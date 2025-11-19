보험사

IBM WebSphere Application Server 및 IBM DB2 소프트웨어로 비즈니스 및 기술 비용 절감
뒤에 있는 유리에 반사된 야간 도시의 불빛을 배경으로 휴대전화를 스크롤하고 있는 젊은 커플

보험사는 IBM® Software Services for WebSphere와 협력하여 IBM WebSphere 소프트웨어를 배포함으로써 시스템 성능을 업데이트하고 개선했습니다.
비즈니스 도전 스토리

이 보험사는 생산성을 향상하고 최고의 가용성을 제공하기 위해 시스템을 업그레이드하기를 원했습니다.
혁신적 변화

IBM Software Services for WebSphere와 협력하여 IBM WebSphere 소프트웨어를 배포함으로써 시스템 성능을 업데이트하고 개선했습니다.
저희의 차세대 시스템을 위한 플랫폼인 WebSphere Application Server는 미션 크리티컬 비즈니스의 80% 이상에 해당하는 26개의 다양한 환경을 실행합니다. 업그레이드한 이후 한 번도 문제가 발생하지 않아서 무척 만족스럽습니다.
Director of IT Insurance Company
이점

이 회사는 서비스 및 지원 비용 절감, 관리 요구 사항 감소, 시스템 중단 감소를 통해 연간 160만 달러 이상을 절약했습니다.

 솔루션 컴포넌트 Db2 for Z WebSphere Application Server IBM Services®
법률

© Copyright IBM Corporation 2012. IBM Corporation Software Group, Route 100, Somers, NY 10589

2012년 9월 미국에서 제작.

IBM, IBM 로고, ibm.com, WebSphere, DB2 및 Power Systems는 전 세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. 최신 IBM 상표 목록은 '저작권 및 상표 정보' 웹페이지(ibm.com/trademark)에서 확인하세요.

이 문서는 최초 발행일 기준 최신 문서로, IBM은 언제든지 해당 내용을 변경할 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다. 여기에 검토된 성능 데이터는 고유한 작동 조건에서 파생된 것을 나타냅니다. 실제 결과는 다를 수 있습니다.

본 문서의 정보는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 비침해성 보증 또는 조건을 포함하여 명시적 또는 묵시적 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. 제품 제공 시의 계약 조건에 따라 해당 IBM 제품을 보증합니다.