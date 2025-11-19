보험사는 IBM® Software Services for WebSphere와 협력하여 IBM WebSphere 소프트웨어를 배포함으로써 시스템 성능을 업데이트하고 개선했습니다.
© Copyright IBM Corporation 2012. IBM Corporation Software Group, Route 100, Somers, NY 10589
2012년 9월 미국에서 제작.
IBM, IBM 로고, ibm.com, WebSphere, DB2 및 Power Systems는 전 세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. 최신 IBM 상표 목록은 '저작권 및 상표 정보' 웹페이지(ibm.com/trademark)에서 확인하세요.
이 문서는 최초 발행일 기준 최신 문서로, IBM은 언제든지 해당 내용을 변경할 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다. 여기에 검토된 성능 데이터는 고유한 작동 조건에서 파생된 것을 나타냅니다. 실제 결과는 다를 수 있습니다.
본 문서의 정보는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 비침해성 보증 또는 조건을 포함하여 명시적 또는 묵시적 보증 없이 '있는 그대로' 제공됩니다. 제품 제공 시의 계약 조건에 따라 해당 IBM 제품을 보증합니다.