.”라고 기술 책임자는 말합니다. "이것이 IBM을 선택한 주된 이유라고 할 수 있죠. 강력한 선정 프로세스, 유연한 제공 모델 및 가격, 기술과 지식에 따라 다양한 위치에서 리소스를 활용할 수 있는 능력 등 다른 이점도 함께 누릴 수 있었습니다.”

이 기업은 2018년 3월에 처음으로 IBM Services와 협력했습니다. IBM Microsoft Dynamics Value Assessment의 일환으로 IBM 컨설턴트들은 IT 및 재무 팀이 ERP 소프트웨어를 심층적으로 평가하는 과정에 도움을 주었습니다. IBM Enterprise Design Thinking™ 방법론을 사용하여 조직의 비즈니스 중심 솔루션 요구 사항을 우수 사례에 맞게 조정할 수 있도록 지원했으며, 이 과정에서 각 솔루션이 회사의 예산, 예측, 보고 및 기타 재무 프로세스에 미치는 영향, IT 인프라와 직원에게 미치는 영향, 효율성 제고, 위험 감소 등 각 솔루션 도입과 관련된 거의 모든 측면을 검토했습니다. 또한 IBM 컨설턴트들은 잠재적인 사용자 문제를 파악하고 이에 대한 해결책을 브레인스토밍했습니다. 그런 다음 비용-편익 분석을 수행하여 각 오퍼링의 라이선스 및 구현과 관련된 예상 가치를 결정했습니다.

평가 기간이 끝났을 때 기술 책임자는 주저 없이 Microsoft Dynamics 365 솔루션을 선택했습니다. "IBM의 프로세스는 제게 이사회 앞에 서서 가슴에 손을 얹고 이것이 올바른 방향이라고 확실하게 말할 수 있는 자신감을 주었습니다."라고 그는 말합니다.

2018년 7월, 전 세계적으로 Microsoft Dynamics 365를 구현하기 전에 IBM Services는 이 기업의 온프레미스 Microsoft Dynamics AX 소프트웨어의 관리 및 라이선싱을 맡았습니다. 이 기업은 현지 기반 IT 지원 서비스를 인도에 있는 IBM Client Innovation Center(CIC)의 아웃소싱 리소스로 대체함으로써 IBM이 다단계 ERP 배포를 계획하는 동안 상당한 비용 절감 효과를 거둘 수 있었습니다.

이 기업과 IBM은 함께 사용자 지정이 거의 필요 없는 Microsoft Dynamic 365의 표준화된 기능을 사용하여 새로운 비즈니스 모델과 재무 프로세스를 설계했습니다. 기술 책임자는 “IBM과 우리 팀 모두 기본 제공 기능에 맞추기 위해 매우 철저하게 노력했으며, 그 결과 몇 가지 분명한 이점을 얻을 수 있었습니다.”라고 설명하며 빨라진 롤아웃 속도, 간소화된 월별 소프트웨어 업데이트, 대폭 절감한 TCO 등을 강조합니다. 또한 기업이 표준화된 기능을 사용하여 핵심 재무 운영을 자동화하고 통합한 후에는 필요한 경우 Microsoft 제품 로드맵에 대한 IBM의 심층적인 지식을 활용하여 더 혁신적인 다른 기능을 도입할 수 있다고 덧붙입니다. "IBM은 혁신을 핵심 가치로 삼고 있으며, 항상 비즈니스를 개선할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. Microsoft Dynamics 365 애플리케이션과 관련하여 훌륭한 조언을 얻을 수 있었습니다.”라고 그는 말합니다.

글로벌 롤아웃은 기업 본사에서 시작되었습니다. IBM은 Microsoft Dynamics 365 데이터 마이그레이션 툴을 활용하여 이전 온프레미스 애플리케이션의 데이터를 Microsoft Azure 클라우드 컴퓨팅 플랫폼에 배포된 새로운 SaaS 솔루션으로 신속하게 전송했습니다. 클라우드 기술을 일찍 도입한 이 기업은 이미 다른 미션 크리티컬 시스템을 클라우드 플랫폼으로 이전한 상태였습니다. IBM 전문가는 새로운 Microsoft Dynamics 365 제품을 수용하기 위해 클라우드 전략을 개선하는 데 도움을 주었습니다. 2019년 7월에 솔루션이 정해진 시간과 예산에 맞춰 가동되었고, IBM은 다음으로 다른 지역으로의 롤아웃에 관심을 기울였습니다.

각 롤아웃마다 IBM은 데이터 프라이버시, 세무 및 각 지역 운영의 복잡성을 이해하는 기타 전문가를 투입하여 가치를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, IBM은 기업이 사업을 운영하는 모든 곳에서 지불 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)을 준수하여 카드 소유자 데이터 도난을 방지할 수 있도록 지원합니다. 또한 IBM은 각 지역에 기반을 둔 Microsoft Dynamics 소프트웨어 전문가에게 신속하게 액세스할 수 있도록 지원하고 문제 발생 시 Microsoft에 연락할 수 있는 초기 연락 창구 역할을 합니다. 각 배포가 완료되면 IBM은 전 세계 데이터 센터 네트워크를 통해 지속적인 유지 관리 및 지원 서비스를 제공합니다.